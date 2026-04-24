เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

ข่าวการเมือง

Suriyen J.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 11:26 น.
56
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องคดี 44 อดีต สส.ก้าวไกล ฝ่าฝืนจริยธรรมปมเสนอแก้ ม.112

ภายหลังจากศาลฎีกามีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี 44 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคก้าวไกล เข้าชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ศาลฎีกาพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ สส. พรรคประชาชนจำนวน 10 คน ซึ่งปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งและอยู่ในกลุ่มผู้ถูกร้องคดีดังกล่าว ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ทั้ง 10 คนสามารถทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปได้ตามปกติ จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

เหตุผลที่ศาลฎีกาอนุญาตให้ สส. ทั้ง 10 คนปฏิบัติหน้าที่ต่อ เนื่องจากศาลมองว่าทุกคนมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ พร้อมกันนี้ศาลฎีกาได้กำชับอย่างเด็ดขาดห้ามกระทำการฝ่าฝืนหรือทำความผิดซ้ำ หากพบการกระทำผิดศาลอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้

สำหรับรายชื่อ สส. พรรคประชาชนทั้ง 10 คน ที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แบ่งเป็น สส. แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 8 คน และ สส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  • นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (หัวหน้าพรรคประชาชน)
  • นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (รองหัวหน้าพรรคประชาชน)
  • นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
  • นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
  • นายรังสิมันต์ โรม
  • นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
  • นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
  • นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
  • นายธีรัจชัย พันธุมาศ (สส.เขต กทม.)
  • นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (สส.เขต กทม.)

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

