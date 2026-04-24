ข่าวการเมือง
“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส.พรรคประชาชน หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ คดีอดีต 44 สส. ฝ่าฝืนจริยธรรม
24 เม.ย. 2569 ภายหลังจากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้อง คดีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล กรณีเข้าชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และสั่งให้ สส.พรรคประชาชน 10 คน ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าจะมีคำพิพากษาตามที่ได้มีการรายงานนั้น
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pita Limjaroenrat – พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ระบุข้อความเพียงสั้น ๆ ว่า “ขอให้ทำงานเพื่อประชาชนต่อไปอย่างเต็มที่ครับ”
โดย สส.พรรคประชาชน 10 คน ที่มีคำสั่งไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
- นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (หัวหน้าพรรคประชาชน)
- นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (รองหัวหน้าพรรคประชาชน)
- นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
- นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
- นายรังสิมันต์ โรม
- นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
- นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
- นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
- นายธีรัจชัย พันธุมาศ (สส.เขต กทม.)
- นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (สส.เขต กทม.)
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112
- เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112
- “พิธา” ยืนยันไม่ได้มีเจตนาล้มล้างการปกครอง ยื่นแก้ ม.112 ชี้ชะตา 44 สส. วันนี้
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง
“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
10 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง
บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย
26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112
33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112
44 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
เปิดใจครั้งแรก ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน
49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ด่วน! 10 สส.พรรคประชาชนรอด ไม่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีการับฟ้อง
59 นาที ที่แล้ว
ข่าว
พิมรี่พาย เหมาลูกชิ้นแจกเด็ก แม่ค้าลืมนับไม้ ควักจ่าย 1000 โซเชียลสงสัยไม่น่าถึง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“เท้ง ณัฐพงษ์” ลั่น 10 สส. จะต้องไม่หยุดทำหน้าที่ ยันไม่มีเจตนาล้มล้างปกครอง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
เริ่มแล้ว! ศาลฎีกาเริ่มประชุมพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดี 44 สส. ยื่นแก้ ม.112
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สาวแฉ รพ.เอกชนหาดใหญ่ แว่นหายคาห้องพัก อ้างวงจรปิดเสีย ปิดข้อมูลห่วงชื่อเสียง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“อนุทิน” เตรียมความพร้อมต้อนรับ “หวังอี้” เข้าคารวะ คุยซื้อสินค้าเกษตรไทย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ดราม่าเดือด เขมรสวมชุดไทย รำเพลงลาวดวงเดือน เจอจวกยับ ตั้งใจขโมยวัฒนธรรม
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
รวบทหารมะกัน ใช้ข้อมูลภายใน แทงพนันจับกุม “มาดูโร่” กวาดเงิน 12 ล้าน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ส่องรายชื่อ 10 สส. เสี่ยงถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลนัดชี้ชะตายื่นแก้ ม.112
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ผลตรวจเลือด 2 รพ. ไม่พบ GHB ในร่างกายหญิงสาว อ้างถูกวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว