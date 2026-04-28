เบิร์ด วันว่างว่าง ส่อโดนโทษเพิ่ม หลังผลตรวจเหยื่อ “เยื่อตาอักเสบ” จากสารเคมีกาวยาแนว
เบิร์ด วันว่างว่าง จ่อโดนบวกโทษรวมคดีเก่า ‘แบงค์ เลสเตอร์’ หลังผู้เสียหายจากคอนเทนต์ กาวยาแนวทาหน้าวันสงกรานต์พระประแดง “เยื่อตาอักเสบจากสารเคมี”
จากกรณี เบิร์ด วันว่างว่าง อินฟลูเอนเซอร์สายฮาร์ดคอร์ ก่อวีรกรรมทำคอนเทนต์ขยะเมื่อวันไหลสงกรานต์พระประแดง 2569 ที่ผ่านมา โดยนำกาวยาแนวมาผสมน้ำปะหน้าผู้คน จนมีผู้เสียหายเรียงหน้าเข้าแจ้งความและให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายราย ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ความคืบหน้าล่าสุดจากฝั่งผู้เสียหาย ทนายโรส อังศวีร์ ได้เปิดเผยข้อมูลผลตรวจร่างกาย 1 ในผู้เสียหายที่ถูก เบิร์ด วันว่างว่าง ปะกาวยาแนวที่หน้าวันสงกรานต์พระประแดง โดยแพทย์ลงความเห็นเบื้องต้นว่า “เยื่อตาอักเสบจากสารเคมี” ซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับผงยาแนวโดยตรง นอกจากนั้นผู้เสียหายยังมีภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นผิดปกติ เนื่องจากสภาวะความเครียดและอาการบาดเจ็บ โดยขณะนี้ยังต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดจากนิติเวชอีกครั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในคดี
ขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดกี่กรรมกี่วาระ เพื่อส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาต่อไป โดยก่อนหน้านี้ เบิร์ด วันว่างว่าง เพิ่งจะถูกตัดสินจำคกุ 1 ปี ในคดีแบงค์ เลสเตอร์ ไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยรอลงอาญา 2 ปี ซึ่งผ่านไปไม่ถึงปีก็กลับมากระทำผิดซ้ำในลักษณะเดิม คือ คอนเทนต์ขยะ ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
หากศาลพิจารณาว่ามีความผิดจริง ในคดีผสมกาวยาแนวปะหน้าคนอื่นในวันสงกรานต์พระประแดง อัยการจะเสนอให้บวกโทษจากคดีเก่าที่รอลงอาญาไว้ นำมารวมกับโทษใหม่ทันทีโดยไม่ต้องแยกคดี ทำให้มีโอกาสสูงที่จะต้องรับโทษจำคุกโดยไม่ต้องรอลงอาญา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พ่อ “แบงค์ เลสเตอร์” ฉะ “เบิร์ด วันว่างว่าง” ผิดคำพูดหวนทำคอนเทนต์ขยะ
- ภาพล่าสุด เบิร์ด วันว่างๆ บินเสริมดวงฮ่องกง เมลาย ลั่น จะได้มีเงิน ประกันตัวเอง
- กัน จอมพลัง จับโป๊ะ เบิร์ด วันว่างๆ ใส่ถุงมือกวน แถว่าเป็นแป้งมัน ลั่น ไปสู้ในศาล
