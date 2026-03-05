เจอตัว “อ้น” แดนเซอร์ “กระแต อาร์สยาม” ถูกจับตัวที่ด่านเขมร
เจอตัว อ้น พงศกร แดนเซอร์ กระแต อาร์สยาม แล้ว หลังจากที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ โดยพบว่าถูกจับตัวที่เขมร ที่ด่านโอเสม็ด
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ ของ อนุมัต เฟื่องทองแดง นักข่าวคนดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กตามหา นายพงศกร แดนเซอร์ของ กระแต อาร์สยาม หลังหายตัวและขาดติดต่อไป หวั่นว่าจะถูกหลอกไปที่เขมร
โดยข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “2/3/69 ด่วน!! แดนเซอร์ กระแต สงสัยน่าจะถูกหลอก ว่าให้มาสมัครทำงาน อบรม ที่ กทม แต่สุดท้ายน่าจะโดนหลอกไป เขมรแล้ว”
ล่าสุดเมื่อช่วงคืนวันที่ 4 มี.ค. 69 เพจ อนุมัต จัดให้รายงานว่าพบตัวแดนเซอร์คนดังกล่าวแล้ว โดยระบุว่า “พบ อ้น แดนซ์เซอร์น้องชาย กระแต แล้ว ถูกจับที่ด่านโอเสม็ดฝั่งตรงข้ามด่าน ช่องจอมสุรินทร์ (ตอนไปเข้าทางสระแก้ว ) ตำรวจเขมร ตามไปจับระหว่างเดินทาง เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขมร”
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
