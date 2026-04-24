เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องคดี 44 อดีต สส.ก้าวไกล ฝ่าฝืนจริยธรรมปมเสนอแก้ ม.112
ภายหลังจากศาลฎีกามีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี 44 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคก้าวไกล เข้าชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ศาลฎีกาพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ สส. พรรคประชาชนจำนวน 10 คน ซึ่งปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งและอยู่ในกลุ่มผู้ถูกร้องคดีดังกล่าว ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ทั้ง 10 คนสามารถทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปได้ตามปกติ จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
เหตุผลที่ศาลฎีกาอนุญาตให้ สส. ทั้ง 10 คนปฏิบัติหน้าที่ต่อ เนื่องจากศาลมองว่าทุกคนมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ พร้อมกันนี้ศาลฎีกาได้กำชับอย่างเด็ดขาดห้ามกระทำการฝ่าฝืนหรือทำความผิดซ้ำ หากพบการกระทำผิดศาลอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้
สำหรับรายชื่อ สส. พรรคประชาชนทั้ง 10 คน ที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แบ่งเป็น สส. แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 8 คน และ สส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
- นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (หัวหน้าพรรคประชาชน)
- นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (รองหัวหน้าพรรคประชาชน)
- นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
- นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
- นายรังสิมันต์ โรม
- นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
- นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
- นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
- นายธีรัจชัย พันธุมาศ (สส.เขต กทม.)
- นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (สส.เขต กทม.)
ติดตาม The Thaiger บน Google News: