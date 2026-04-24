ข่าว

กองทัพเรือ ขานรับมติยกเลิก MOU44 พร้อมดูแลอธิปไตยอย่างสุดความสามารถ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 11:48 น.
กองทัพเรือ ขานรับมติ สมช. ยกเลิก MOU44 พร้อมดูแลอธิปไตยอย่างสุดความสามารถ และพร้อมสนับสนุนข้อมูลในการรักษาผลประโยชน์ประเทศ

พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ มีมติให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 2544 และให้ใช้กลไกของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล เป็นกรอบในการดำเนินการแทนนั้น

กองทัพเรือพร้อมปฏิบัติทันทีตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย และขอเรียนให้ทราบว่า บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกี่ยวข้องเป็นเพียง “กลไกหรือกรอบในการเจรจาระหว่างรัฐ” มิใช่ข้อจำกัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงทางทะเลแต่อย่างใด ไม่ว่ากรอบดังกล่าวจะมีอยู่ ปรับเปลี่ยน หรือสิ้นสุดลง กองทัพเรือยังคงดำเนินภารกิจในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยไม่ลดระดับความเข้มข้นของการปฏิบัติการ

กองทัพเรือได้ดำรงความพร้อมของกำลังรบทางเรือ การลาดตระเวน และการเฝ้าระวังในพื้นที่ทางทะเลที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติการทุกประการตั้งอยู่บนหลักความรอบคอบ เพื่อป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ขณะเดียวกันยังคงยึดมั่นในแนวทางที่ไม่ยั่วยุ แต่พร้อมตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ที่อาจกระทบต่ออธิปไตยของชาติอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม

ในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลผ่านกลไกการเจรจาทวิภาคีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศ โดยกองทัพเรือพร้อมทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ แผนที่ และข้อเท็จจริงเชิงเทคนิคที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างความชัดเจนในการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นธรรม

กองทัพเรือตระหนักถึงความสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาค โดยจะดำเนินการทุกอย่างภายใต้หลักความรับผิดชอบและความระมัดระวังสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความตึงเครียดที่ไม่จำเป็น แต่ในขณะเดียวกันจะไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิปไตยหรือผลประโยชน์ของชาติไม่ว่าในรูปแบบใด และขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทัพเรือมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และแผนปฏิบัติการในการรองรับทุกสถานการณ์อย่างรอบด้าน และขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และบนความรับผิดชอบสูงสุด เพื่อค้ำจุนอธิปไตยของชาติ ควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างสมดุล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

6 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ ขานรับมติยกเลิก MOU44 พร้อมดูแลอธิปไตยอย่างสุดความสามารถ

12 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สั่งสอบคลิปเสี่ยแป้ง เผยแอบอัดคลิปช่วงเวลาเยี่ยมญาติ

32 นาที ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

33 นาที ที่แล้ว
เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

44 นาที ที่แล้ว
เปิดใจครั้งแรก ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! 10 สส.พรรคประชาชนรอด ไม่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีการับฟ้อง

59 นาที ที่แล้ว
พิมรี่พาย เหมาลูกชิ้นแจกเด็ก แม่ค้าลืมนับไม้ ควักจ่าย 1000 โซเชียลสงสัยไม่น่าถึง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
“เท้ง ณัฐพงษ์” ลั่น 10 สส. จะต้องไม่หยุดทำหน้าที่ ยันไม่มีเจตนาล้มล้างปกครอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เริ่มแล้ว! ศาลฎีกาเริ่มประชุมพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดี 44 สส. ยื่นแก้ ม.112

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติฯ แถลงปมวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ เป็นแค่ข้อสันนิษฐานโรงพยาบาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉ รพ.เอกชนหาดใหญ่ แว่นหายคาห้องพัก อ้างวงจรปิดเสีย ปิดข้อมูลห่วงชื่อเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เอาจริง! ลุยฟ้องอาญา ปู มัณฑนา ฐานบิดเบือนข้อเท็จจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมความพร้อมต้อนรับ “หวังอี้” เข้าคารวะ คุยซื้อสินค้าเกษตรไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันนี้วันเดียว! สตาร์บัค 1 แถม 1 ทุกเมนูทุกขนาด เช็กสาขาไหนร่วมรายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เซียนกล้วย” เข้ามอบตัว ยืนยันไม่ได้ฆ่าแฟนสาวชาวลาว ในโรงแรมม่านรูด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ! “หมอแม่” อธิบายชัด ก่อนเจาะเลือด ต้องงดน้ำก่อนหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเดือด เขมรสวมชุดไทย รำเพลงลาวดวงเดือน เจอจวกยับ ตั้งใจขโมยวัฒนธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบทหารมะกัน ใช้ข้อมูลภายใน แทงพนันจับกุม “มาดูโร่” กวาดเงิน 12 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องรายชื่อ 10 สส. เสี่ยงถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลนัดชี้ชะตายื่นแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า “น้องกะทิ” เจ้าของรับตัวคืนแล้ว สัญญาหลังจากนี้จะดูแลดีที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลตรวจเลือด 2 รพ. ไม่พบ GHB ในร่างกายหญิงสาว อ้างถูกวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟีฟ่าไม่มีแผนดึง “อิตาลี” ร่วมบอลโลกแทน “อิหร่าน” ย้ำมาแข่งแน่นอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

D4vd ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก คาดล่วงละเมิดวัยรุ่นสาวก่อนฆ่าหั่นศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569

บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส. ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
Back to top button