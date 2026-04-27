รพ.รามาธิบดี ขยายเวลาจ่ายยา ผู้ป่วยนอก 3 เดือน เริ่มงดแจกถุงพลาสติก 28 เม.ย.นี้
โรงพยาบาลรามาธิบดี ขยายเวลาจ่ายยา ผู้ป่วยนอกเป็น 3 เดือน พร้อมงดแจกถุงพลาสติกใส่ยา เริ่ม 28 เม.ย. 2569 เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง มาตรการปรับปรุงรูปแบบการจ่ายยาและการให้บริการ โดยระบุว่า
จากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลาง ทางโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอปรับรูปแบบการให้บริการ ดังนี้
1) การจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอกทุกสิทธิการรักษา “จากเดิมไม่เกินครั้งละ 2 เดือน เป็นไม่เกินครั้งละ 3 เดือน” โดยผู้ป่วยสามารถเลือกรับยาในส่วนที่เหลือผ่านช่องทาง
- บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์
- การเดินทางมารับยาด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2) “งดแจกถุงพลาสติกใส่ยา” จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการโปรดนำถุงผ้าหรือภาชนะสำหรับใส่ยามาด้วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
โรงพยาบาลรามาธิบดีขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ข้อมูลจาก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
