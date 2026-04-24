ข่าวต่างประเทศ

เจ้าบ่าวแค้นจัด แฉคลิปเซ็กซ์ เจ้าสาวนอนกับพี่เขยกลางงานแต่ง อายคนทั้งงาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 25 เม.ย. 2569 05:30 น.| อัปเดต: 25 เม.ย. 2569 01:06 น.
เจ้าบ่าวจีนเปิดคลิปลับแฉเจ้าสาวแอบคบชู้พี่เขยกลางงานแต่ง

แห่สงสาร! เจ้าบ่าวจีนแค้นจัด แฉคลิปลับเจ้าสาวแอบแซ่บพี่เขยกลางงานแต่ง ทั้งที่พี่สาวท้อง 6 เดือน ชาวเน็ตจับพิรุธ เรื่องจริงหรือจัดฉากโปรโมตแอปฯ

ฉาวสนั่นโซเชียลประเทศจีน หลังมีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์เจ้าบ่าวเปิดคลิปลับความยาว 5 นาทีแฉเจ้าสาวของตนเองว่าแอบมีความสัมพันธ์กับพี่เขยกลางงานแต่งบนหน้าจอขนาดใหญ่ต่อหน้าครอบครัวและแขกในงานแต่งงาน แหล่งข่าวเผยว่าเขาตั้งใจฉีกหน้าฝ่ายหญิงหลังจับได้ว่าเธอแอบคบชู้กับสามีของพี่สาวตนเอง

คลิปที่เจ้าบ่าวนำมาเปิดไล่เรียงตั้งแต่ช่วงที่แสดงภาพบ่าวสาวเดินควงคู่กันมาหยุดบนเวที จากนั้นพิธีกรประกาศว่า “ตอนนี้เราจะมาชมวิดีโอการเติบโตของคู่บ่าวสาวกัน” เพียงไม่กี่วินาทีต่อมา หน้าจอกลับฉายคลิปวิดีโอที่พี่เขยและฝ่ายหญิงมีเพศสัมพันธ์กัน ขณะที่เจ้าบ่าวหันไปต่อว่าเจ้าสาวบนเวทีว่า “คิดว่าฉันไม่รู้หรือไง” เมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าสาวจึงปาดอกไม้ใส่หน้าเขา จนครอบครัวและเพื่อน ๆ ต้องรีบเข้ามาแยกทั้งคู่ออกจากกัน

ขณะเดียวกัน สำนักข่าว Apple Daily อ้างอิงข้อมูลจากคนวงในว่า ทั้งคู่คบหากันมา 2 ปี และหมั้นหมายกันเมื่อ 6 เดือนก่อน เจ้าบ่าวจับได้ว่าเจ้าสาวแอบคบชู้ หลังจากเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้านเรือนหอระหว่างการตกแต่งซ่อมแซม รายงานข่าวยังระบุด้วยว่าพี่สาวของเจ้าสาวกำลังตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน

ทั้งยังอ้างว่าเจ้าสาวแอบคบชู้เพราะเคยถูกเจ้าบ่าวทำร้ายร่างกาย แต่เธอตกลงแต่งงานด้วยเพราะเขาสัญญาว่าจะซื้ออพาร์ตเมนต์และรถยนต์ให้ แหล่งข่าวระบุว่าเจ้าสาวออกมายอมรับเรื่องคบชู้แล้ว เธอและพี่เขยเริ่มมีความรู้สึกดี ๆ ต่อกันหลังจากพี่เขยเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาการทำร้ายร่างกายระหว่างเธอกับคู่หมั้น ตอนนี้เจ้าสาวเรียกร้องให้เจ้าบ่าวลบคลิปวิดีโอทั้งหมดออกจากอินเทอร์เน็ต

หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างหนัก ชาวเน็ตบางส่วนเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์จริง แต่หลายคนมองว่าในวิดีโอมีโลโก้ของแอปพลิเคชันวิดีโออยู่ อาจจัดฉากเรื่องนี้ขึ้นเพื่อเป็นแผนการตลาด

