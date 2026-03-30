เสียใจด้วย 5 กลุ่มนี้ ถูกตัดสิทธิ คนละครึ่งพลัส 2569

นายกฯ อนุทิน คอนเฟิร์มเดินหน้า โครงการ คนละครึ่งพลัสเฟส 2 ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง เตรียมเปิดลงทะเบียนหลังตั้ง ครม.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมายืนยัน คืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 รัฐบาลพร้อมเดินหน้า คนละครึ่งพลัส ทันทีหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว
ทางด้านกระทรวงการคลังออกมาระบุเพิ่มเติมว่าระบบมีความพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ รอเพียงมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 2569
- ต้องมีสัญชาติไทย
- มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับถึงวันลงทะเบียน
- ผู้สมัครต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
- ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
- ไม่เป็นผู้เคยถูกระงับการใช้งานหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่งตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 5 อย่างเด็ดขาด
ประชาชนสามารถลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ในปี 2565 สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลย
ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือร่วมกับแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้ใช้งานทุกคนต้องสมัครบริการจีวอลเล็ตก่อนเริ่มใช้สิทธิซื้อสินค้า
สรุปผลโครงการ คนละครึ่ง พลัส ปี 2568
ข้อมูล ณ สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2568 ยอดใช้จ่ายรวม สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 84,185.73 ล้านบาท ส่วนที่ประชาชนใช้จ่าย 42,810.64 ล้านบาท ส่วนที่รัฐร่วมจ่าย 41,375.09 ล้านบาท
มีผู้เข้าร่วมใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 19.76 ล้านราย จากเป้าหมายประมาณ 20 ล้านราย ในจำนวนนี้มีผู้ใช้สิทธิครบตามวงเงินที่ได้รับ ประมาณ 9.21 ล้านราย
กระทรวงการคลังประเมินว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นให้ GDP ของประเทศไทยในปี 2568 ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการ
มีร้านค้าที่เข้าร่วมและผ่านการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งสิ้น 868,148 ราย (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2568)
