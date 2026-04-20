เตือนภัย ยาเสียสาว GHB กดประสาทรุนแรง หมดสติความจำเสื่อม
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีเตือนภัย ยาเสียสาว GHB ออกฤทธิ์กดประสาทรุนแรงทำให้หมดสติความจำเสื่อม อ่านวิธีป้องกันตัวเวลาไปเที่ยวกลางคืนเพื่อความปลอดภัย
ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสาร GHB หรือ แกมมาไฮดรอกซีบิวทิเรต สารเคมีอันตรายที่คนร้ายมักนำมาใช้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศปลดทรัพย์
GHB ออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางอย่างรุนแรง ลักษณะทางกายภาพไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสเค็มเล็กน้อย ละลายในน้ำได้ดี คนร้ายจึงนิยมนำมาผสมในน้ำหวานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่ออำพราง
อาการหลังจากดื่มจะเริ่มแสดงผลภายใน 15 ถึง 30 นาที ผู้ดื่มจะมีอาการมึนงง ง่วงซึม หลงลืมเหตุการณ์ระยะสั้น หมดสติ หากได้รับในปริมาณมากอาจทำให้ระบบหายใจหยุดทำงานจนถึงแก่ชีวิต ยิ่งดื่มร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะยิ่งทวีความรุนแรงของสาร ทำให้ผู้ดื่มโคม่าเสี่ยงต่อการหยุดหายใจได้ง่ายขึ้น
สารชนิดนี้จะสลายตัวออกจากกระแสเลือดอย่างรวดเร็วภายใน 30 ถึง 60 นาที แพทย์จึงต้องตรวจหาสารตกค้างจากปัสสาวะซึ่งสามารถตรวจพบได้ภายใน 6 ถึง 12 ชั่วโมง ผู้เสียหายจึงต้องรีบเดินทางไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดียังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากฎหมายไทยควบคุมสารชนิดนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 1 ทำให้หาซื้อได้ยาก คนร้ายจึงมักใช้ในปริมาณน้อยผสมกับยานอนหลับชนิดอื่น
ส่วนข้อมูลที่ระบุว่าคนร้ายนำสารนี้มาผสมน้ำฉีดใส่เหยื่อผ่านปืนฉีดน้ำนั้นไม่เป็นความจริง ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีอธิบายว่าเป็นวิธีที่สิ้นเปลือง มีโอกาสสำเร็จน้อยมาก ผู้เสียหายส่วนใหญ่ได้รับสารจากการดื่มกินโดยตรง ฤทธิ์ของยาทำให้สูญเสียความทรงจำจึงจำเหตุการณ์ไม่ได้ว่าตนเองกินดื่มอะไรเข้าไป
ผู้ที่ชอบไปเที่ยวกลางคืนควรระมัดระวังตัว ไม่รับเครื่องดื่ม อาหาร ขนม จากคนแปลกหน้าเด็ดขาด ต้องวางเครื่องดื่มให้อยู่ในสายตาตลอดเวลา หากต้องลุกไปเข้าห้องน้ำควรเปลี่ยนแก้วใหม่ทันที ผู้เที่ยวต้องสังเกตอาการตนเองเสมอ หากดื่มไปเพียงเล็กน้อยแต่รู้สึกเมาวูบผิดปกติให้รีบขอความช่วยเหลือจากเพื่อนพนักงานร้าน ควรไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ไว้ใจได้เท่านั้น
หากสงสัยว่าตนเองโดนวางยาต้องรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด แจ้งแพทย์ทันทีว่าสงสัยเรื่องสาร GHB เพื่อให้แพทย์รีบเก็บตัวอย่างปัสสาวะตรวจหาสารพิษได้อย่างทันท่วงที
อ้างอิง: เฟซบุ๊ก Ramathibodi Poison Center
