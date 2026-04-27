การเงินเศรษฐกิจ

กยศ. ขีดเส้นตาย! จ่อฟ้องลูกหนี้ค้างชำระเกิน 4 ปี แสนราย แนะรีบปรับโครงสร้างหนี้ด่วน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 09:44 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 09:44 น.
68
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมดำเนินคดีผู้ค้างชำระหนี้เกิน 4 ปี กว่า 1 แสนราย ภายใน ก.ค. 69 เผยยอดผิดนัดสะสมพุ่ง 2 ล้านคน แนะลูกหนี้ทำสัญญาใหม่รับสิทธิประโยชน์เพียบ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ออกมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ เตรียมส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้เกิน 4 ปี (งวดรายปี) จำนวนกว่า 100,000 ราย โดยกลุ่มนี้จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ทางกองทุนจึงแจ้งเตือนให้ผู้กู้กลุ่มนี้รีบเข้ามาติดต่อชำระหนี้ หรือทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้โดยด่วนเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 เมษายน 2569 กยศ. ปล่อยกู้ให้นักเรียนและนักศึกษาไปแล้วกว่า 7.4 ล้านราย คิดเป็นเม็ดเงินสูงถึง 850,000 ล้านบาท แต่ตัวเลขที่น่าตกใจคือมีผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้สะสมมากกว่า 2 ล้านราย คิดเป็นมูลหนี้ค้างชำระรวมกว่า 100,000 ล้านบาท

สำหรับผู้กู้ที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ไหว กยศ. เปิดช่องทางให้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย ๆ ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th โดยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ “ThaID” การปรับโครงสร้างหนี้จะช่วยให้ผู้กู้หลุดพ้นจากกระบวนการฟ้องร้องทางศาล พร้อมรับสิทธิประโยชน์สำคัญหลายข้อ ได้แก่

  • ปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีเมื่อทำสัญญาเสร็จสิ้น
  • ขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ได้ยาวสูงสุดถึง 15 ปี
  • จ่ายคืนเป็นรายเดือนในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน
  • หากจ่ายครบตามเงื่อนไข กยศ. จะยกเว้นเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นก่อนทำสัญญาทั้งหมด 100%
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตามกฎหมาย กยศ. ฉบับใหม่ ปี 2566 กำหนดให้คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 1% ต่อปี ห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้น และให้เวลาปลอดหนี้ 2 ปีหลังเรียนจบ นอกจากนี้ผู้กู้ยังสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ทุกขั้นตอน แม้คดีจะถึงที่สุดหรืออยู่ในชั้นบังคับคดีแล้วก็ตาม หากทำสัญญาแปลงหนี้ใหม่ การยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนจะถูกถอนออกทันที แต่ถ้าลูกหนี้ยังคงเบี้ยวหนี้ซ้ำ กยศ. ก็สามารถกลับมาบังคับคดีต่อได้ตามกรอบเวลาของกฎหมาย พร้อมคิดเงินเพิ่ม 0.5% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม ในหน้าเพจเฟซบุ๊กของ กยศ. มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาการใช้งานระบบออนไลน์ ลูกหนี้หลายคนระบุว่าจ่ายเงินไปแล้วแต่ระบบไม่อัปเดตยอดหนี้ให้ ขณะที่บางคนจ่ายหนี้ครบหมดแล้วแต่กลับยังมีหนังสือแจ้งเตือนทวงหนี้ส่งมา ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ใช้งานหวังให้ทางกองทุนเร่งปรับปรุงระบบให้มีความแม่นยำมากขึ้นต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

68
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

