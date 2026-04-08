ด่วน! ราชกิจจาฯ ประกาศปรับลดราคา น้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น 2 บาท ต่อลิตร
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กบง. ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น 2.00 บาทต่อลิตร ครอบคลุมทั้ง บี0, บี7 และ บี20
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่อง การปรับลดราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมมุนเร็ว โดยมีใจความว่า
โดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกและยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในเร็ววัน ทำให้ราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปมีความผันผวนเป็นอย่างมาก กระทบต่อระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ และเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนการประกอบธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 เห็นชอบให้ปรับลดราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลดลง 2.00 บาทต่อลิตร
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 (1) แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 และข้อ 3 (1) แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน จึงออกประกาศปรับลดราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ดังต่อไปนี้
(1) ราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 0 ลดลง 2.00 บาทต่อลิตร
(2) ราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา บี 7 ลดลง 2.00 บาทต่อลิตร
(3) ราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ลดลง 2.00 บาทต่อลิตร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2569 วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
