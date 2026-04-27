แม่เจ้าโว้ย! นักร้องวัย 56 เอวลอยโชว์ซิกแพค สะกด “แก่” ไม่เป็น

เจนนิเฟอร์ โลเปซ ในวัย 56 ปีอวดหน้าท้องเฟิร์มสุดเป๊ะจากการออกกำลังกาย เคล็ดลับดูแลรูปร่าง อัปเดตผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่
เจนนิเฟอร์ โลเปซ นักร้องซูเปอร์สตาร์ชาวอเมริกันวัย 56 ปี โพสต์ภาพหน้าท้องสุดเฟิร์มขณะออกกำลังกายในช่วงเช้าวันอาทิตย์ผ่านอินสตาแกรม ภาพถ่ายเผยให้เห็นซิกซ์แพ็กชัดเจน เธอสวมเสื้อครอปทับสปอร์ตบราสีดำ เลกกิ้งเอวต่ำ และรองเท้าผ้าใบสีขาว
โลเปซใส่คำบรรยายใต้ภาพถ่ายว่า Rise and grind พร้อมใส่อีโมจิรูปกล้ามเนื้อแขน เทรซี แอนเดอร์สัน เทรนเนอร์ส่วนตัวของเธอเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมกล้ามเนื้อหน้าท้องของโลเปซด้วย
เทรซี แอนเดอร์สัน คือเทรนเนอร์ชื่อดังวัย 51 ปีที่ดูแลรูปร่างให้คนดังหลายคน เช่น โอลิเวีย ไวลด์ กวินเน็ธ พัลโทรว์ และวิกตอเรีย เบกแคม ค่าแรกเข้าสำหรับเป็นสมาชิกวีไอพีในโรงยิมของเธอเริ่มต้นที่ประมาณ 50,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี โลเปซเคยยกย่องแอนเดอร์สันตอนขึ้นรับรางวัลด้านฟิตเนสในปี 2566 ว่าแอนเดอร์สันเป็นผู้สร้างสรรค์วิธีออกกำลังกายที่ทุ่มเทให้กับลูกค้ามาตลอด 25 ปี
โลเปซเคยแชร์ปรัชญาการออกกำลังกายของเธอเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่า เป้าหมายของเธอเรียบง่ายคือต้องดีกว่าเมื่อวานในทุกๆ วัน นอกจากแอนเดอร์สันแล้ว เธอยังเคยฝึกกับเทรนเนอร์คนอื่นอย่างดอดด์ โรเมโร และเดวิด เคิร์ช ด้วย
ด้านผลงานในวงการบันเทิง โลเปซรับบทเป็น แจ็กกี ครูซ ในภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอเมดีเรื่อง Office Romance ประกบคู่กับ เบรตต์ โกลด์สตีน ภาพยนตร์เรื่องนี้จะออกฉายทางเน็ตฟลิกซ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 โลเปซต้องการให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จ หลังจากภาพยนตร์สองเรื่องก่อนหน้านี้ทำรายได้ไม่เข้าเป้า นอกจากนี้เธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่อง The Last Mrs. Parrish และจะนั่งแท่นโปรดิวเซอร์ในภาพยนตร์เรื่อง Bob the Builder อีกด้วย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: