ฟังจากปาก! ปุ๊ มนตรี หลัง เท่ง เถิดเทิง เล่าความจริงอีกมุม ความลับที่ไม่มีใครรู้

ปุ๊ มนตรี ขอพูดบ้าง หลัง เท่ง เถิดเทิง เล่าสวันขี่สามล้อที่สุโขทัย ยันไม่ได้ขอให้ร้องเพลงสายัณห์ ชื่นชมความสามารถ-เห็นแววซุปตาร์ เชื่อถ้ามีโอกาสดังแน่
คนแห่แชร์เพียบ หลัง ปุ๊ มนตรี เจนอักษร นักแสดงและนักพากย์คนดัง ออกมาแชร์ประสบการณ์ตอนไปโชว์ตัวที่จังหวัดต่าง ๆ จนกระทั่งไปจบที่ จ.สุโขทัย อยากจะชมวิวรอบเมืองจึงขอให้สามล้อท่านหนึ่งที่อยู่แถวนั้นปั่นพาเที่ยว ซึ่งสามล้อคนนั้นก็ไม่ใช่คนอื่นใกล้ เท่ง เถิดเทิง ตลกแถวหน้าของเมืองไทย แต่งานนี้เป็นเรื่องให้แล้วเพราะเรื่องเล่าของทั้งสองมีเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกัน จนปุ๊ มนตรีต้องขอออกแถลงการณ์โดยด่วน
เท่ง เถิดเทิง เล่าในรายการหนึ่ง ย้อนกลับไปในวันที่ได้เจอ ปุ๊ มนตรี เผยว่า “เรื่องนี้เกี่ยวกับพี่ปุ๊ มนตรี เจนอักษร เขาดังมาก หนังเรื่องเสือภูเขา เราจอดนั่งรอลูกค้า แล้วเราก็ร้องเพลงพี่เป้า แกเดินมาข้างหลังแล้วบอก น้องๆๆ เราหันไป โห พี่ปุ๊ มนตรี เจนอักษร บอกน้องพาพี่ปั่นเที่ยวหน่อย เที่ยวรอบเมือง เราก็ตอบได้ครับ จากนั้นพอขึ้นนั่ง เขาก็พูดต่อว่า น้องเมื่อกี้ร้องเพลงสายัณห์เหรอ ร้องให้พี่ฟังหน่อยสิ”
หลังฟังจากมุมของ เท่ง เถิดเทิง ไปแล้ว งานนี้ ปุ๊ มนตรี ขอออกมาโต้ข่าวพูดในมุมของตนกันบ้าง เผยว่า “คนภูเขาครับพี่เท่ง ไม่ใช่เสือภูเขา เสือภูเขานั่นพี่เอก สรพงศ์เป็นพระเอกครับ ไม่ได้ละ ผมต้องเล่ามุมของผมบ้างแล้ว
ครั้งนั้นผมโชว์ตัวไล่มาตั้งแต่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง จนกระทั่งมาถึง สุโขทัย สวรรคโลกครับ แล้วผมก็อยากจะชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองก็เลยไปพบสามล้อท่านหนึ่ง จึงว่าจ้างให้สามล้อท่านนี้ขี่รถพาผมชมเมืองได้มั้ย
ผมขอยืนยันครับว่าผมไม่ได้เป็นคนขอให้เขาร้องเพลงนะครับ เขาเป็นคนร้องเพลงให้ผมฟังเองครับ เขาร้องตลอดทางเลยครับ
แต่เชื่อมั้ยว่าตอนนั้นผมคิดว่า ทำไมเขาไม่มีโอกาสบ้างนะ ถ้าเขามีโอกาสเขาจะต้องโด่งดังได้แน่เลย เพราะพี่เท่งเป็นคนที่ร้องเพลงได้ไพเราะเพราะพริ้งมาก แล้วก็ร้องเพลงได้อย่างสนุกสนานมาก จนผมทึ่งเลยว่าทำไมเขาไม่มีโอกาสบ้างนะ เขาควรจะมีโอกาส
ในที่สุดโอกาสก็มาถึงเขาเต็ม ๆ ตอนนี้เขาคือสุดยอดศิลปินตลกคนหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับ พี่เท่งครับ ถ้าว่าง ๆ ช่วยขี่รถพาผมเที่ยวอีกนะครับ รักนะพี่เท่งนะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: