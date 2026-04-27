ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งจำคุก 27 ปี อดีตผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุจริตเรียกรับเงิน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 16:08 น.
ศาลสั่งจำคุก 27 ปี นายปรเมษฐ์ โมลี อดีต ผอ.เตรียมอุดมศึกษา คดีทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ พร้อมสั่งคุกผู้สนับสนุน 18 ปี

27 เม.ย. 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 78 ระหว่าง วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2569 โดยมีหนึ่งในคดีที่น่าสนใจต่อไปนี้

จากมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คดีหมายเลขดำที่ 08-1-468/2564 และคดีหมายเลขแดงที่ 0238-1-50/2566 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นายปรเมษฐ์ โมลี (จำเลยที่ 1) ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 นางกรรัตน์ โกษาคาร (จำเลยที่ 2) และผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ (จำเลยที่ 3)

ในมติครั้งที่ 74/2566 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่องกล่าวหา นายปรเมษฐ์ โมลี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กับพวก กำหนดหลักเกณฑ์รับนักเรียนในปีการศึกษา 2559 – 2561 โดยไม่เป็นไปตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

มีมูลความผิดทางอาญาตาม ป.อ. มาตรา 147 มาตรา 149 มาตรา 157 มาตรา 162 (2) ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91 และ พรป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ประกอบมาตรา 122 และมาตรา 123/1

มติครั้งที่ 22/2569 วันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดอุทธรณ์คำพิพากษาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในความผิด ป.อ. มาตรา 147 โดยฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดีหมายเลขดำที่ อท 31/2568 และคดีหมายเลขแดงที่ อท 179/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568 ต่อมาศาลชั้นต้นได้มมีคำพิพากษาว่า

จำเลยทั้งสามมีความผิดตามมาตรา 149 พรป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 พรป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบมาตรา 86 การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามมาตรา 91 ความผิดตามมาตรา 149 พรป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 พรป. ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 172 เป็นกรรมเดียว

เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 149 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่

จำคุกกระทงละ 9 ปี รวม 3 กระทง เป็นจำคุกจำเลยที่ 1 กำหนด 27 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ จำคุกกระทงละ 6 ปี รวม 3 กระทง เป็นจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 18 ปี ข้อหาอื่นและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ที่มา: ป.ป.ช.

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2/5/69 ฟันเลขเด่น รับโชควันแรงงาน

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่แฉ! โดน “เบิร์ด วันว่างๆ” เอายาแนวปะหน้าสงกรานต์ ทำแสบตาหวิดบอด

18 นาที ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา หายใจไม่ออก ใช้ออกซิเจนช่วย บันเทิง

ส่งกำลังใจ! ตลกคนดัง อาการทรุด หายใจไม่ออก-ปอดไม่ดี ตัดพ้อป่วยหนัก ไร้คนเยี่ยม

30 นาที ที่แล้ว
อาศรมฤาษีเณร เลขเด็ด

เลขเด็ด 2/5/69 อาศรมฤาษีเณร ส่องเลขทะเบียน เศรษฐีจีนเจิมป้ายแดง

42 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งจำคุก 27 ปี อดีตผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุจริตเรียกรับเงิน ข่าว

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งจำคุก 27 ปี อดีตผอ. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุจริตเรียกรับเงิน

42 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลจ่อเก็บ &quot;ค่าออกนอกประเทศ&quot; ดึงคนไทยเที่ยวไทย-ภาษีสนามบินจ่อขึ้น มิ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

เตรียมควักเพิ่ม! รัฐบาลจ่อเก็บ “ค่าออกนอกประเทศ” ดึงคนไทยเที่ยวไทย-ภาษีสนามบินจ่อขึ้น มิ.ย. นี้

50 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ศาลอาญาให้ประกันตัว &quot;มิน-แซม&quot; คดีดิไอคอน วงเงิน 1 ล้าน สั่งห้ามบินนอกประเทศ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ศาลอาญาให้ประกันตัว “มิน-แซม” คดีดิไอคอน วงเงิน 1 ล้าน สั่งห้ามบินนอกประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยาบาลสาวผวา! ไรเดอร์ ส่งอาหารแล้วไม่ยอมกลับ ขอขึ้นห้อง อ้างอยากดูแมว ข่าว

พยาบาลสาวผวา! ไรเดอร์ ส่งอาหารแล้วไม่ยอมกลับ ขอขึ้นห้อง อ้างอยากดูแมว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปุ๊ มนตรี โต้กลับ เท่ง เถิดเทิง ปมร้องเพลงตอนนั่งสามล้อสุโขทัย ข่าวดารา

ฟังจากปาก! ปุ๊ มนตรี หลัง เท่ง เถิดเทิง เล่าความจริงอีกมุม ความลับที่ไม่มีใครรู้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรโป๊ะแตก! ใช้รูปพระราชวังไทยอ้างกัมพูชาติดอันดับโลก โต้กลับไทยจ้องจับผิดเอง ข่าวต่างประเทศ

