ขนลุก! น้องเอวา ลูกสาว แดนนี่ ศรีภิญโญ เล่านาทีเจอคุณพ่อมาหาในฝัน

ขนลุก! น้องเอวา ลูกสาว แดนนี่ ศรีภิญโญ ตลกดังผู้ล่วงลับ เล่านาทีเจอคุณพ่อมาหาในความฝัน เผยคำสัญญา “จะตั้งใจเรียนและดูแลแม่แทนพ่อ”
แม้ว่าจะเพิ่งสูญเสียคุณพ่อไป และในวันนี้ก็เป็นวันฌาปนกิจ แดนนี่ ศรีภิญโญ แล้วแต่ น้องเอวา ลูกสาวสุดรักของตลกดังผู้ล่วงลับก็ยังคงแสดงความเข้มแข็ง อดทนกลั้นน้ำตาไม่ร้องไห้ในงานศพของคุณพ่อเลย ทั้งยังช่วยคุณแม่รับแขกตลอดเวลา สร้างความเอ็นดูให้แก่แขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
แต่ด้วยความเป็นเด็กของน้องเอวา และในงานก็มีสื่อมวลชนไปปักหลักทำข่าว รวมถึงร่วมงานศพของ แดนนี่ ศรีภิญโญ จึงมีโอกาสได้เห็นโมเมนต์ความน่ารักระหว่าง น้องเอวา กับพี่ ๆ นักข่าว โดยช่วงหนึ่งพี่นักข่าวได้ถามน้องว่า ฝันเห็นคุณพ่อบ้างหรือไม่ ซึ่งคำตอบที่ได้กลับทำให้ขนลุกกันทั้งวง
น้องเอวา เล่าว่า “เมื่อคืนฝันเห็นพ่อแดนนี่ หน้าตาพ่อใส่แว่น ผมตรงๆ นิดหน่อย แล้วก็พุงใหญ่ พ่อมาหล่อเหมือนเดิม แล้วก็สะดุ้ง” เมื่อนักข่าวถามน้องเอวาว่าคิดถึงคุณบ้างหรือไม น้องเอวา เผยว่า “คิดถึงค่ะ จะดูแลคุณแม่แทนคุณพ่อด้วย”
ต่อมานักข่าวถามว่า คำสอนอะไรของพ่อแดนนี่ที่จำขึ้นใจ น้องเอวา เผยว่า “อย่ากินเร็ว ให้กินช้า ๆ เดี๋ยวเป็นเหมือนพ่อ และก่อนไปโรงเรียนพ่อจะสอนว่า อย่าดื้อ อย่าซน และหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: