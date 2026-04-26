สภาผู้บริโภค ชี้ ผู้โดยสารต้องได้เงินคืน กรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินเหตุน้ำมันแพง ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ปฏิเสธชดเชยผู้บริโภคไม่ได้
นายโสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค สภาผู้บริโภคให้สัมภาษณ์ว่า กรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากราคาน้ำมันแพงขึ้นนั้น ถือเป็นผลทางเศรษฐกิจของสายการบิน ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสงคราม ดังนั้น สายการบินไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในการดูแลและชดเชยผู้บริโภคได้
“เมื่อมีการยกเลิกเที่ยวบิน ผู้บริโภคได้รับผลกระทบอย่างมาก กำหนดการเดินทางต้องเปลี่ยนทั้งหมด ต้องจองตั๋วเที่ยวบินใหม่ซึ่งอาจมีราคาสูงกว่าเดิม อีกทั้งส่วนใหญ่ยังมีการจองที่พักและค่าเดินทางต่างๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว” นายโสภณ กล่าว
สำหรับการยกเลิกเที่ยวบินในประเทศ (Domestic Flights) ผู้โดยสารมีสิทธิเลือกหนึ่งในสามทางเลือก ดังนี้ 1) การขอคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน โดยกรณีชำระเป็นเงินสดต้องคืนภายใน 7 วัน และบัตรเครดิตต้องคืนภายใน 45 วัน 2) การเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังจุดหมายเดิมหรือใกล้เคียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3) กรณีเดินทางด้วยวิธีอื่น เช่น รถทัวร์หรือรถตู้ สายการบินต้องรับผิดชอบส่วนต่างราคาทั้งหมด อ้างอิงตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินแบบประจำภายในประเทศ
ส่วนการเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ (International Flights) มีหลักการคุ้มครองสอดคล้องกับมาตรฐานสากล คือ ต้องคืนเงินหรือเปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสาร พร้อมจ่ายค่าชดเชยตามอัตราระยะทางและระยะเวลาที่ล่าช้า ซึ่งมีอัตราสูงสุดประมาณ 4,500 บาท ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินแบบประจำระหว่างประเทศ
นายโสภณ กล่าวอีกว่า อีกประเด็นสำคัญคือกรณีผู้บริโภคจองที่พักหรือการเดินทางอื่นไว้ล่วงหน้า ซึ่งสายการบินมักอ้างว่ารับผิดชอบเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น แต่ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินแบบประจำภายในประเทศและระหว่างประเทศ ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการชดเชยเยียวยา และสามารถเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้ เช่น ค่าโรงแรมที่จ่ายไปแล้วและไม่สามารถขอคืนได้ หรือค่ารถเช่าหากเกิดความเสียหาย เนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินครั้งนี้มาจากเหตุผลด้านราคาน้ำมันและการบริหารจัดการของสายการบินเอง
หากผู้บริโภคประสบปัญหาถูกสายการบินยกเลิกเที่ยวบินและได้รับการชดเชยอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ที่เว็บไซต์ https://auth-itt.caat.or.th หรือตรวจสอบจำนวนค่าชดเชยกรณีเที่ยวบินล่าช้า/ยกเลิกตามข้อบังคับ กบร.101 ได้ที่เว็บไซต์การบินพลเรือน นอกจากนี้สามารถร้องเรียนกับสภาผู้บริโภค ผ่านเว็บไซต์ https://complaint.tcc.or.th/complaint
