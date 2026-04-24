เริ่มแล้ว! ศาลฎีกาเริ่มประชุมพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดี 44 สส. ยื่นแก้ ม.112

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 10:49 น.
เริ่มแล้ว ศาลฎีกาเริ่มประชุมพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดี 44 สส. ยื่นแก้ ม.112 ก่อนที่ทางพรรคจะแถลงข่าวต่อไป

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ

ก่อนที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หอบสำนวนยื่นศาลฎีกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 69 ที่ผ่าน โดยศาลฎีกาจะพิจารณาว่ารับคำร้องหรือไม่ รวมถึงคำสั่งเพิ่มเติมในวันที่ 24 เมษายนนี้นั้น

ล่าสุด ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประชุมองค์คณะ เพื่อพิจารณาคำร้องของ ป.ป.ช. เมื่อช่วงเวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา

ขณะที่นายนิธิ ละเอียดดี ทนายความพรรคประชาชน ชี้แจงสั้นๆก่อนเข้าไปรับฟังการพิจารณาคดีว่า ขอให้ติดตามการแถลงจากทางพรรคอีกครั้ง ซึ่งได้ประเมินแนวทางไว้แล้วว่า อาจจะเป็นไปได้ทั้งแนวทางรับคำร้อง ให้แก้ไขคำร้อง หรือ ไม่รับคำร้อง ถ้ารับคำร้องอาจจะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ขอให้รอคำสั่งอย่างเป็นทางการก่อน

หลังจากศาลฎีกาฯ มีคำสั่ง ทางพรรคประชาชน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนจะมีการแถลงข่าวถึงคดี 44 สส. ที่โรงแรมเมเปิล บางนาต่อไป

เริ่มแล้ว! ศาลฎีกาเริ่มประชุมพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดี 44 สส. ยื่นแก้ ม.112

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

