กยศ. หักเงินเดือน 2569 บังคับ 1.2 แสนคน เริ่ม มีนาคม เช็กเงื่อนไข

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เป็นต้นไป กยศ. จะเริ่มมาตรการให้องค์กรนายจ้างกว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศ หักเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำส่งคืนกองทุนฯ จำนวนกว่า 120,000 ราย
ตอนนี้ กยศ. ได้ทยอยส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 80,000 แห่ง ทั้งเตรียมจะส่งหนังสือแจ้งเตือนโดยตรงไปยังตัวผู้กู้ยืมภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับทราบ เตรียมตัวล่วงหน้า
มาตรการเร่งรัดหนี้สินนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมาย พ.ร.บ.กยศ. ฉบับใหม่ ครอบคลุมผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสัญญารายปี รายเดือน หรือแม้แต่ผู้ที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว ก็มีหน้าที่ต้องยินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนนำส่งกรมสรรพากรผ่านระบบ e-PaySLF
ในส่วนของนายจ้าง เพื่อป้องกันความสับสนและลดข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ ทาง กยศ. ได้จัดเตรียมการอบรมสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการหักเงินและนำส่งผ่านระบบ e-PaySLF ได้อย่างถูกต้อง โดยนายจ้างที่ได้รับหนังสือแจ้งสามารถเข้าไปลงทะเบียนเลือกวันและเวลาอบรมที่สะดวกได้ผ่านเว็บไซต์หลักของกองทุนฯ
ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมที่เข้าสู่ระบบหักเงินเดือนแล้วกว่า 1.4 ล้านราย อย่างไรก็ตาม ทางภาครัฐยังคงเปิดกว้างและแนะนำให้ผู้กู้ยืมที่ต้องการบริหารจัดการหนี้สิน เข้ามาทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ซึ่งสามารถดำเนินการได้สะดวกรวดเร็วโดยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ “ThaID” การปรับโครงสร้างหนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการบังคับคดีในอนาคต และยังถือเป็นการร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป
ลดภาระการชำระหนี้ กยศ. ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ให้มาทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้ให้น้อยลง โดยจะมีการขยายระยะเวลาผ่อนชำระเป็นรายเดือนนานสูงสุด 15 ปี ซึ่งหากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์แล้ว กยศ. จะงดการฟ้องคดีหรือบังคับคดีทันที
ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “กยศ. มีผู้กู้ยืมเงิน ที่ค้างชำระหนี้ตามสัญญาหรือตามคำพิพากษาของศาลจำนวนมาก โดยในปี 2569 หากผู้กู้ยืมเงินไม่ชำระหนี้ตามสัญญาหรือตามคำพิพากษา กยศ. จะต้องฟ้องคดีจำนวนกว่า 100,000 ราย และบังคับคดีอีกกว่า 80,000 ราย จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเงินเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ เพื่อช่วยลดภาระให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถวางแผนและชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. ปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีเมื่อทำสัญญา
2. ผ่อนชำระหนี้ได้นานสูงสุดถึง 15 ปี
3. ผ่อนชำระเงินคืนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
4. เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นโดยไม่ผิดเงื่อนไขตามสัญญา กยศ. จะให้ส่วนลดเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นก่อนทำสัญญาทั้งหมด 100%
ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมเงินผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาโดยไม่ผิดนัดชำระหนี้ พร้อมจะงดการฟ้องคดีและบังคับคดีทันที ผู้กู้ยืมเงินสามารถทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th สามารถยืนยันตัวตนและการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และ ThaID
การดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินได้กลับมาชำระหนี้ รวมถึงลดจำนวนผู้กู้ยืมเงินที่อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องคดีหรือบังคับคดี และ กยศ. จะนำเงินที่ได้รับชำระคืนไปหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องได้อย่างต่อเนื่องต่อไป”
