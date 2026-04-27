ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งจำคุก 27 ปี อดีตผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุจริตเรียกรับเงิน
ศาลสั่งจำคุก 27 ปี นายปรเมษฐ์ โมลี อดีต ผอ.เตรียมอุดมศึกษา คดีทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ พร้อมสั่งคุกผู้สนับสนุน 18 ปี
27 เม.ย. 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 78 ระหว่าง วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2569 โดยมีหนึ่งในคดีที่น่าสนใจต่อไปนี้
จากมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คดีหมายเลขดำที่ 08-1-468/2564 และคดีหมายเลขแดงที่ 0238-1-50/2566 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นายปรเมษฐ์ โมลี (จำเลยที่ 1) ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 นางกรรัตน์ โกษาคาร (จำเลยที่ 2) และผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ (จำเลยที่ 3)
ในมติครั้งที่ 74/2566 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่องกล่าวหา นายปรเมษฐ์ โมลี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กับพวก กำหนดหลักเกณฑ์รับนักเรียนในปีการศึกษา 2559 – 2561 โดยไม่เป็นไปตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
มีมูลความผิดทางอาญาตาม ป.อ. มาตรา 147 มาตรา 149 มาตรา 157 มาตรา 162 (2) ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91 และ พรป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ประกอบมาตรา 122 และมาตรา 123/1
มติครั้งที่ 22/2569 วันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดอุทธรณ์คำพิพากษาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในความผิด ป.อ. มาตรา 147 โดยฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดีหมายเลขดำที่ อท 31/2568 และคดีหมายเลขแดงที่ อท 179/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ต่อมาศาลชั้นต้นได้มมีคำพิพากษาว่า
จำเลยทั้งสามมีความผิดตามมาตรา 149 พรป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 พรป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบมาตรา 86 การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามมาตรา 91 ความผิดตามมาตรา 149 พรป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 พรป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 172 เป็นกรรมเดียว
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 149 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
จำคุกกระทงละ 9 ปี รวม 3 กระทง เป็นจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 27 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ จำคุกกระทงละ 6 ปี รวม 3 กระทง เป็นจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 18 ปี ข้อหาอื่นและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: