ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวใหญ่ซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ
ญี่ปุ่น เตือนภัย แผ่นดินไหวซ้ำรอย โอกาสเกิดระดับ 8 บริเวณชายฝั่งฮอกไกโดกับซันริกุ สูงขึ้น 10 เท่าในสัปดาห์นี้ แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ 5 บวกในจังหวัดอาโอโมริ กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกประกาศข้อมูลเฝ้าระวังแผ่นดินไหวตามมาบริเวณนอกชายฝั่งฮอกไกโดกับซันริกุ บ่งชี้ว่าโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มีสูงขึ้นกว่าปกติในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า
อาริสะ ฟุจิโยชิ ผู้สื่อข่าวสายภัยพิบัติอธิบายเกณฑ์การเตือนภัย ทางการจะออกประกาศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7 ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ประเมินแรงสั่นสะเทือนครั้งล่าสุดมีขนาดมากกว่า 7 เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือน พื้นที่บริเวณนี้มีแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรเคลื่อนมุดใต้แผ่นเปลือกโลกทวีป ลักษณะทางภูมิศาสตร์ก่อให้เกิดร่องลึกก้นสมุทร
พื้นที่นี้เคยเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7 ขึ้นไปหลายครั้งในอดีต ภัยพิบัติสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ประชาชนมาโดยตลอด
เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่น จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดอยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุสึนามิปี 2554 พื้นที่นี้มีลักษณะเฉพาะคือมักเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตามหลังแรงสั่นสะเทือนนำร่อง เหตุการณ์วันที่ 9 มีนาคม 2554 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 สองวันถัดมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.0 กรมอุตุนิยมวิทยาจึงประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือแรงสั่นสะเทือนอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ ไม่ได้ยืนยันว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ สถิติจากทั่วโลกระบุว่าในภาวะปกติโอกาสเกิดแผ่นดินไหวระดับ 8 ภายใน 1 สัปดาห์มีเพียง 0.1 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันความเสี่ยงระดับดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าอัตราความน่าจะเป็นเพิ่มสูงกว่าปกติถึง 10 เท่า ผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคควรเตรียมเสบียงรวมถึงวางแผนอพยพรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดเวลา
อ้างอิง: รายการ news zero สถานีโทรทัศน์ NTV (ออกอากาศวันที่ 20 เมษายน 2569)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: