ข่าว

เบิร์ด วันว่างว่าง ส่อโดนโทษเพิ่ม หลังผลตรวจเหยื่อ "เยื่อตาอักเสบ" จากสารเคมีกาวยาแนว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 เม.ย. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 28 เม.ย. 2569 17:10 น.
เบิร์ด วันว่างว่าง จ่อโดนบวกโทษรวมคดีเก่า ‘แบงค์ เลสเตอร์’ หลังผู้เสียหายจากคอนเทนต์ กาวยาแนวทาหน้าวันสงกรานต์พระประแดง “เยื่อตาอักเสบจากสารเคมี”

จากกรณี เบิร์ด วันว่างว่าง อินฟลูเอนเซอร์สายฮาร์ดคอร์ ก่อวีรกรรมทำคอนเทนต์ขยะเมื่อวันไหลสงกรานต์พระประแดง 2569 ที่ผ่านมา โดยนำกาวยาแนวมาผสมน้ำปะหน้าผู้คน จนมีผู้เสียหายเรียงหน้าเข้าแจ้งความและให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายราย ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ความคืบหน้าล่าสุดจากฝั่งผู้เสียหาย ทนายโรส อังศวีร์ ได้เปิดเผยข้อมูลผลตรวจร่างกาย 1 ในผู้เสียหายที่ถูก เบิร์ด วันว่างว่าง ปะกาวยาแนวที่หน้าวันสงกรานต์พระประแดง โดยแพทย์ลงความเห็นเบื้องต้นว่า “เยื่อตาอักเสบจากสารเคมี” ซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับผงยาแนวโดยตรง นอกจากนั้นผู้เสียหายยังมีภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นผิดปกติ เนื่องจากสภาวะความเครียดและอาการบาดเจ็บ โดยขณะนี้ยังต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดจากนิติเวชอีกครั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในคดี

ขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดกี่กรรมกี่วาระ เพื่อส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาต่อไป โดยก่อนหน้านี้ เบิร์ด วันว่างว่าง เพิ่งจะถูกตัดสินจำคกุ 1 ปี ในคดีแบงค์ เลสเตอร์ ไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยรอลงอาญา 2 ปี ซึ่งผ่านไปไม่ถึงปีก็กลับมากระทำผิดซ้ำในลักษณะเดิม คือ คอนเทนต์ขยะ ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

หากศาลพิจารณาว่ามีความผิดจริง ในคดีผสมกาวยาแนวปะหน้าคนอื่นในวันสงกรานต์พระประแดง อัยการจะเสนอให้บวกโทษจากคดีเก่าที่รอลงอาญาไว้ นำมารวมกับโทษใหม่ทันทีโดยไม่ต้องแยกคดี ทำให้มีโอกาสสูงที่จะต้องรับโทษจำคุกโดยไม่ต้องรอลงอาญา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button