ปัจจุบัน คลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกลบออกจากโซเชียลมีเดีย Weibo ของจีนแล้ว แต่ยังคงมีคนส่งต่อกันบน Twitter (X) และแอปพลิเคชัน WeChatข้อมูลจาก : dailymail

ข่าวล่าสุด
เจ้าบ่าวจีนเปิดคลิปลับแฉเจ้าสาวแอบคบชู้พี่เขยกลางงานแต่ง ข่าวต่างประเทศ

เจ้าบ่าวแค้นจัด แฉคลิปเซ็กซ์ เจ้าสาวนอนกับพี่เขยกลางงานแต่ง อายคนทั้งงาน

17 วินาที ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 25 4 69 ดูดวง

2 ราศีหลุดพ้นคนใจร้าย ลาขาดความสัมพันธ์เป็นพิษ เปิดรับรักใหม่แสนดี

30 นาที ที่แล้ว
ลูกค้าสาวรุกหนัก ถกเสื้อใน-ขอซั่ม คนขับแท็กซี่ แลกค่ารถ สุดท้ายเจอตกกลับหน้าหงาย ข่าว

ลูกค้าสาวรุกหนัก ถกเสื้อใน-ขอซั่ม คนขับแท็กซี่ แลกค่ารถ สุดท้ายเจอตกกลับหน้าหงาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงจีนคลั่ง แอร์โฮสเตสพูดภาษาอังกฤษใส่ สุดท้ายโดนไล่ลงเครื่อง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตสงสัย ซื้อกระเป๋าโกดังญี่ปุ่น 300 ขายได้ 1.2 ล้าน เรื่องจริงหรือคอนเทนต์ ข่าว

ชาวเน็ตสงสัย ซื้อกระเป๋าโกดังญี่ปุ่น 300 ขายได้ 1.2 ล้าน เรื่องจริงหรือคอนเทนต์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพล่าสุด พระเอกระดับตำนาน ฉลองวันเกิดอายุ 89 ปี ไม่ออกสื่อนานแล้ว บันเทิง

ภาพล่าสุด พระเอกระดับตำนาน ฉลองวันเกิดอายุ 89 ปี ไม่ออกสื่อนานแล้ว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนทันยาฮู” เผยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ล่าสุดผ่าตัดเรียบร้อยหมดแล้ว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

อาลัย น้องมังกร 2 ขวบ ผัวใหม่ย่า เสพยาบ้า 2 เม็ด ทำร้าย เลือดออกช่องท้อง-สมองเสียหาย

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดเรล ชีตส์ ดาราดัง Storage Wars เสียชีวิตวัย 67 ปี ข่าวต่างประเทศ

ดาราเรียลลิตี้ วัย 67 ยิงตัวตายในบ้าน สุดเศร้า ถูกบูลลี่-รังควานไม่หยุด จบชีวิตสลด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 24/5/69 ตรวจหวยลาววันนี้ 24 พฤษภาคม 2569 หวยลาว

หวยลาว 24/5/69 ตรวจหวยลาววันนี้ 24 พฤษภาคม 2569

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตไทยโต้เขมรเคลมขุนช้างขุนแผน ข่าวต่างประเทศ

ยังไม่หยุด! เขมรเคลมขุนช้างขุนแผน ทั้งที่เนื้อเรื่อง-ชื่อเหมือนไทย อ้างอดีตเกี่ยวดองกัน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เซอร์ไพรส์! แนน ลฎาภา น้องสาว นัท นิสามณี ตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกนิติ กางแผน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; แจกเดือนละ 1,000 นาน 4 เดือน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

เอกนิติ กางแผน “คนละครึ่งพลัส” แจกเดือนละ 1,000 นาน 4 เดือน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; เดินหน้า สร้างรั้วชายแดน กัมพูชา-มาเลเซีย จัดสรรงบให้กองทัพแล้ว ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เดินหน้า สร้างรั้วชายแดน ไทย-กัมพูชา-มาเลเซีย จัดสรรงบให้กองทัพแล้ว

