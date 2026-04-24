ตำรวจแห่งชาติฯ แถลงปมวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ เป็นแค่ข้อสันนิษฐานโรงพยาบาล

ตำรวจแห่งชาติฯ แถลงปมสาวถูกวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ เป็นแค่ข้อสันนิษฐานโรงพยาบาล ด้านผู้เสียหายยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาโกหก
จากกรณีที่ สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ได้รายงานว่า หญิงสาวอายุ 33 ปี แจ้งความกับตำรวจ สน.มักกะสัน อ้างว่า ถูกวางยาเสียสาว ผ่านการฉีดน้ำจากปืนฉีดน้ำ ทำให้มีอาการมึนงงและหมดสติ
ขณะไปเที่ยวสถานบันเทิงย่าน RCA ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ก่อนที่ตำรวจได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจหาสารพิษในร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อรอผลการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ก่อนที่ผลตรวจเลือด 2 โรงพยาบาลไม่พบสาร GHB หรือ Gamma-hydroxybutyrate ในร่างกายหญิงสาวที่อ้างว่าถูกวางยาเสียสาวผ่านการฉีดน้ำช่วงสงกรานต์ตอนไปเที่ยวแต่อย่างใดนั้น
ล่าสุด ผู้การนิติเวช ได้ชี้แจงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า เลือดที่ได้นั้นเป็นเลือดที่เก็บตั้งแต่ผู้เสียหายเข้ารักษาเมื่อวันที่ 12 เม.ย. ยาที่สงสัย GHB เปลี่ยนสภาพเร็วมาก แต่ถ้าเอาเลือดและแช่เย็นยายังอยู่ เพราะถูกเปลี่ยนสภาพ และตรวจสอบได้แม้เวลาผ่านไป และจากการตรวจไม่พบยา GHB และยาเสพติดอื่นใดอีก 97 ชนิดก็ไม่มี ผลเป็นปกติ ยืนยันในการตรวจ
ขณะที่ผู้เสียหายกล่าวว่า ยืนกรานว่าไม่คิดไปเองและไม่ได้โกหก ว่ามีสารตัวนี้อยู่ในร่างกายรึเปล่าอิงจากใบรับรองแพทย์ เจตนาแรกตั้งใจที่จะเตือนภัยเพื่อนๆที่ไปเที่ยว ไม่คิดว่าจะทำให้บานปลายไปขนาดนี้ และอาการในวันนั้นยังหาสาเหตุไม่ได้ แต่ให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อหาสาเหตุต่อไป
ด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อธิบายเพิ่มเติมว่าในใบแพทย์เบื้องต้นคล้ายกับการออกฤทธิ์ของ GHB ทำให้น้องมีความสงสัย และตัวน้องก็ออกมาเที่ยวแล้วไปนั่งดื่ม ก่อนเกิดอาการแบบนี้ก็พอหมอเขียนแบบนี้เลยคิดว่าโดนจริงก็เลยมาสู่การแจ้งความ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ดีกว่าไปคิดเอง โรงพยาบาลเอกชนยังไม่ได้ตรวจผ่านแล็บเป็นแค่การสันนิษฐาน ต้องส่งตัวอย่างเลือดถึงจะยืนยันได้ว่าใช่ GHB หรือไม่ ก่อนที่ตำรวจจะตรวจสอบในเวลาต่อมาและไม่พบสารชนิดดังกล่าว
