Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 เม.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 27 เม.ย. 2569 09:47 น.
ประวัติ แอนนาเบล คชนันท์ Your Wealth Architect Private Banker ไทยไประดับโลก

ประวัติ แอนนาเบล คชนันทน์ หรือที่รู้จักกันในนามเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก “สถาปนิกการเงิน” (Your Wealth Architect) คือที่ปรึกษาการลงทุนลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (Private Banker) ระดับ Ultra Wealth ที่ประจำอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ซึ่งผ่านการต่อสู้ในโลกการเงินที่ดุเดือดมาทั่วโลก ปัจจุบันป็นนักเขียน ผู้ให้ความรู้ด้านการเงินที่ตั้งใจเปลี่ยน Mindset ของคนไทยให้มีความมั่งคั่งและอิสรภาพอย่างแท้จริง

แอนนาเบล เด็กสิงห์ดำ ความเจ็บปวดผลักดันให้เป็น Banker

แอนนาเบลไม่ได้จบสายการเงินมาตั้งแต่แรก เธอจบการศึกษาจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ) มีความฝันในวัยเด็กคือการเป็นนายกรัฐมนตรี แต่เส้นทางชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทด้านการจัดการ ที่ประเทศอังกฤษ

ในช่วงนั้น คุณพ่อซึ่งเป็นอดีตนักเรียนนายเรือที่มีความเป๊ะเรื่องระเบียบวินัย ได้ให้ค่าเทอมตนไปเพียงครึ่งเดียว ให้หาเงินเรียนเองอีกครึ่งหนึ่ง แอนนาเบลจึงแก้ปัญหาด้วยการนำเครื่องเพชรพลอยที่คุณย่าให้ไปขายเพื่อนำเงินมา “เทรดทอง” ส่งตัวเองเรียน

ในช่วงที่อยู่อังกฤษ เธอทำงานเป็นเอเจนต์อสังหาริมทรัพย์หรู (Luxury Asset) ในลอนดอน และยังทำงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารไฟน์ไดนิ่ง แต่ก็ทำพลาดทำน้ำยำและเบียร์หกใส่ลูกค้าจนถูกไล่ออก

จุดที่ทำให้แอนนาเบลก้าวเข้าสู่โลกการเงินอย่างเต็มตัว เกิดจากการที่มีแฟนเป็นหนุ่ม Investment Banker ที่ธนาคารระดับโลก แต่ถูกบอกเลิกด้วยเหตุผลว่า “อายที่เธอเป็นแค่เอเจนต์” ความแค้น ความเจ็บปวดในครั้งนั้นกลายเป็นแรงผลักดันให้แอนนาเบลสู้สุดใจ ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือการเงินตั้งแต่ระดับชั้นปี 1 ถึงปี 4 เพื่อสอบไลเซนส์ เอาชนะคำดูถูกให้ได้
เส้นทางสาย Private Banker ระดับโลก (ไทย – สิงคโปร์ – สวิตเซอร์แลนด์)

จุดเริ่มต้นสายการเงินที่ประเทศไทย ไปสิงคโปร์ จนถึงสวิส

แอนนาเบลเริ่มต้นทำงานที่ Private Banking ในไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วงปีแรกต้องต่อสู้กับการถูกดูแคลนเพราะไม่จบสายการเงิน แอนนาเบลใช้วิธีนั่งอ่านหนังสือการเงินคนเดียวตอนพักเที่ยงจนสามารถเข้าประชุมและรับมือกับลูกค้าระดับเศรษฐีได้สำเร็จ โดยใช้เวลาอยู่ที่ไทย 3 ปี

เมื่อเก่งขึ้น เธอถูกดึงตัวไปทำงานที่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงลิ่ว วัดกันด้วยผลงานและ KPI ล้วนๆ แอนนาเบลได้เห็นวัฒนธรรมการปลดพนักงาน แบบฉับพลันเป็นเรื่องปกติ ซึ่งสอนให้เธอรู้ว่าชีวิตมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่มีความมั่นคง เธอทำงานอยู่ที่นี่ 3 ปี ได้เรียนรู้โปรดักต์ทางการเงินที่ซับซ้อนกว่าไทยถึง 10 ปี

ด้วยความฝันที่อยากไปให้ถึงจุดสูงสุดของวงการ Wealth Management จึงย้ายไปประจำที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อดูแลลูกค้าตระกูลมหาเศรษฐี (Ultra High Net Worth และ Ultra Rich) ที่มีสินทรัพย์ระดับหลายร้อยล้านไปจนถึงหลายพันล้านบาท ซึ่งเป็นจุดที่ต้องใช้ความรู้ระดับสูงทั้งด้านการลงทุน กฎหมายระหว่างประเทศ และการส่งต่อมรดกข้ามเจเนอเรชัน
ปรัชญา “สถาปนิกการเงิน” แอนนาเบลเปรียบการจัดการเงินเหมือน “การสร้างบ้าน” ที่ต้องถูกออกแบบอย่างประณีตและมีลำดับขั้นตอน

1. รากฐาน คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนการลงทุนใดๆ ประกอบด้วย “เงินสำรองฉุกเฉิน” (6-12 เดือน) และ “ประกันชีวิต/สุขภาพ” เพื่อไม่ให้ชีวิตพังทลายเมื่อเกิดวิกฤต

2. โครงสร้าง คือการมีกระแสเงินสดที่เป็นบวก และการบริหารหนี้สินอย่างชาญฉลาด

3. การตกแต่งภายใน คือ “พอร์ตการลงทุน” ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะข้ามขั้นมาทำส่วนนี้ก่อนโดยไม่มีรากฐานที่แข็งแรง ทำให้เวลาเจอวิกฤตเศรษฐกิจ พอร์ตการลงทุนและการเงินจะพังครืนลงมา เปรียบเสมือนการสร้างเพนต์เฮาส์หรูบนผืนทราย
วินัยขั้นสุด กับการเกษียณในวัย 40 ปี

เป้าหมายใหญ่ในชีวิตของแอนนาเบลคือการ “เกษียณในวัย 40 ปี” ซึ่งคำว่าเกษียณสำหรับเธอไม่ได้แปลว่าเลิกทำงาน แต่หมายถึง การมีอิสรภาพในการเลือกทำเฉพาะสิ่งที่รัก โดยไม่ต้องอดทนกับสิ่งที่เกลียดเพื่อแลกเงิน

เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย แอนนาเบลแลกมาด้วยวินัยทางการเงินขั้นสุด ในช่วงที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ เธอเลือกที่จะต้มไข่ไปกินเองเป็นมื้อเที่ยงเพื่อประหยัดค่าอาหารที่ธนาคารมื้อละพันบาท และในขณะที่เพื่อนร่วมงานซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรูเปลี่ยนไม่ซ้ำวัน เธอเลือกที่จะไม่ซื้อและมีความสุขกับการเห็นตัวเลขพอร์ตการลงทุนของตัวเองเติบโตขึ้นแทน ปัจจุบันเธอสามารถทำเป้าหมายนี้ได้สำเร็จและมีอิสรภาพในชีวิตอย่างเต็มที่

ภารกิจปลุกคนไทยให้ตื่นรู้ทางการเงิน หลังจากประสบความสำเร็จในระดับโลก แอนนาเบลได้หันมาเปิดเพจให้ความรู้ เพราะเห็นปัญหาร้ายแรงในค่านิยมทางการเงินของคนไทย เช่น การสร้างหนี้บริโภคเพื่ออวดฐานะ, การเข้าใจผิดว่าการจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตคือการออม, และค่านิยมที่อยาก “รวยเร็ว” โดยไม่อยากเรียนรู้ซึ่งนำไปสู่การถูกหลอกหรือหมดตัวจากการเก็งกำไร

แอนนาเบลจึงได้รวมรวมข้อคิดและเขียนหนังสือออกมา 2 เล่ม คือ “ศิลปะการออกแบบชีวิตให้มั่งคั่งและมีความสุข แต่ไม่ต้องหาเงินจนเป็นบ้า” และ “The Wealth Within” เพื่อกระตุกสติและสอนให้คนไทยหันมาสร้างรากฐาน พึ่งพาตัวเอง และไม่ใช้เงินเป็นเครื่องมือเพื่อกลบปมในใจ แต่ใช้เงินเพื่อสร้างอิสรภาพให้กับชีวิตอย่างแท้จริง

  • อ้างอิงประวัติจากรายการสัมภาษณ์คุณแอนนาเบลหลายรายการที่ไปออกแลกเปลี่ยนความรู้
  ภาพจาก: Your Wealth Architect

 

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

