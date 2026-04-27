ราชกิจจาฯ ประกาศกฎเหล็ก ตุลาการศาลปกครองใช้โซเชียล ห้ามแสดงจุดยืนการเมือง-หาผลประโยชน์
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบใหม่ สั่งคุมเข้มข้าราชการตุลาการศาลปกครองในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ห้ามวิจารณ์คดี โชว์ครุยไม่เหมาะสม หรือแสดงความเห็นทางการเมือง ฝ่าฝืนมีโทษทางวินัย
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ระเบียบราชการศาลปกครอง ว่าด้วยการดำรงตนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. 2569 ระเบียบฉบับนี้ลงนามโดย นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ประธานศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
เป้าหมายหลักของการออกระเบียบครั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบให้ตุลาการศาลปกครองใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับจริยธรรมตุลาการ ป้องกันผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน และป้องกันการแทรกแซงกระบวนพิจารณาคดี โดยคำว่าสื่อสังคมออนไลน์ในที่นี้ครอบคลุมถึงสื่อดิจิทัล แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ทุกประเภทที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ข้อกำหนดระบุให้ตุลาการศาลปกครองต้องระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์ ต้องมีความสุภาพ สำรวมกิริยามารยาท ห้ามใช้ถ้อยคำหยาบคาย โต้เถียง ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชัง นอกจากนี้ยังห้ามเล่นโซเชียลมีเดียที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในเวลาราชการ เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าละทิ้งหน้าที่
ระเบียบฉบับนี้ยังกำหนดข้อห้ามสำคัญเพื่อรักษาเกียรติศักดิ์ของตุลาการ ได้แก่
ห้ามเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี รวมถึงห้ามสวมเสื้อครุยตุลาการถ่ายภาพลงโซเชียลในลักษณะที่ไม่สำรวม
ห้ามให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือแสดงความเห็นในคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณา และห้ามเปิดเผยผลคำพิพากษาก่อนการอ่านอย่างเป็นทางการ
ห้ามแสดงความคิดเห็นที่สร้างความแตกแยก หรือแสดงออกถึงอคติและจุดยืนทางการเมือง
ห้ามใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโอ้อวดตำแหน่ง หรืออ้างตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า รวมถึงต้องระวังไม่ให้คนในครอบครัวนำตำแหน่งไปแอบอ้าง
ห้ามใช้พื้นที่ออนไลน์ระดมทุนหรือหารายได้ และหากตุลาการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของกลุ่มใด ต้องควบคุมไม่ให้กลุ่มนั้นฝ่าฝืนระเบียบหรือแสวงหาประโยชน์
หากพบว่าตุลาการศาลปกครองรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการตามระเบียบ ก.ศป. ว่าด้วยการสอบสวน ซึ่งอาจนำไปสู่การรับโทษทางวินัย หรือมีเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายต่อไป
