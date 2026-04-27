แม่โวย ลูกสาวทำงานพาร์ตไทม์ ใช้งานหนัก 12 ชั่วโมง โดนกดค่าแรง 175 บาท

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 10:48 น.
แม่โพสต์ระบาย ลูกสาวทำงานพาร์ตไทม์ โดนกดค่าแรง แถมใช้งานหนัก 12 ชั่วโมง
แม่โพสต์ระบาย ร้านขนมชื่อดัง จ.เชียงใหม่ เอาเปรียบลูกสาว ให้ทำพาร์ตไทม์ 12 ชั่วโมง แต่จ่ายค่าแรงแค่ครึ่งเดียว สุดท้ายร้านต้องขอโทษ

ผู้ใช้บัญชีรายหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก หางาน CMU มช ม.เชียงใหม่ โพสต์ระบายความรู้สึกหลังลูกสาวไปทำงานพาร์ตไทม์ร้านขนมแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ แต่กลับได้รับค่าจ้างน้อยกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ โดยระบุว่า

“ปิดเทอมนี้ ลูกสาวมาบอกแม่ว่า “หนูขอไม่กลับบ้านนะ อยากทำงานพาร์ทไทม์ หาเงินใช้เอง” ในใจคนเป็นแม่…ยอมรับเลยว่าไม่อยากให้ลูกลำบาก อยากให้กลับบ้านมาอยู่สบาย ๆ ใช้เวลากับครอบครัว แต่พอเห็นแววตาที่ตั้งใจของลูก สุดท้ายก็เลือก “ปล่อยให้เขาได้เรียนรู้โลกความจริงด้วยตัวเอง”

ลูกไปสมัครงาน 3 ร้าน สองร้านบอกให้รอผล แต่อีกร้านรับทันที พร้อมเริ่มงานวันรุ่งขึ้น เป็นร้านร้านขายขนมทองม้วนกรอบห่อสดชื่อดัง อยู่แถวนิมมาน เชียงใหม่ เวลางาน 11 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม แต่ให้มา 10 โมง เพื่อเตรียมของ ค่าแรง 350 บาทต่อวัน ในใจแม่แอบคิด… “12 ชั่วโมง กับ 350 บาท มันคุ้มจริงเหรอ” แต่ก็ไม่อยากดับความตั้งใจของลูก

วันแรกของการทำงานผ่านไป ลูกโทรมาบอกด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไป “แม่…พรุ่งนี้หนูไม่ไปทำงานร้านนี้แล้วนะ” แม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ลูกบอกว่าหลังทำงานตั้งแต่ 10 โมง ถึง 4 ทุ่ม เจ้าของร้านจ่ายเงินให้แค่ 175 บาท ครึ่งเดียว…ของที่ตกลงกันไว้ เหตุผลคือ “วันแรกยังทำงานไม่เป็น ยังไม่ได้ช่วยอะไรมาก”

ในฐานะแม่… มันไม่ใช่เรื่องของเงิน 175 บาท แต่มันคือความรู้สึกที่เห็นลูกตั้งใจ…แต่ถูกเอาเปรียบ เห็นความพยายาม…แต่ไม่ได้รับความยุติธรรม อยากถามคนที่ทำแบบนี้ว่าคุณลืมอะไรไปหรือเปล่า? คุณลืมไปว่า “ทุกคนก็เคยมีวันแรก” ไม่มีใครเกิดมาแล้วทำงานเป็นทันที ไม่มีใครเริ่มต้นโดยไม่ต้องเรียนรู้ แต่สิ่งที่ควรมีตั้งแต่แรกคือ “ความซื่อสัตย์”

การประกาศค่าแรง 350 บาท แล้วมาจ่ายจริงแค่ครึ่งเดียวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า มันไม่ใช่การสอนงาน แต่มันคือการเอาเปรียบ คุณอาจคิดว่า “ก็แค่เด็กคนหนึ่ง” แต่สำหรับเด็กคนนั้นมันคือก้าวแรกของโลกการทำงาน มันคือความภูมิใจ มันคือความตั้งใจที่อยากพึ่งพาตัวเองและสิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือบทเรียนว่า “โลกนี้ไม่ได้ยุติธรรมเสมอไป”

ฉันไม่ได้เสียดายเงินแต่ฉันเสียใจแทนลูก และอยากฝากถึงคนที่ทำธุรกิจทุกคนว่า กำไรที่ได้จากการเอาเปรียบคนอื่น มันอาจทำให้คุณได้เงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่คุณกำลังสูญเสียบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นมากคือ “ความน่าเชื่อถือ” และ “ศักดิ์ศรีของตัวเอง”

สุดท้ายนี้ ฉันไม่ได้ห้ามลูกทำงานอีกแต่ฉันจะสอนลูกให้ “รู้ทัน” มากขึ้น กล้าถาม กล้าปฏิเสธ และเลือกที่ที่ให้คุณค่ากับเขาจริง ๆ เพราะการทำงานไม่ควรเริ่มต้นด้วยการถูกเอาเปรียบ”

หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ร้านดังกล่าว หลายคนมองว่านายจ้างกดค่าแรงและเอาเปรียบนักศึกษามากเกินไป รวมทั้งการให้ทำงานยาวนานถึง 12 ชั่วโมงอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายแรงงาน

ต่อมาได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่คาดว่าเป็นเจ้าของร้านเข้ามาคอมเมนต์ชี้แจงว่า “ทางเรายินดีปรับเป็นค่าแรงขึ้นต่ำ ปรับปรุงและแก้ไขในส่วนของข้อมูลที่ผิดพลาดต่อไปค่ะ ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะ”

กางกฎหมายแรงงาน ทำงานต้องได้เงินกี่บาท นายจ้างผิดไหม

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันของไทยในปัจจุบัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2568 ลากยาวมาจนถึงปี 2569 แบ่งออกเป็น 17 อัตรา แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ โดยมีอัตราสูงสุดอยู่ที่ 400 บาทต่อวัน ต่ำสุดอยู่ที่ 337 บาทต่อวัน

ร้านขนมทำผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541) อย่างชัดเจนใน 3 ประเด็นหลัก

1. จ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำ กฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับพนักงานพาร์ตไทม์ วันแรกของการทำงาน หรือช่วงทดลองงาน นายจ้างจะอ้างว่าพนักงานยังทำงานไม่เป็นเพื่อจ่ายเงินต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้

นอกเหนือจากนั้น ร้านตั้งอยู่ย่านนิมมานเหมินท์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามข้อมูลปัจจุบันคือ 380 บาทต่อวัน การที่ร้านตกลงจ้างวันละ 350 บาทตั้งแต่แรก ก็เข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นกัน

พนักงานทำงานตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น. รวมระยะเวลา 12 ชั่วโมง กฎหมายกำหนดเวลาทำงานปกติวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาพัก) เวลาส่วนที่เกินมานายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตรา 1.5 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง ร้านให้พนักงานทำงานถึง 12 ชั่วโมงโดยจ่ายเหมาในราคาเดียว ถือว่าผิดกฎหมาย

การตกลงค่าจ้างไว้ 350 บาท แต่จ่ายจริงเพียง 175 บาท เป็นการหักค่าจ้างพนักงาน กฎหมายห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอนุญาต เช่น หักชำระภาษี หักประกันสังคม นายจ้างไม่มีสิทธิลดค่าจ้างตามอำเภอใจด้วยเหตุผลว่าพนักงานยังช่วยงานได้ไม่มาก

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

