เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเหมาลอตเตอรี่เลขท้ายเกลี้ยงแผง

ครอบครัวเผย กำหนดการสวดอภิธรรม และฌาปนกิจ แดนนี่ ศรีภิญโญ ดาราตลกดัง ด่วนจากไปด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน
จากข่าวการเสียชีวิตกะทันหันของนักแสดงตลกชื่อดังเจ้าของบทบาท “เจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิง” อย่าง แดนนี่ ศรีภิญโญ จากไปเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้ (20 เม.ย. 69) ด้วยภาวะไตวายเฉียบพลัน ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัว เพื่อนร่วมวงการ และแฟนคลับเป็นอย่างมาก ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางด้าน คุณกวาง ภรรยาของ แดนนี่ ศรีภิญโญ ได้มีการเปิดให้ผู้สื่อข่าวได้เห็น เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ ปรากฎให้เห็นเป็นเลขสองตัว คือ 6 – 0 ซึ่งทางตัวภรรยาเองได้เผยว่า ตนได้เหมาซื้อลอตเตอรี่ชุดเลขท้าย 2 ตัว เป็นเลขฝาโลง ของ แดนนี่ 60 – 06 – 90 – 09 ไว้สำหรับลุ้นโชควันหวยออก 2 พ.ค. 69 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับ กำหนดการสวดอภิธรรม และฌาปนกิจ “แดนนี่ ศรีภิญโญ” ทางครอบครัวได้แจ้งผ่านทางเฟซบุ๊ก ศรีภิญโญfamily โดยในวันนี้ 21 เมษายน 2569 เวลา 16.30 น. จะมีพิธีรดน้ำศพ และในเวลา 20.00 น. สวดพระอภิธรรม โดยรายละเอียดสวดอภิธรรมในวันอื่น ๆ และพิธีฌาปนกิจ ดังนี้
วันที่ 21 เมษายน 2569
- เวลา 16.30 น. รดน้ำศพ
- เวลา 20.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 22 เมษายน 2569
- เวลา 20.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 23 เมษายน 2569
- เวลา 15.00 พิธีฌาปนกิจ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : FB ศรีภิญโญfamily, คลิปเด็ด ประเทศไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: