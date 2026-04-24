ตำรวจแห่งชาติฯ แถลงปมวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ เป็นแค่ข้อสันนิษฐานโรงพยาบาล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 10:37 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 10:38 น.
ตำรวจแห่งชาติฯ แถลงปมสาวถูกวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ เป็นแค่ข้อสันนิษฐานโรงพยาบาล ด้านผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาโกหก

จากกรณีที่ สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ได้รายงานว่า หญิงสาวอายุ 33 ปี แจ้งความกับตำรวจ สน.มักกะสัน อ้างว่า ถูกวางยาเสียสาว ผ่านการฉีดน้ำจากปืนฉีดน้ำ ทำให้มีอาการมึนงงและหมดสติ

ขณะไปเที่ยวสถานบันเทิงย่าน RCA ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ก่อนที่ตำรวจได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจหาสารพิษในร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรอผลการยืนยันอย่างเป็นทางการ

ก่อนที่ผลตรวจเลือด 2 โรงพยาบาลไม่พบสาร GHB หรือ Gamma-hydroxybutyrate ในร่างกายหญิงสาวที่อ้างว่าถูกวางยาเสียสาวผ่านการฉีดน้ำช่วงสงกรานต์ตอนไปเที่ยวแต่อย่างใดนั้น

ล่าสุด ผู้การนิติเวช ได้ชี้แจงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า เลือดที่ได้นั้นเป็นเลือดที่เก็บตั้งแต่ผู้เสียหายเข้ารักษาเมื่อวันที่ 12 เม.ย. ยาที่สงสัย GHB เปลี่ยนสภาพเร็วมาก แต่ถ้าเอาเลือดและแช่เย็นยายังอยู่ เพราะถูกเปลี่ยนสภาพ และตรวจสอบได้แม้เวลาผ่านไป และจากการตรวจไม่พบยา GHB และยาเสพติดอื่นใดอีก 97 ชนิดก็ไม่มี ผลเป็นปกติ ยืนยันในการตรวจ

ขณะที่ผู้เสียหายกล่าวว่า ยืนกรานว่าไม่คิดไปเองและไม่ได้โกหก ว่ามีสารตัวนี้อยู่ในร่างกายรึเปล่าอิงจากใบรับรองแพทย์ เจตนาแรกตั้งใจที่จะเตือนภัยเพื่อนๆที่ไปเที่ยว ไม่คิดว่าจะทำให้บานปลายไปขนาดนี้ และอาการในวันนั้นยังหาสาเหตุไม่ได้ แต่ให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อหาสาเหตุต่อไป

ด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อธิบายเพิ่มเติมว่าในใบแพทย์เบื้องต้นคล้ายกับการออกฤทธิ์ของ GHB ทำให้น้องมีความสงสัย และตัวน้องก็ออกมาเที่ยวแล้วไปนั่งดื่ม ก่อนเกิดอาการแบบนี้ก็พอหมอเขียนแบบนี้เลยคิดว่าโดนจริงก็เลยมาสู่การแจ้งความ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ดีกว่าไปคิดเอง โรงพยาบาลเอกชนยังไม่ได้ตรวจผ่านแล็บเป็นแค่การสันนิษฐาน ต้องส่งตัวอย่างเลือดถึงจะยืนยันได้ว่าใช่ GHB หรือไม่ ก่อนที่ตำรวจจะตรวจสอบในเวลาต่อมาและไม่พบสารชนิดดังกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

32 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ ขานรับมติยกเลิก MOU44 พร้อมดูแลอธิปไตยอย่างสุดความสามารถ

12 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ สั่งสอบคลิปเสี่ยแป้ง เผยแอบอัดคลิปช่วงเวลาเยี่ยมญาติ

32 นาที ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112 ข่าวการเมือง

เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

34 นาที ที่แล้ว
เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส. ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 ข่าวการเมือง

เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

45 นาที ที่แล้ว
ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน บันเทิง

เปิดใจครั้งแรก ฟิล์ม ธนภัทร รับจูบปาก นนท์ อินทนนท์ จริง! ยันแค่เพื่อนสนิทเล่นกัน

49 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! 10 สส.พรรคประชาชนรอด ไม่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีการับฟ้อง

59 นาที ที่แล้ว
พิมรี่พายเหมาลูกชิ้น เจอดราม่าแม่ค้าไม่นับไม้ จ่าย 500 แต่ตอบกลับไม่เป็นไร ข่าว

พิมรี่พาย เหมาลูกชิ้นแจกเด็ก แม่ค้าลืมนับไม้ ควักจ่าย 1000 โซเชียลสงสัยไม่น่าถึง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เท้ง ณัฐพงษ์&quot; ลั่น 10 สส. จะต้องไม่หยุดทำหน้าที่ ยันไม่มีเจตนาล้มล้างปกครอง ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ลั่น 10 สส. จะต้องไม่หยุดทำหน้าที่ ยันไม่มีเจตนาล้มล้างปกครอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เริ่มแล้ว! ศาลฎีกาเริ่มประชุมพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดี 44 สส. ยื่นแก้ ม.112

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติฯ แถลงปมวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ เป็นแค่ข้อสันนิษฐานโรงพยาบาล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวแฉ รพ.เอกชนหาดใหญ่ แว่นหายคาห้องพัก อ้างวงจรปิดเสีย ปิดข้อมูลห่วงชื่อเสียง ข่าว

สาวแฉ รพ.เอกชนหาดใหญ่ แว่นหายคาห้องพัก อ้างวงจรปิดเสีย ปิดข้อมูลห่วงชื่อเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เอาจริง! ลุยฟ้องอาญา ปู มัณฑนา ฐานบิดเบือนข้อเท็จจริง บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เอาจริง! ลุยฟ้องอาญา ปู มัณฑนา ฐานบิดเบือนข้อเท็จจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมความพร้อมต้อนรับ “หวังอี้” เข้าคารวะ คุยซื้อสินค้าเกษตรไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สตาร์บัคส์จัดโปรโมชั่น 1 แถม 1 วันนี้วันเดียว 24 เม.ย. 69 ข่าว

วันนี้วันเดียว! สตาร์บัค 1 แถม 1 ทุกเมนูทุกขนาด เช็กสาขาไหนร่วมรายการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เซียนกล้วย” เข้ามอบตัว ยืนยันไม่ได้ฆ่าแฟนสาวชาวลาว ในโรงแรมม่านรูด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอแม่&quot; อธิบายชัด ก่อนเจาะเลือด ต้องงดน้ำก่อนหรือไม่ ข่าว

ไขข้อข้องใจ! “หมอแม่” อธิบายชัด ก่อนเจาะเลือด ต้องงดน้ำก่อนหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาสวมชุดไทยนำเพลงลาวดวงเดือนไปใช้ ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าเดือด เขมรสวมชุดไทย รำเพลงลาวดวงเดือน เจอจวกยับ ตั้งใจขโมยวัฒนธรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบทหารมะกัน ใช้ข้อมูลภายใน แทงพนันจับกุม “มาดูโร่” กวาดเงิน 12 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องรายชื่อ 10 สส. เสี่ยงถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลนัดชี้ชะตายื่นแก้ ม.112

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า “น้องกะทิ” เจ้าของรับตัวคืนแล้ว สัญญาหลังจากนี้จะดูแลดีที่สุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลตรวจเลือด 2 รพ. ไม่พบ GHB ในร่างกายหญิงสาว อ้างถูกวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟีฟ่าไม่มีแผนดึง “อิตาลี” ร่วมบอลโลกแทน “อิหร่าน” ย้ำมาแข่งแน่นอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

D4vd ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก คาดล่วงละเมิดวัยรุ่นสาวก่อนฆ่าหั่นศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พิธา” เคลื่อนไหวแล้ว ส่งสารถึง 10 สส. หลังศาลฎีกา สั่งไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569

บัว สโรชา ผวาหนัก ชายพกมีดบุกบ้านกลางดึก ค้นตัวพบน้ำกระท่อม หวั่นสังคมอันตราย

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

เปิดรายชื่อ 10 สส. ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกา รับคำร้องปมยื่นแก้ ม.112

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส. ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

เปิดคำสั่ง ศาลฎีกา รับฟ้องคดีจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
Back to top button