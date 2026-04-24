ข่าวการเมือง

“พิธา” ยืนยันไม่ได้มีเจตนาล้มล้างการปกครอง ยื่นแก้ ม.112 ชี้ชะตา 44 สส. วันนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 07:40 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 07:40 น.
พิธา ยืนยันไม่ได้มีเจตนาล้มล้างการปกครอง ยื่นแก้ ม.112 เป็นการใช้พื้นที่สภาผู้แทนราษฎร ในการแลกเปลี่ยนอย่างสันติ จับตาชี้ชะตา 44 สส. วันนี้

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ

ก่อนที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หอบสำนวนยื่นศาลฎีกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 69 ที่ผ่าน โดยศาลฎีกาจะพิจารณาว่ารับคำร้องหรือไม่ รวมถึงคำสั่งเพิ่มเติมในวันที่ 24 เมษายนนี้นั้น

ล่าสุดนาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล และเป็นหนึ่งใน 44 สส. ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมขอยืนยันเจตนาของพวกเราว่า การเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติในครั้งนั้น มิได้เป็นการเซาะกร่อน บ่อนทำลาย หรือล้มล้างการปกครองแต่อย่างใด แต่เป็นความพยายามที่จะใช้ “สภาผู้แทนราษฎร” ในฐานะพื้นที่ของผู้แทนประชาชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างสันติ เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดในสังคมที่กำลังเผชิญหน้ากันอยู่ ให้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ในช่วงเวลานั้น สังคมไทยมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างรุนแรง หากปล่อยให้ความขัดแย้งดำรงอยู่โดยไม่มีพื้นที่ปลอดภัยและมีความชอบธรรม ก็มีความเสี่ยงที่จะลุกลามบานปลายเกินกว่าที่พี่น้องประชาชนจะคาดคิด ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่เราในฐานะ “ผู้แทนราษฎร” ทำ คือนำเรื่องนี้กลับเข้ามาอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อให้มีการอภิปราย และแลกเปลี่ยนกันอย่างมีวุฒิภาวะในสภาที่มีข้อบังคับชัดเจน ซึ่งเป็นวิถีทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับระบอบประชาธิปไตย และได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในนานาอารยประเทศ

ในความเป็นจริงแล้ว การกระทำดังกล่าวไม่ควรเป็นคดีมาตั้งแต่ต้น แต่ทั้งหมดคือกระบวนการ “นิติสงคราม” ที่มุ่งหยุดยั้งความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมผ่านกระบวนการรัฐสภาของพวกเรา ตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล มาจนถึงพรรคประชาชน

ผมอยากให้ทุกฝ่ายลองมองอีกมุมหนึ่งว่า โดยหลักการแล้ว การใช้ “มาตรฐานทางจริยธรรม” อย่างเข้มข้น โดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือถูกใช้แบบเลือกปฏิบัติ ไร้การถ่วงดุลและตรวจสอบ “มาตรฐานทางจริยธรรม”อาจถูกนำมาเป็นเครื่องมือทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงและไร้สัดส่วนได้ และสิ่งนั้นต่างหากที่กำลังเซาะกร่อน บ่อนทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยของเราทุกคน

สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 10 คน ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในมุมของคนที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่มาก่อน 6 เดือนก่อนกลับเข้าสภา ผมเห็นว่า พวกเขาไม่มีความจำเป็นต้องถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะ

หนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาอยู่ภายใต้กลไกการควบคุมตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาแก้ไขได้ในภายหลัง

สอง พวกเขามีบทบาทสำคัญในการทำงานของสภา ทั้งการตรากฎหมาย และการควบคุมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
และสาม ด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง 10 คน ก็ไม่สามารถดำเนินการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายต่อสภาในลักษณะเดิมซ้ำได้อยู่แล้ว

ดังนั้น การให้ทั้ง 10 คนยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐหรือการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ทำให้ฝ่ายค้านอ่อนแอลง แต่เป็นการพิทักษ์รักษาระบอบรัฐสภา และความต่อเนื่องของการทำงานเพื่อประชาชนอย่างเข้มแข็งในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรม”

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ผลตรวจเลือด 2 รพ. ไม่พบ GHB ในร่างกายหญิงสาว อ้างถูกวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟีฟ่าไม่มีแผนดึง “อิตาลี” ร่วมบอลโลกแทน “อิหร่าน” ย้ำมาแข่งแน่นอน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

D4vd ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก คาดล่วงละเมิดวัยรุ่นสาวก่อนฆ่าหั่นศพ

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” ยืนยันไม่ได้มีเจตนาล้มล้างการปกครอง ยื่นแก้ ม.112 ชี้ชะตา 44 สส. วันนี้

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เสี่ยแป้ง อัดคลิปร้องขอความเป็นธรรม อ้างถูกกลั่นแกล้ง แฉผู้ต้องขังเล่นมือถือได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 24 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 24 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 24 4 69 ดูดวง

สัตว์เลี้ยงให้โชค! 7 ราศีเตรียมรับทรัพย์ สัตว์มงคลเข้าบ้านนำพาลาภลอยก้อนโต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด แม่ท้อง 9 เดือน รถชนดับ ลูกรอดแต่พิการ เรียกร้องไม่ได้ กฎหมายไม่คุ้มครอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ยืดอกรับ นอนกับเด็ก 16 ตอนอายุ 30 แต่ไม่ผิดพรากผู้เยาว์ บันเทิง

