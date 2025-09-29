นายกหญิงญี่ปุ่นไม่ลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้อง 10 ครั้ง ยันไม่ได้เล่นชู้
นายกหญิงญี่ปุ่นยืนกรานไม่ลาออก ขอทำงานหนักให้พี่น้องประชาชน หลัง ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้อง 10 ครั้ง ยันไม่ได้เล่นชู้
จากกรณีที่ น.ส.อากิระ โอกาวา นายกเทศมนตรีเมืองมาเอะบาชิ ในจังหวัดกุนมะ ประเทสญี่ปุ่น ได้ออกมาขอโทษหลังจากที่เธอใช้เวลาอยู่ที่โรงแรมกับลูกน้องคนสนิทที่แต่งงานแล้วมากกว่า 10 ครั้ง นับตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยเธออ้างว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกน้องคนดังกล่าว ซึ่งเธออ้างว่าเธอจะกับลูกน้องคนนี้เพราะอยากจะปรึกษาเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว แต่เธอเสียใจว่าการกระทำของเธอได้สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน นอกจากนี้เธอทราบดีว่าลูกน้องคนนี้มีภรรยาและลูกด้วย จนกลายเป็นกระแสฮือฮาในญี่ปุ่นนั้น
ล่าสุดสำนักข่าวโยมิอุระชินบุน รายงานว่า น.ส.โอกาวา กล่าวในสภาว่า หลังจากที่เธอมาครุ่นคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เธอตัดสินใจว่าเธอต้องการจะทำงานให้หนักขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนในเมืองมาเอะบาชิ โดยยืนกรานว่าเธอจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง
สำนักข่าวท้องถิ่นได้สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ โดยชายวัย 72 ปี กล่าวว่า ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเธอไปโรงแรมกับผู้ชายแล้วไม่ทำอะไร เธอควรจะแสดงความรับผิดชอบ
ขณะที่หญิงวัย 63 ปี ระบุว่า เธอเชื่อมั่นในนโยบายของเธอ เช่นนโยบายช่วยเหลือเด็ก แต่เหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เสียใจและตกใจมาก
ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่ามีโทรศัพท์สายร้องเรียนถึงประเด็นดังกล่าวมากกว่า 2,000 สาย ในช่วงวันที่พฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมา
