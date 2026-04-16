ส่งใจช่วย! ตลกดัง แน่นอก-หายใจไม่ออก ช็อก พบก้อนเนื้อในปอด ยันจะสู้จนถึงที่สุด

อัปเดตอาการป่วย สังข์ ดอกสะเดา แน่นอก-หายใจไม่ออก พบก้อนเนื้อในปอด แพทย์สงสัยมะเร็งระยะแพร่กระจาย เตรียมผ่าตัด 30 เม.ย. 69 ล่าสุดอาการเริ่มคงตัว มีกำลังใจฮึดสู้ต่อ ขอบคุณทุกกำลังใจ
หลังจากที่ สังข์ ดอกสะเดา ตลกคนดัง มีอาการไอและจุกอกจากอาการป่วยปอดอักเสบ ในอดีตเคยสูบบุหรี่หนัก วันละ 2-3 ซอง จนกระทั่งเจ้าตัวโพสต์ข้อความตัดพ้อว่า “#รักษาทำไม ไม่มีเงินแล้ว ไม่มีประโยชน์ ไม่รอดหรอก ถ้ามันจะตุย สมควรแก่เวลา ไม่ต้องสนใจ” และ “xูเบื่อชีวิต”
ล่าสุด สังข์ ดอกสะเดา ออกมาอัปเดตอาการล่าสุด โพสต์ภาพขณะนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาล พร้อมแคปชั่นว่า “เกิดแก่เจ็บ
เดินทางมาถึงระยะ3แล้วนะเรา ทำใจไว้นานแล้ว ทุกก็คนจะเป็นเช่นเรา เมื่อถึงวันเวลา ยังไม่พร้อมก็อยู่ต่อ รอคิว” จากนั้นแฟน ๆ เข้ามาให้กำลังใจและหายจากอาการป่วยโดยไว เจ้าตัวกล่าวว่า “ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจ จะสู้จนถึงที่สุดเลยครับ”
ต่อมา ตลกคนดัง เผยไทม์ไลน์ในอนาคตว่า วันที่ 30 เมษายน 2569 ตนต้องเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
อย่างไรก็ดี ระหว่างที่รอการผ่าตัดวันที่ 30 เมษายน 2569 สังข์ ดอกสะเดา อัปเดตว่า จู่ ๆ ตนก็รู้สึกแน่นอก หายใจไม่ออก และจู่ ๆ ก็หาย ซึ่งมีอาการแบบนี้มาเป็นเวลาเกือบเดือนแล้ว หลังจากที่ตนเข้าเอกซเรย์พบก้อนเนื้อในปอดหมอสงสัยมะเร็งระยะแพร่กระจาย แต่ไม่ฟันธง โดยต้องรอผลผ่าตัด 30 เม.ย.นี้ ปัจจุบันยังคงมีอาการผุดลุกผุดนั่ง ไม่ได้หลับ ไม่ได้นอนทั้งคืน ซ้ำยังปวด ยอกทั้งตัว
วันนี้ (16 เมษายน 2569) ตลกคนดัง เผยว่า ตอนนี้อาการป่วยดีขึ้นกว่าเมื่อวานมาก สามารถกลืนอาหารได้ กลืนน้ำได้ปกติ ไอน้อยลง หายใจสะดวก และไม่แน่นหน้าอก หลังแฟน ๆ ทราบข่าวอาการป่วยของ สังข์ ดอกสะเดา ต่างออกมาให้กำลังใจตลกคนดังล้นหลาม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: