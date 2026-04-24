เจ้าบ่าวแค้นจัด แฉคลิปเซ็กซ์ เจ้าสาวนอนกับพี่เขยกลางงานแต่ง อายคนทั้งงาน
แห่สงสาร! เจ้าบ่าวจีนแค้นจัด แฉคลิปลับเจ้าสาวแอบแซ่บพี่เขยกลางงานแต่ง ทั้งที่พี่สาวท้อง 6 เดือน ชาวเน็ตจับพิรุธ เรื่องจริงหรือจัดฉากโปรโมตแอปฯ
ฉาวสนั่นโซเชียลประเทศจีน หลังมีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์เจ้าบ่าวเปิดคลิปลับความยาว 5 นาทีแฉเจ้าสาวของตนเองว่าแอบมีความสัมพันธ์กับพี่เขยกลางงานแต่งบนหน้าจอขนาดใหญ่ต่อหน้าครอบครัวและแขกในงานแต่งงาน แหล่งข่าวเผยว่าเขาตั้งใจฉีกหน้าฝ่ายหญิงหลังจับได้ว่าเธอแอบคบชู้กับสามีของพี่สาวตนเอง
คลิปที่เจ้าบ่าวนำมาเปิดไล่เรียงตั้งแต่ช่วงที่แสดงภาพบ่าวสาวเดินควงคู่กันมาหยุดบนเวที จากนั้นพิธีกรประกาศว่า “ตอนนี้เราจะมาชมวิดีโอการเติบโตของคู่บ่าวสาวกัน” เพียงไม่กี่วินาทีต่อมา หน้าจอกลับฉายคลิปวิดีโอที่พี่เขยและฝ่ายหญิงมีเพศสัมพันธ์กัน ขณะที่เจ้าบ่าวหันไปต่อว่าเจ้าสาวบนเวทีว่า “คิดว่าฉันไม่รู้หรือไง” เมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าสาวจึงปาดอกไม้ใส่หน้าเขา จนครอบครัวและเพื่อน ๆ ต้องรีบเข้ามาแยกทั้งคู่ออกจากกัน
ขณะเดียวกัน สำนักข่าว Apple Daily อ้างอิงข้อมูลจากคนวงในว่า ทั้งคู่คบหากันมา 2 ปี และหมั้นหมายกันเมื่อ 6 เดือนก่อน เจ้าบ่าวจับได้ว่าเจ้าสาวแอบคบชู้ หลังจากเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้านเรือนหอระหว่างการตกแต่งซ่อมแซม รายงานข่าวยังระบุด้วยว่าพี่สาวของเจ้าสาวกำลังตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน
ทั้งยังอ้างว่าเจ้าสาวแอบคบชู้เพราะเคยถูกเจ้าบ่าวทำร้ายร่างกาย แต่เธอตกลงแต่งงานด้วยเพราะเขาสัญญาว่าจะซื้ออพาร์ตเมนต์และรถยนต์ให้ แหล่งข่าวระบุว่าเจ้าสาวออกมายอมรับเรื่องคบชู้แล้ว เธอและพี่เขยเริ่มมีความรู้สึกดี ๆ ต่อกันหลังจากพี่เขยเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาการทำร้ายร่างกายระหว่างเธอกับคู่หมั้น ตอนนี้เจ้าสาวเรียกร้องให้เจ้าบ่าวลบคลิปวิดีโอทั้งหมดออกจากอินเทอร์เน็ต
หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างหนัก ชาวเน็ตบางส่วนเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์จริง แต่หลายคนมองว่าในวิดีโอมีโลโก้ของแอปพลิเคชันวิดีโออยู่ อาจจัดฉากเรื่องนี้ขึ้นเพื่อเป็นแผนการตลาด
ปัจจุบัน คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกลบออกจากโซเชียลมีเดีย Weibo ของจีนแล้ว แต่ยังคงมีคนส่งต่อกันบน Twitter (X) และแอปพลิเคชัน WeChatข้อมูลจาก : dailymail
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดาราสาว แฉสามีนักกีฬารุ่นน้อง เล่นชู้เพื่อนสนิท กินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ
- เมียจับได้ผัวเล่นชู้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาด-กระทืบซ้ำ ก่อนท้าจุดธูปสาบานแลกชีวิต
- นายกหญิงญี่ปุ่นไม่ลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้อง 10 ครั้ง ยันไม่ได้เล่นชู้
