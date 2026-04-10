ข่าวต่างประเทศ

มรสุมชีวิต ตลกดัง เลือดออกในสมองกะทันหัน ชีวิตดิ่งเหว ยังไม่พ้นคดีฉาว-เมาแล้วขับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 11:37 น.
อีจินโฮ ดาวตลกเกาหลีใต้ เลือดออกในสมองกะทันหัน รักษาใน ICU

ช็อกแฟนคลับ! อีจินโฮ ดาวตลกเกาหลีใต้ เข้า ICU ด่วน เลือดออกในสมองกะทันหัน ต้องดูอาการใกล้ชิด ชีวิตดิ่งเหว วิกฤตซ้ำยังไม่พ้นคดีพนันออนไลน์-เมาแล้วขับ สั่งพักงานยาว ไร้กำหนดคืนจอ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ต้นสังกัด SM Culture & Contents (SM C&C) ได้ออกแถลงการณ์กรณี อีจินโฮ (Lee Jin-ho) นักแสดงตลกชื่อดังเกาหลีใต้ วัย 40 ปี ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังจากพบอาการเลือดออกในสมองกะทันหัน

ปัจจุบันอีจินโฮยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูเพื่อรับการรักษา ทางต้นสังกัดได้แจ้งข่าวดีว่าเขารู้สึกตัวและเริ่มกลับมาดีขึ้นตามลำดับ สัญญาณชีพคงที่ และอาการไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต

ทางค่ายกำลังตรวจสอบรายละเอียดทางการแพทย์อย่างถี่ถ้วนและแถลงการณ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อทราบผลชัดเจน

ขณะนี้สมาชิกในครอบครัวได้คอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยต้นสังกัดย้ำว่าการฟื้นฟูสุขภาพของศิลปินคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ และขอให้แฟน ๆ ช่วยส่งข้อความให้กำลังใจเพื่อให้เขามีกำลังใจในการรักษาตัว

สำหรับ อีจินโฮ ห่างหายจากหน้าจอโทรทัศน์ไปตั้งแต่ปี 2568 เพราะเจอคดีความทางกฎหมายหลายกระทง ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว เขาถูกส่งตัวไปยังอัยการโดยไม่มีการคุมขัง ในข้อหาต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการเล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมายหลายครั้งจนมีหนี้สินมหาศาล และได้ยืมเงินจากเพื่อนพ้องในวงการหลายคนเพื่อมาใช้หนี้ ขณะนี้การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่

ในเดือนเดียวกัน ตลกคนดังถูกส่งตัวดำเนินคดีในข้อหาขับรถขณะมึนเมา โดยขับรถจากอินชอนไปยังเขตยางพยอง จังหวัดคยองกี เป็นระยะทางไกลถึง 100 กิโลเมตร (ประมาณ 62 ไมล์) ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของเขาในขณะนั้นสูงเกินกว่า 0.08% ถือเป็นการละเมิดกฎจราจรอย่างร้ายแรงและต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

อีจินโฮ เริ่มต้นเส้นทางสายบันเทิงด้วยการเดบิวต์เป็นนักแสดงตลกทางช่อง SBS เมื่อปี 2005 และกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการปรากฏตัวในรายการวาไรตี้และรายการตลกชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรายการ People Looking for a Laugh ทางช่อง SBS ช่วงปี 2013-2017 และเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของรายการวาไรตี้ยอดฮิตอย่าง Knowing Bros ทางช่อง JTBC ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา

ตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าเจ้าตัวจะกลับมาในหน้าจอทีวีอีกครั้งหรือไม่ อีกทั้งทาง SM C&C ไม่ได้กล่าวถึงการกลับมาทำงาน ซึ่งเป้าหมายเดียวในตอนนี้คือการช่วยให้เขากลับมาแข็งแรงทั้งกายและใจอีกครั้ง

ข้อมูลจาก : koreajoongangdaily และ evrimagaci

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

