มรดกเลือด เศรษฐีป่วยมะเร็งยกสมบัติ 1,500 ล้าน ให้เมียเด็ก ลูกเมียเก่าโวยแหลก
เศรษฐีวัย 61 ปี ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ตัดสินใจโอนสมบัติ 300 ล้านหยวนให้ภรรยาวัย 33 ปีที่คอยดูแล ลูกของเมียเก่าค้านหัวชนฝา ชาวเน็ตถกสนั่นเรื่องความเหมาะสม
โฮ่ว ชายชาวจีนวัย 61 ปีจากมณฑลไห่หนาน ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย เขาตัดสินใจยกทรัพย์สินทั้งหมดมูลค่า 300 ล้านหยวน หรือประมาณ 1,500 ล้านบาท ให้กับ หลี่หยวน ภรรยาวัย 33 ปี การตัดสินใจครั้งนี้สร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้กับครอบครัวของอดีตภรรยา
หลี่หยวนเล่าว่าเธอคบหาดูใจกับโฮ่วตั้งแต่เธออายุ 21 ปี ทั้งคู่แต่งงานกันมา 10 ปี มีลูกชายวัย 5 ขวบด้วยกัน 1 คน ย้อนกลับไปตอนที่ทั้งคู่รู้จักกัน หลี่หยวนเป็นเพียงพนักงานบัญชีในบริษัทโลจิสติกส์ของโฮ่ว เธอเป็นผู้หญิงที่เติบโตมาในครอบครัวธรรมดา พ่อของเธอติดการพนัน โฮ่วตามจีบเธอด้วยของขวัญราคาแพง เขาช่วยเปิดโลกทัศน์ คอยสนับสนุนการทำงานของเธอจนเธอได้ก้าวขึ้นเป็นเจ้าของคลับเฮาส์ในกรุงปักกิ่ง
ก่อนแต่งงาน โฮ่วขอให้หลี่หยวนเซ็นสัญญาก่อนสมรส ลูก 2 คนที่เกิดจากอดีตภรรยาของเขากังวลเรื่องส่วนแบ่งมรดกหากพ่อแต่งงานใหม่
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ทั้งคู่ออกมาแจ้งข่าวร้ายผ่านโซเชียลมีเดียว่าโฮ่วป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ชาวเน็ตหลายคนเดาว่าหลี่หยวนคงจะทิ้งเขาไป แต่เธอเลือกที่จะอยู่เคียงข้าง คอยดูแลสามีที่ต้องเข้ารับการทำเคมีบำบัดถึง 5 รอบ หลี่หยวนบอกว่าอาการป่วยของสามีคือบททดสอบที่พวกเขาต้องผ่านมันไปให้ได้
โฮ่วระบุว่าภรรยาคือที่พึ่งทางจิตใจตลอดช่วงเวลาที่เขาต่อสู้กับโรคร้าย สิ่งที่เขาเป็นห่วงที่สุดคืออนาคตของภรรยากับลูกชายตัวน้อย เขาจึงตัดสินใจโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้หลี่หยวนเพื่อรับประกันว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่ลำบากเมื่อเขาจากไป
การตัดสินใจโอนสมบัติครั้งนี้เจอแรงต้านอย่างหนักจากอดีตภรรยากับลูกของโฮ่ว ฝั่งหลี่หยวนออกมาอธิบายว่าโฮ่วตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวเอง เธอตอกย้ำว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเกิดขึ้นจากความรักไม่ใช่เงินทอง
เรื่องราวนี้ทำให้ชาวเน็ตถกเถียงกันอย่างหนัก บางคนเข้าข้างลูกของเมียเก่าพร้อมวิจารณ์โฮ่วว่าไม่สนใจลูกอีก 2 คน ขณะที่ชาวเน็ตอีกฝั่งเข้าใจการตัดสินใจของโฮ่ว พวกเขามองว่าเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะยกสมบัติให้กับคนที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดในวาระสุดท้ายของชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: