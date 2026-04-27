“แอนนาเบล” เคลียร์ชัด หายหน้าดูแลพ่อป่วย โต้ข่าวลือ แอบเทรดหุ้นลูกค้า
“แอนนาเบล” ไพรเวทแบงเกอร์ชื่อดัง โต้ดรามาแอบเทรดหุ้นลูกค้า กางประวัติการทำงานสยบข่าวลือ พร้อมเผยเบื้องหลังชีวิตสุดกดดัน
แอนนาเบล คชนันทน์ ไพรเวทแบงเกอร์ชื่อดัง และเจ้าของเพจ Annabel – Your Wealth Architect โพสต์ข้อความชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ จากชาวเน็ต แอนนาเบล ได้เล่าเล่าสาเหตุที่หายหน้าไปช่วงนี้เพราะต้องไปดูแลพ่อที่เข้ารับการผ่าตัด หลังจากที่พ่ออาการปลอดภัยจึงมีเวลาเปิดอ่านข้อความในช่องทางติดต่อของเพจ พบว่ามีผู้คนจำนวนมากส่งข้อความมาถามไถ่ และบางคนเริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงาน จึงตัดสินใจออกมาอธิบายความจริงทุกประเด็น
ประเด็นแรก คือเรื่องการแอบซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า แอนนาเบล อธิบายถึงกระบวนการทำงานในสิงคโปร์ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ว่ามีความเข้มงวดมาก แบงเกอร์ไม่สามารถตัดสินใจซื้อขายเองตามใจชอบ การโทรศัพท์หาลูกค้าทุกครั้งระบบจะบันทึกเสียงไว้ แบงเกอร์เสนอไอเดียก่อนไม่ได้ ลูกค้าต้องเป็นคนสั่งการ เมื่อลูกค้าตกลง แบงเกอร์จะส่งคำสั่งเข้าระบบ ระบบจะบันทึกเวลา ราคา ชื่อคนส่งคำสั่งทันที
หลังจากวางสาย แบงเกอร์ต้องเขียนรายงานเข้าระบบทันที จากนั้นจะมีทีมงานอีกคนเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการทำงานแบบสี่ตา ทีมกำกับดูแลกับทีมตรวจสอบภายในสามารถเปิดดูข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา ทุกขั้นตอนมีพยานหลักฐานชัดเจน ส่วนคำพูดที่อเคยบอกว่าเทรดให้ลูกค้าหมายถึงการทำตามคำสั่ง ไม่ใช่การแอบเข้าระบบไปซื้อขายเองตอนกลางคืน
ประเด็นประวัติการทำงาน สังคมตั้งคำถามถึงเรื่องที่แอนนาเบลนั้น ไม่ได้เรียนจบด้านการเงินโดยตรงแต่ได้ไปทำงานต่างประเทศ แอนนาเบล ชี้แจงว่า เริ่มต้นจากสายงานไพรเวทแบงกิ้งของธนาคารไทยแห่งหนึ่ง จากนั้นย้ายไปทำงานที่สิงคโปร์กับเอบีเอ็นแอมโร ตามด้วยแอลจีทีแบงก์ ช่วงปี 2018 ถึง 2025 จากนั้นย้ายไปทำงานที่ยูบีเอสสวิตเซอร์แลนด์ในนครเจนีวา
ช่วงเวลานั้นตนทำงานหนักมากจนแทบไม่มีเวลาส่วนตัว ต้องลุกไปรับโทรศัพท์ลูกค้าเวลาทานข้าว ต้องติดตามตลาดหุ้นทั่วโลกตลอดเวลา ตอบอีเมลทีมกำกับดูแลทันที ตนเคยยกเลิกทริปพักผ่อนเพราะต้องจัดการเรื่องโอนเงินก้อนใหญ่ให้ลูกค้า ชีวิตการทำงานจริงมีความกดดันสูงมาก
ปัจจุบันตนออกจากระบบธนาคารแบบเดิมแล้ว และหันมาทำงานรูปแบบแฟมิลีออฟฟิศเพื่อดูแลเงินให้ลูกค้ากลุ่มเดิมโดยตรง ตนมีสินทรัพย์ส่วนตัว มีเงินลงทุน มีเงินชดเชยจากการออกจากบริษัทเดิมมากพอสำหรับการใช้ชีวิต จึงไม่ต้องทนทำงานเพื่อเอาชีวิตรอดอีกต่อไป รูปแบบงานใหม่ไม่มีเป้ายอดขายมากดดัน ทำให้มีเวลาว่างมาทำคอนเทนต์ลงสื่อโซเชียล
คอนเทนต์ของตนเน้นเนื้อหาเข้าใจง่าย ไม่ใช้ตัวเลขซับซ้อน ตนตั้งใจทำสื่อให้คนธรรมดาที่ไม่มีความรู้เรื่องการเงินอ่าน และหลีกเลี่ยงการทำข้อมูลเชิงลึกสำหรับนักวิเคราะห์ ตนใช้งานปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงเครื่องมือช่วยทำงานเหมือนการใช้โปรแกรมตารางคำนวณทั่วไป พร้อมกับปฏิเสธงานโฆษณาไปหลายสิบชิ้นเพื่อรักษาอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ประเด็นเรื่องพอร์ตการลงทุนของคนรวย แอนนาเบล อธิบายเพิ่มเติมว่าลูกค้าแต่ละคนมีเป้าหมายระดับความเสี่ยงไม่เท่ากัน บางคนต้องการแค่รักษาเงินต้นหวังผลตอบแทนปีละ 3 ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าบางกลุ่มกล้ารับความเสี่ยงนำเงินครึ่งพอร์ตไปลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก โลกนี้ไม่มีสูตรสำเร็จพอร์ตคนรวยที่ทุกคนต้องทำตาม
ตนเน้นย้ำเรื่องความลับของลูกค้า และไม่เคยนำข้อมูลส่วนตัว ชื่อ ธุรกิจ หรือรายละเอียดของลูกค้ามาเปิดเผย ตนเล่าเพียงรูปแบบพฤติกรรมภาพรวมเศรษฐกิจทั่วไป และอยากให้สังคมเข้าใจกระบวนการทำงานจริงของอุตสาหกรรมนี้ก่อนตัดสินใจด่วนสรุป
อ่านข่าวทีเกี่ยวข้อง
- อัจฉริยะวัย 15 “น้องฑีฆายุ” ลูกชาย “แอนนี่ บรู๊ค” นร.ไทยคนเดียว ผงาดเวทีเทรดหุ้นระดับโลก
- รวบพริตตี้โมโตจีพี ตุ๋นเทรดหุ้นในตำนาน พบเหยื่อสูญเงินกว่า 100 ล้าน
- สรุปดราม่า นัตตี้เทรดหุ้น ยูทูบเบอร์สาวคดีโกงแชร์พันล้าน
