ดาราสาว แฉสามีนักกีฬารุ่นน้อง เล่นชู้เพื่อนสนิท กินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 22:17 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 15:36 น.
109
แซ่บวงการไต้หวัน ดาราสาว ‘อันซินหยุน’ แฉสามีนักกีฬารุ่นน้องเล่นชู้เพื่อนสนิท ลากไปกินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ

แซ่บวงการไต้หวัน ดาราสาว ‘อันซินหยุน’ แฉสามีนักกีฬารุ่นน้องเล่นชู้เพื่อนสนิท ลากไปกินตับในห้องน้ำวันเดียว 6 รอบ

อันซินหยุน (An Xinyun) นักร้องหญิงชื่อดังวัย 44 ปี ตัดสินใจยุติความอดทน ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมสุดฉาวของสามีนักกีฬาทีมชาติรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่าถึง 16 ปี หลังจับได้คาหนังคาเขาว่าแอบคบชู้กับเพื่อนสาวคนสนิทที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ว ทั้งยังเผยรายละเอียดความสัมพันธ์ลับสุดตะลึงที่เกิดขึ้นในห้องน้ำ

อันซินหยุน ซึ่งแจ้งเกิดและโด่งดังจากรายการประกวดร้องเพลงเมื่อปี 2562 ตกลงปลงใจใช้ชีวิตคู่กับ จ้วงอิงเจี๋ย นักกีฬาเรือมังกรหนุ่มวัย 28 ปี ทั้งคู่มีทายาทเป็นลูกชายกับลูกสาวด้วยกัน ทว่าภาพเบื้องหน้าที่ดูเหมือนครอบครัวปกติ กลับซ่อนปัญหาความรุนแรงภายในบ้านที่ฝ่ายหญิงต้องเผชิญ จนนำไปสู่กระบวนการฟ้องหย่าในปัจจุบัน

ชนวนเหตุแห่งการเปิดโปงเกิดขึ้นกลางดึกคืนหนึ่ง เวลาประมาณ 02.00 น. เมื่อมีข้อความเด้งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของฝ่ายชาย อันซินหยุนกดเข้าไปดูจึงพบความจริงที่ถูกปิดบังมานาน บทสนทนาเชิงชู้สาวปรากฏหราอยู่ตรงหน้า พร้อมกับรูปภาพชุดชั้นในสุดวาบหวิวจำนวนมากที่เพื่อนสาวคนนั้นส่งมาให้สามีของเธอ

เมื่อจำนนด้วยหลักฐาน จ้วงอิงเจี๋ยยอมรับสารภาพโดยอ้างเหตุผลเข้าข้างตัวเองว่า ฝ่ายหญิงเป็นคนเริ่มรุกจีบและสารภาพความรู้สึกก่อน แม้เขาพยายามถอยห่าง แต่ฝ่ายหญิงยังคงแสดงความรักอย่างไม่ลดละ จนเขาต้านทานไม่ไหว

สิ่งที่ทำเอาแขกรับเชิญและผู้ชมรายการทีวีต่างตกตะลึง คือการเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศของทั้งคู่ ฝ่ายชายสารภาพว่าแอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชู้รักรายนี้ภายในห้องน้ำมากถึงวันละ 6 รอบ โดยให้คำจำกัดความการกระทำดังกล่าวว่า เป็นเพียงการเล่นกันในห้องน้ำเท่านั้น

นอกจากความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังและทำร้ายร่างกาย อันซินหยุนเปิดเผยว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เธออดทนและให้โอกาสคนทั้งคู่มามากเกินพอ แต่เมื่อเธอตัดสินใจดำเนินการทางกฎหมาย กลับถูกมือที่สามฝากคนกลางมาเยาะเย้ยท้าทายทำนองว่า จะฟ้องฉันเหรอ ฉันควรต้องกลัวไหม พฤติกรรมอวดดีนี้เองที่เป็นฟางเส้นสุดท้าย ทำให้อันซินหยุนตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดมาเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีและความยุติธรรมให้แก่ตนเอง

