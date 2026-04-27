กระแต อาร์สยาม ทุ่ม 10 ล้าน พาโตชิ-ครอบครัวเที่ยวเกาะแพงที่สุดในโลก พักห้องหรูคืน 5 แสน

กระแต อาร์สยาม เปย์งบกว่า 10 ล้านบาท พาโตชิ จิรทีปต์และครอบครัว เที่ยวนาน 1 เดือนเต็ม รีวิวเกาะคาปรี อิตาลี ขึ้นชื่อเกาะที่แพงที่สุดในโลก นอนห้องหรูคืน 5 แสน อยากขอบคุณคนที่บ้าน
เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งนักร้องสาวยอดกตัญญูที่เมื่อมีเวลาว่างเมื่อใดก็จะทุ่มเวลาให้กับครอบครัวเสมอ สำหรับ กระแต อาร์สยาม ที่ล่าสุดพาคนในครอบครัว พร้อมด้วยคนรัก โตชิ จิรทีปต์ บินลัดฟ้าไปเยือนเกาะคาปรี ประเทศอิตาลี ถือเป็นเกาะสวรรค์ของคู่รัก ทั้งยังเกาะที่แพงที่สุดในโลก รอบนี้สาวแตรไม่ได้ไปเที่ยวแค่ประเทศเดียวแต่เที่ยวหลายประเทศอยู่กันยาว ๆ เกือบ 1 เดือน ควักเงินกว่า 10 ล้านเนรมิตทริปในฝัน
“นี่คือเกาะคาปรี อิตาลี ที่หลาย ๆ คนเรียกว่าเกาะเซเลปที่แพงและหรูหราที่สุดในโลก เป็นเกาะสวรรค์ของคู่รักที่ทุกคนคิดว่าเรามากัน 2 คน แต่เปล่าค่ะ แตรพาครอบครัวมาทั้งบ้านเลยค่ะ เป็นครั้งแรกของแตรที่พาครอบครัวมาเที่ยวไกลขนาดนี้ แล้วก็นานขนาดนี้เกือบ 1 เดือน
พร้อมพาทัวร์เรือยอร์ตที่เป็นเรือส่วนตัว แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งทริปนี้เป็นการเที่ยวแบบหลายประเทศ หมดไปเกือบ 10 ล้าน แต่แตรรู้สึกว่าคุ้มมากเพราะนี่คือสิ่งที่แตรรู้สึกว่าอยากให้มาเห็นด้วยกัน อะไรที่สวย ๆ ที่เราไม่เคยเห็น เราก็อยากให้เขามาดู มาเที่ยวด้วยกัน เป็นทริปที่มีความสุขมากค่ะ
แตรอยากขอบคุณครอบครัวที่ให้พลังงานดี ๆ กับเรา ให้มีแรงและมีพลังงาานต่อสู้กับชีวิต กว่าจะถึงจุดนี้ไม่ได้ง่ายเลยค่ะ อย่าลืมพาคนที่เรารักไปเที่ยวในวันที่เขายังมีแรงและมีเวลา เพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาจะอยู่กันเราอีกนานแค่ไหน”
สาวแตรโพสต์พร้อมแคปชั่นว่า “ทริปนี้ กับ 10,000,000บาท!! ทุกคนว่าคุ้มไหมคะ? มันไม่ใช่แค่ทริปสวย ๆ แต่มันคือทริปแห่งความรักที่สมบูรณ์แบบ
ได้มีโอกาสพาคุณแม่และครอบครัวเดินทางมาเที่ยวกันไกลถึงขนาดนี้ ไปหลายประเทศ อยู่กันเกือบ 1 เดือน มาพักชาร์จพลัง ทุกความทรงจำที่มีค่า มันมากกว่าสิ่งใดที่เงินจะวัดได้จริง ๆ ค่ะ ทริปนี้ค่าใช้จ่ายเกือบ 10 ล้านบาท แต่ความสุขที่แท้จริง คือการยังมีเวลาอยู่กับคนที่เรารัก และในวันที่เรายังมีกัน
ขอให้พลังงานดีๆในคลิปนี้ ส่งถึงทุกคนให้ได้รับคลื่นแห่งความสุขนี้ไปด้วยกันนะค้าาา”
นอกจากนี้ กระแต อาร์สยาม ยังได้รีวิวห้องพักในทริปที่เรียกได้ว่าสวยจนลืมน้ำตาไหล สมชื่อเกาะสวรรค์จริง ๆ เธอรวมบรรยากาศความสวยงามของวิวในห้อง พร้อมระบุแคปชั่นว่า “นี่คือห้องและวิวที่แพง และสวยที่สุดบนเกาะคาปรี เกาะที่แพงและหรูที่สุดในโลก มันคือห้องที่สวยที่สุดในชีวิตที่แตรเคยไปมา สวยยิ่งกว่า Ai สวยจนร้องไห้
**ไม่ได้รีวิวให้เค้าเพราะได้พักฟรีนะคะ (นี่จ่ายตังค์เองครบทุกบาท) แต่มันสวยมากกกก จนลืมหายใจจริง ๆ”
หลังจากลงคลิปในโซเซียลไปได้ไม่นาน ๆ แฟนคลับของนักร้องสาวต่างออกมาคอมเมนต์ชื่นชมความงดงามของวิวกันล้นหลาม มีความเห็นหนึ่งสอบถามว่าราคาห้องพักคืนละเท่าไหร่ ฝั่งสาวแตรออกมาตอบกลับว่า “คืนละ 3-5 แสนอัพค่ะ ราคาแล้วแต่ช่วงด้วยค่ะ ราคาขึ้น-ลงตามseasonsนะคะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เจอตัว “อ้น” แดนเซอร์ “กระแต อาร์สยาม” ถูกจับตัวที่ด่านเขมร
- แดนเซอร์ “กระแต อาร์สยาม” หายตัวปริศนา ขาดการติดต่อ หวั่นโดนหลอกไปเขมร
- กระแต อาร์สยาม น้ำตาซึม กระเป๋าแบรนด์เนม หลักล้านหายที่ฝรั่งเศส