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

นาซา เปิดเว็บไซต์ Your Name in Landsat สร้างชื่อตัวเอง จากภาพถ่ายดาวเทียม

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด ข่าว

โนสนโนแคร์! คู่รักไร้บ้าน เริงรักบนเกาะกลางถนน กลางวันแสก ๆ คนผ่านไปมายืนอึ้งช็อตเด็ด

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม &quot;ต้มยำกุ้ง&quot; อ้างชื่อ &quot;กุ้งเปรี้ยว&quot; ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง ข่าว

ยืนยันข่าวปลอม! กัมพูชาเคลม “ต้มยำกุ้ง” อ้างชื่อ “กุ้งเปรี้ยว” ชี้ไร้หลักฐานอ้างอิง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนนหวังจบชีวิต หนีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ซื้อตัวมาทารุณ-ข่มขืน ข่าว

สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนน หวังจบชีวิต หนีพ่อแม่เลี้ยง ซื้อตัวมา 2 พันเพื่อทารุณ-ข่มขืน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” สัญญาจะทำให้ดีที่สุด แม้เวลาเหลือไม่มาก หลังศาลรับคำร้องแก้ ม.112

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก ข่าวการเมือง

ย้อนรอย ม.112 เคยถูกแก้ไขมาแล้ว โทษเบากว่านี้มาก

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ &quot;คดีแตงโม&quot; จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ข่าว

แม่แตงโม หอบหลักฐานยื่น DSI รื้อ “คดีแตงโม” จี้สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเตรียมเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาท เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ได้เงินเพิ่ม 400 เป็น 1,000 บาท ช่วยกลุ่มเปราะบาง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ &quot;โกงแอปฯ&quot; โดนจับได้ เปิดศึกแลกหมัด เพื่อนร่วมอาชีพ ไรเดอร์ผู้พิการเจ็บตัว-มือถือพัง ชาวเน็ตจี้ต้นสังกัดตรวจสอบ ข่าว

ไรเดอร์ “โกงแอปฯ” โดนจับได้ เปิดศึกแลกหมัด ไรเดอร์ผู้พิการเจ็บตัว-มือถือพัง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ คว่ำบาตร &quot;ก๊ก อาน&quot; คนสนิท &quot;ฮุน เซน&quot; อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ คว่ำบาตร “ก๊ก อาน” คนสนิท “ฮุน เซน” อุ้มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลขา กกต. ยืนยันระบบเลือกตั้งแข็งแกร่งมาก ยอมรับมีข้อผิดพลาด ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดวงวันนี้ 25 4 69

2 ราศีหลุดพ้นคนใจร้าย ลาขาดความสัมพันธ์เป็นพิษ เปิดรับรักใหม่แสนดี

เผยแพร่: 25 เมษายน 2569
ชาวเน็ตสงสัย ซื้อกระเป๋าโกดังญี่ปุ่น 300 ขายได้ 1.2 ล้าน เรื่องจริงหรือคอนเทนต์

ชาวเน็ตสงสัย ซื้อกระเป๋าโกดังญี่ปุ่น 300 ขายได้ 1.2 ล้าน เรื่องจริงหรือคอนเทนต์

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
ภาพล่าสุด พระเอกระดับตำนาน ฉลองวันเกิดอายุ 89 ปี ไม่ออกสื่อนานแล้ว

ภาพล่าสุด พระเอกระดับตำนาน ฉลองวันเกิดอายุ 89 ปี ไม่ออกสื่อนานแล้ว

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569

อาลัย น้องมังกร 2 ขวบ ผัวใหม่ย่า เสพยาบ้า 2 เม็ด ทำร้าย เลือดออกช่องท้อง-สมองเสียหาย

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
Back to top button