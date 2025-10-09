กระแต อาร์สยาม น้ำตาซึม กระเป๋าแบรนด์เนม หลักล้านหายที่ฝรั่งเศส

หมดแรงจะทำงาน! กระแต อาร์สยาม นั่งน้ำตาซึม หลังทำ กระเป๋าแบรนด์เนม หลักล้านหาย ที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส ด้านสามี โตชิ ปลอบใจหวาน เตรียมพาไปซื้อใบใหม่
เริ่มต้นทริปที่ยุโรปไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นัก สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่ กระแต อาร์สยาม ที่เดินทางไปโชว์ไกลถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่ง โดยมีสามี โตชิ รวมถึงน้องสาว และทีมแดนซ์เซอร์ ร่วมทริปในครั้งนี้ด้วย แต่สิ่งที่ทำลายความสุขของกระแตตลอดทริปไปนั้น นั่นเพราะเธอเพิ่งเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว เล่นเอาเจ้าตัวร้องไห้เลยทีเดียว
กระแต อาร์สยาม ได้โพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์แบบย่อ ๆ ว่า เธอเพิ่งทำกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู มูลค่าเกือบล้านบาทหายไปขณะเที่ยวในกรุงปารีส โตชิ เผยว่า วางไว้ไม่กี่นาทีก็หายไปในพริบตา แม้ว่าจะพยายามติดต่อตามหาแล้วแต่ก็ไร้ผล ทั้ง ๆ ที่ช่วงเช้ากระแตยังถือติดตัวถ่ายรูปอยู่เลย ตกดึกมาก็ไม่อยู่แล้ว แต่ก็พยายามปลอบใจภรรยาคนสวยให้หายเครียดด้วยการบอกว่าจะพาไปซื้อใบใหม่ให้
ด้าน กระแต อาร์สยาม หลังจากรู้ตัวว่ากระเป๋าแบรนด์เนมหรูหลักล้านหายไปก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ได้ ทั้งเครียด ทั้งนอย จนเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากว่า “ไม่มีอารมณ์จะทำอะไรแล้ว เหมือนคนอกหัก” ซึ่งเหล่าแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ปลอบใจทั้งบอกว่า โซนยุโรปโจรชุม ยิ่งฝรั่งเศส กับอิตาลีไม่ต้องพูดถึงมีข่าวให้ได้ยินทุกวัน ฉะนั้นใครจะไปเที่ยวที่นั่นต้องห้ามถือ หรือห้ามพกของแบรนด์เนมติดตัวไปเลยยิ่งดี
@kratae.daily
ตอบกลับ @สวยมั่นใจไม่กลัว “กระเป๋า” ใบนี้หาย ที่ปารีส😭 ใบนี้เกือบล้าน‼️@KT_KRATAE8 @TOSHI #ตามติดแตร #กระแตโตชิ #KTKratae #โตชิจิรทีปต์ #กระแต
อ้างอิงจาก : FB KT KRATAE, TikTok @kratae.daily