เขมรโป๊ะแตก! ใช้รูปพระราชวังไทยอ้างกัมพูชาติดอันดับโลก โต้กลับไทยจ้องจับผิดเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นก เชิญยิ้ม เตรียมผ่าตัดด่วน หลังพบภาวะหัวใจขาดเลือด ข่าวดารา

ผ่าตัดด่วน! นก เชิญยิ้ม ตลกดัง เจอภาวะหัวใจขาดเลือด ห่วงหนัก ไข้สูง-พูดไม่รู้เรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์ ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน เศรษฐกิจ

ระส่ำ โรงงานปิดกิจการกะทันหัน เซ่นพิษเศรษฐกิจ แรงงานกัมพูชาเคว้ง จู่ๆ ตกงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้สมัคร สส.ส้ม จวก &quot;ศุภจี&quot; จับมือ &quot;พิมรี่พาย&quot; ไลฟ์ขายทุเรียน หวั่นทำพังทั้งระบบ ข่าว

อดีตผู้สมัคร สส.ส้ม จวก “ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ไลฟ์ขายทุเรียน หวั่นทำพังทั้งระบบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ประสานตำรวจ ดำเนินคดี เบิร์ด วันว่างๆ ทำคลิปถุงยาแนวเล่นสงกรานต์ ข่าว

กัน จอมพลัง ซัด เบิร์ด วันว่างๆ ปมคลิปยาแนว ลั่น คอนเทนต์ขยะ ทำคนเดือดร้อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอป Facebook ดับรัวๆ ทั่วไทย กดดูคอมเมนต์แล้วเด้งออก ข่าว

ด่วน! แอป Facebook ดับ กดดูคอมเมนต์แล้วเด้งออก เป็นทั้งระบบ iOS และ Android

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไซต์งานเดือด! แรงงานไทย ปะทะคนงานชาวจีน เหตุขับรถล้ำพื้นที่ บาดเจ็บหลายราย ข่าว

ไซต์งานเดือด! แรงงานไทย ปะทะคนงานจีน เหตุขับรถล้ำพื้นที่ บาดเจ็บหลายราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

EU เอาจริง! บังคับค่ายมือถือใช้ “แบตถอดเปลี่ยนเองได้” ดีเดย์ปี 2027 ปิดตำนานแบตฝังเครื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลประกาศปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานจ้างท้องถิ่น มีผลย้อนหลัง 1 พ.ค. 67 เศรษฐกิจ

รัฐบาล แจงด่วน ปรับค่าตอบแทนพนักงานจ้างท้องถิ่น มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 พ.ค. 67

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำนันโหด ใช้ศาลเตี้ย หนุ่มขโมยของ ปล่อยมดแดงกัด 4 ชม. โดน 2 ข้อหา ข่าวอาชญากรรม

กำนันโหด ใช้ศาลเตี้ย หนุ่มขโมยของ ปล่อยมดแดงกัด 4 ชม. โดน 2 ข้อหา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เอ ศุภชัย เปิดยอดเงินใส่ซอง งานแต่งณเดชน์ ญาญ่า ยอมรับหมดห่วงแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิน พีชญา เปิดใจวอนขอความเป็นธรรมให้ฟ้องตามความจริง บันเทิง

มิน พีชญา เปิดใจสาเหตุหายหน้า ยันไม่หนีแน่นอน พร้อมสู้คดีตามหลักฐานจริง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผัวเมียพลั้งปาก &quot;ระวังระเบิด&quot; บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ ข่าว

อย่าหาทำ! ผัวเมียพลั้งปาก “ระวังระเบิด” บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

“ศุภจี” จับมือ “พิมรี่พาย” ลุย Live Commerce ดันทุเรียนไทยลูกละ 100 บาท ส่งตรงจากสวน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร&quot; ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ประวัติ “อิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร” ว่าที่ผู้สมัคร นายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2 พ.ค. 69

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 2/5/69 ฟันเลขเด่น รับโชควันแรงงาน

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
สังข์ ดอกสะเดา หายใจไม่ออก ใช้ออกซิเจนช่วย

ส่งกำลังใจ! ตลกคนดัง อาการทรุด หายใจไม่ออก-ปอดไม่ดี ตัดพ้อป่วยหนัก ไร้คนเยี่ยม

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
อาศรมฤาษีเณร

เลขเด็ด 2/5/69 อาศรมฤาษีเณร ส่องเลขทะเบียน เศรษฐีจีนเจิมป้ายแดง

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
เทคนิคสร้างตัวตนเป็น Influencer

5 เทคนิคสร้างตัวตนเป็น Influencer ปั้นยอดผู้ติดตามให้ปัง

เผยแพร่: 27 เมษายน 2569
