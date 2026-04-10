มรสุมชีวิต ตลกดัง เลือดออกในสมองกะทันหัน ชีวิตดิ่งเหว ยังไม่พ้นคดีฉาว-เมาแล้วขับ
ช็อกแฟนคลับ! อีจินโฮ ดาวตลกเกาหลีใต้ เข้า ICU ด่วน เลือดออกในสมองกะทันหัน ต้องดูอาการใกล้ชิด ชีวิตดิ่งเหว วิกฤตซ้ำยังไม่พ้นคดีพนันออนไลน์-เมาแล้วขับ สั่งพักงานยาว ไร้กำหนดคืนจอ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ต้นสังกัด SM Culture & Contents (SM C&C) ได้ออกแถลงการณ์กรณี อีจินโฮ (Lee Jin-ho) นักแสดงตลกชื่อดังเกาหลีใต้ วัย 40 ปี ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนหลังจากพบอาการเลือดออกในสมองกะทันหัน
ปัจจุบันอีจินโฮยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูเพื่อรับการรักษา ทางต้นสังกัดได้แจ้งข่าวดีว่าเขารู้สึกตัวและเริ่มกลับมาดีขึ้นตามลำดับ สัญญาณชีพคงที่ และอาการไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต
ทางค่ายกำลังตรวจสอบรายละเอียดทางการแพทย์อย่างถี่ถ้วนและแถลงการณ์อย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อทราบผลชัดเจน
ขณะนี้สมาชิกในครอบครัวได้คอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยต้นสังกัดย้ำว่าการฟื้นฟูสุขภาพของศิลปินคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ และขอให้แฟน ๆ ช่วยส่งข้อความให้กำลังใจเพื่อให้เขามีกำลังใจในการรักษาตัว
สำหรับ อีจินโฮ ห่างหายจากหน้าจอโทรทัศน์ไปตั้งแต่ปี 2568 เพราะเจอคดีความทางกฎหมายหลายกระทง ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว เขาถูกส่งตัวไปยังอัยการโดยไม่มีการคุมขัง ในข้อหาต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการเล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมายหลายครั้งจนมีหนี้สินมหาศาล และได้ยืมเงินจากเพื่อนพ้องในวงการหลายคนเพื่อมาใช้หนี้ ขณะนี้การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่
ในเดือนเดียวกัน ตลกคนดังถูกส่งตัวดำเนินคดีในข้อหาขับรถขณะมึนเมา โดยขับรถจากอินชอนไปยังเขตยางพยอง จังหวัดคยองกี เป็นระยะทางไกลถึง 100 กิโลเมตร (ประมาณ 62 ไมล์) ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของเขาในขณะนั้นสูงเกินกว่า 0.08% ถือเป็นการละเมิดกฎจราจรอย่างร้ายแรงและต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
อีจินโฮ เริ่มต้นเส้นทางสายบันเทิงด้วยการเดบิวต์เป็นนักแสดงตลกทางช่อง SBS เมื่อปี 2005 และกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากการปรากฏตัวในรายการวาไรตี้และรายการตลกชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรายการ People Looking for a Laugh ทางช่อง SBS ช่วงปี 2013-2017 และเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของรายการวาไรตี้ยอดฮิตอย่าง Knowing Bros ทางช่อง JTBC ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา
ตอนนี้ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าเจ้าตัวจะกลับมาในหน้าจอทีวีอีกครั้งหรือไม่ อีกทั้งทาง SM C&C ไม่ได้กล่าวถึงการกลับมาทำงาน ซึ่งเป้าหมายเดียวในตอนนี้คือการช่วยให้เขากลับมาแข็งแรงทั้งกายและใจอีกครั้ง
ข้อมูลจาก : koreajoongangdaily และ evrimagaci
