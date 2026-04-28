ค่าไฟวันนี้ 28 เม.ย. 69 ใช้เกิน 401 หน่วย เตรียมจ่ายทะลุ 5 บาทต่อหน่วย

ค่าไฟวันนี้ 28 เม.ย. 69 หลังรัฐบาลเตรียมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ มิ.ย. 69 เน้นเก็บเพิ่มกลุ่มใช้ไฟมาก (Heavy User) เกิน 400 หน่วยขึ้นไป พร้อมแนะติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาว
อัปเดตสถานการณ์ค่าไฟวันนี้ ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าในปริมาณมากต้องเตรียมตัวรับมือกับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 เมษายน 2569 ระบุว่ารัฐบาลมีแผนปรับโครงสร้างการจัดเก็บค่าไฟฟ้าใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2569 นี้
ภายใต้โครงสร้างใหม่ กลุ่มบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 401 หน่วยขึ้นไป จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ไฟมาก ซึ่งจะมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าให้สูงขึ้นมากกว่า 5 บาทต่อหน่วย (จากเดิมเฉลี่ยประมาณ 4.50 บาท) โดยใช้เกณฑ์การจัดเก็บแบบขั้นบันไดก้าวหน้า ยิ่งมีการใช้ไฟฟ้าเกินเพดาน 400 หน่วยมากเท่าไหร่ อัตราค่าไฟต่อหน่วยในส่วนที่เกินจะยิ่งขยับสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เพื่อนำเม็ดเงินไปอุดหนุนกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าน้อยและกลุ่มเปราะบาง
สำหรับอัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบัน (เมษายน 2569) ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) สำหรับบ้านที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือน มีการคิดราคาแบบขั้นบันไดดังนี้
เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่า “1 หน่วยไฟฟ้า” มีมูลค่าแค่ไหน หากคุณเปิดเครื่องปรับอากาศขนาด 2,000 วัตต์ ทิ้งไว้เพียง 30 นาที จะเท่ากับการใช้ไฟฟ้าไปแล้ว 1 หน่วย การที่ยอดใช้ไฟพุ่งแตะ 401 หน่วยจึงทำได้ง่ายมากในช่วงฤดูร้อนที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานหนัก
ทางภาครัฐจึงออกคำแนะนำให้ครัวเรือนที่มียอดใช้ไฟฟ้าสูงเกิน 400 หน่วยต่อเดือน พิจารณาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าใช้เอง ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบหลักและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
สำหรับค่าไฟฟ้าปัจจุบัน (รอบบิลเมษายน 2569) เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.15 บาทต่อหน่วย โดยเป็นอัตราที่ใช้ต่อเนื่องมาจากช่วงต้นปี 2568 และยังไม่มีการปรับขึ้นตามโครงสร้างใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น องค์ประกอบของค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจริง ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้ครับ
1. ค่าไฟฟ้าฐาน (คิดแบบขั้นบันได)
สำหรับบ้านอยู่อาศัยทั่วไป (ประเภท 1.1.2 ที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วย/เดือน) จะคิดราคาดังนี้:
- 150 หน่วยแรก: หน่วยละ 3.2484 บาท
- 151 – 400 หน่วยต่อมา: หน่วยละ 4.2218 บาท
- หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป: หน่วยละ 4.4217 บาท
2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
- งวดปัจจุบัน (ม.ค. – เม.ย. 2569): เรียกเก็บที่ 36.72 สตางค์ต่อหน่วย (เป็นอัตราเดียวกับงวดต้นปี 2568)
- งวดถัดไป (พ.ค. – ส.ค. 2569): มีมติปรับลดลงเหลือ 16.23 สตางค์ต่อหน่วย ตามประกาศของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และ กกพ.
3. ค่าบริการและภาษี
- ค่าบริการรายเดือน: 24.62 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): 7% ของยอดรวมทั้งหมด
สรุปภาพรวม หากคุณใช้ไฟ 401 หน่วยพอดี ในรอบบิลปัจจุบันคุณจะเสียค่าไฟเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4.15 บาทต่อหน่วย (ยังไม่รวมภาษี) แต่หากโครงสร้างใหม่เริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน ค่าไฟสำหรับส่วนที่เกิน 400 หน่วยขึ้นไปอาจปรับสูงขึ้นกว่านี้ครับ