พระเอกดัง ยืดอกรับ นอนกับเด็ก 16 ตอนอายุ 30 แต่ไม่ผิดพรากผู้เยาว์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฆาตกรรมสยอง! อดีตนางงามวัย 27 ถูกยิงเจาะหัวดับ คาอะพาร์ตเมนต์หรู เม็กซิโก ข่าวต่างประเทศ

ฆาตกรรมสยอง! อดีตนางงามวัย 27 ถูกยิงเจาะหัวดับ คาอะพาร์ตเมนต์หรู เม็กซิโก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พ่ออดีตทหารยิงลูกชาย 11 ขวบดับ ก่อนปลิดชีพตาม สลดซ้ำ เพิ่งชนะเรียงความพ่อดีเด่น

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัสเซลล์ แบรนด์ สารภาพเคยนอนกับเด็ก 16 ยันไม่ผิดกฎหมาย ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการ! นักแสดงตลก รับเคยมีเซ็กซ์เด็ก 16 ฝ่ามรสุมคดีฉาว ถูกฟ้องข้อหาข่มขืน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ สาว 22 สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่กี่ปี ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย อยู่ได้อีก 18 เดือน ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์ สาว 22 สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่กี่ปี ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย อยู่ได้อีก 18 เดือน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ข้อมูลหลุด 3 แสนราย แฮกเกอร์ เจาะระบบสภาวิศวกร ขโมยที่อยู่บ้าน เบอร์โทร

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ป่วยมะเร็งท้อแท้ ค่ายามุ่งเป้าเดือนละ 6 แสน รพ.รัฐ ก่อนแพทย์เข้ามาชี้แจงความจริง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ &quot;พยาธิใบไม้&quot; ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย ข่าว

ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ “พยาธิใบไม้” ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขนลุก! น้องเอวา ลูกสาว แดนนี่ ศรีภิญโญ เล่านาทีเจอคุณพ่อมาหาในฝัน บันเทิง

ขนลุก! น้องเอวา ลูกสาว แดนนี่ ศรีภิญโญ เล่านาทีเจอคุณพ่อมาหาในฝัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับตาศาลฎีกา ชี้ชะตา 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 พรุ่งนี้ ข่าวการเมือง

ลุ้นระทึก! จับตาศาลฎีกา ชี้ชะตา 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 พรุ่งนี้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดศึกต่อเนื่อง! ปู มัณฑนา ยื่นหนังสือร้อง กสทช. ตรวจสอบการทำงานช่อง 3

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่น เผยภาพ คิมนัมจุน bts ยืนสูบบุหรี่บนถนนและทางเดินที่ญี่ปุ่น บันเทิงเกาหลี

สื่อญี่ปุ่นเปิดภาพ นัมจุน BTS สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้าม ทิ้งก้นเกลื่อน เมินคนเตือน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดผลชันสูตร สาว วัย 31 ปี ดับคาม่านรูด พบรอยฟกช้ำ คาดฝีมือคู่ขาเซียนสนุกเกอร์ ข่าว

เปิดผลชันสูตร สาว วัย 31 ปี ดับคาม่านรูด พบรอยฟกช้ำ คาดฝีมือคู่ขาเซียนสนุกเกอร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบแล้ว! ไรเดอร์หลอนน้ำท่อม สวมไอดีพ่อ ขับเลยบ้าน อ้างนักเรียนสาวปักหมุดผิด ข่าว

รวบแล้ว! ไรเดอร์หลอนน้ำท่อม สวมไอดีพ่อ ขับเลยบ้าน อ้างนักเรียนสาวปักหมุดผิด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิลลี่ เหงียน อัดคลิปเปิดใจถึง ปู มัณฑนา แนะตั้งสติยอมรับความจริง บันเทิง

ลิลลี่ เหงียน ปรบมือให้ ปู มัณฑนา มีกระแสทุกวันเกือบ 2 ปี แนะตั้งสติ ยอมรับความจริง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงการคลังจ่อเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส พ.ค. นี้ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส คาดเริ่ม พ.ค.นี้ สรุปสิ่งที่ต้องรู้ ก่อนพลาดสิทธิ์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่ออิตาลี เปิดรายชื่อนักเตะดัง โยงคดีเครือข่ายค้าประเวณี ยันทุกคนไร้ความผิด ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิตาลี เปิดรายชื่อนักเตะดัง โยงคดีเครือข่ายค้าประเวณี ยันทุกคนไร้ความผิด

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลตรวจเลือด 2 รพ. ไม่พบ GHB ในร่างกายหญิงสาว อ้างถูกวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569

ฟีฟ่าไม่มีแผนดึง “อิตาลี” ร่วมบอลโลกแทน “อิหร่าน” ย้ำมาแข่งแน่นอน

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569

D4vd ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก คาดล่วงละเมิดวัยรุ่นสาวก่อนฆ่าหั่นศพ

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569

เสี่ยแป้ง อัดคลิปร้องขอความเป็นธรรม อ้างถูกกลั่นแกล้ง แฉผู้ต้องขังเล่นมือถือได้

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
Back to top button