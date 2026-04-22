จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 11:31 น.
75
จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง โอตะตัวปลอม 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญา

ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก ยูทูบเบอร์ชื่อดัง โอตะตัวปลอม (Fakeota) 2 ปี 4 เดือน ไม่รอลงอาญาเข้าเรือนจำทันที ฝ่ายกฎหมายเตรียมเปิดเผยข้อมูลคดีฉบับเต็ม

เพจเฟซบุ๊ก LoneWolf LawYer หรือ ทนายหมาป่า โพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้าคดีความของยูทูบเบอร์ช่อง Fakeota หรือ โอตะตัวปลอม ศาลฎีกามีคำพิพากษาคดีนี้ในเวลา 09.00 น. ของวันนี้ ศาลตัดสินจำคุกโอตะตัวปลอมเป็นเวลา 2 ปี 4 เดือน ศาลสั่งลงโทษจำคุกทันทีโดยไม่มีการรอลงอาญา

โอตะตัวปลอมคือยูทูบเบอร์ผู้ทำเนื้อหาวิจารณ์วงการไอดอล ช่องยูทูบของเขามีผู้ติดตามหลายแสนคน เคยมีกรณีพิพาททางกฎหมายหลายคดี ทนายหมาป่าระบุว่าฝ่ายจำเลยแพ้คดีในทุกระดับศาล เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวโอตะตัวปลอมเข้าสู่เรือนจำแล้ว

ทนายหมาป่าขอเวลาเตรียมเอกสารข้อมูลคดี เขาจะนำรายละเอียดทั้งหมดมาแถลงปิดคดีให้ประชาชนรับทราบต่อไป ทนายหมาป่าระบุข้อความทิ้งท้ายถึงผู้ติดตามว่า “ไม่ต้องถามหามันนะ เข้าแดนไปแล้ว”

รู้จัก “โอตะ ตัวปลอม” ยูทูปเบอร์สายแอนตี้ ยอดซับ 2 แสน ทัวร์ลงดราม่าหลายครั้ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 11:31 น.
75
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

