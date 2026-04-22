ภาพบีบหัวใจ ลูกสาวแดนนี่ ขอนอนเตียงพ่อ แทนความคิดถึง ชาวเน็ตส่งกำลังใจล้น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 11:53 น.
ลูกสาวแดนนี่ ศรีภิญโญ ขอนอนบนเตียงพ่อ

ภาพสะเทือนใจ! ภรรยา แดนนี่ ศรีภิญโญ เผยภาพ “น้องเอวา” ขอนอนบนเตียงพ่อเพราะคิดถึง ชาวเน็ตน้ำตาร่วงแห่ส่งกำลังใจให้ครอบครัวศรีภิญโญ

หลัง แดนนี่ ศรีภิญโญ หรือ ดนัย ศรีภิญโญ ตลกคนดัง พิธีกรลูกครึ่งไทย-อเมริกัน วัย 57 ปี เสียชีวิตจากอาการไตวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ก่อนหน้านี้ กวาง พจนีย์ ศรีภิญโญ ภรรยาของแดนนี่ เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอาการของสามีเริ่มต้นจากจุกอกและกรดไหลย้อน จากนั้นตรวจพบภาวะไตวายเฉียบพลันและโรคหัวใจ อีกทั้งตลกดังมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ ส่งผลให้ไตหยุดทำงานและหายใจลำบาก จากนั้นร่างกายเริ่มทรุดลงและไม่ตอบสนองการรักษา

ครอบครัวของ แดนนี่ ศรีภิญโญ จัดงานบำเพ็ญกุศลสวมอภิธรรมศพที่ วัดป่าสะแก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเพื่อนในวงการมาร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไป ได้แก่ ไทด์ เอกพันธ์, ป๋ากิ๊ก เกียรติ กิจเจริญ, นุ้ย เชิญยิ้ม และ เปา เปาวลี เป็นต้น

ทำเอาชาวโซเชียลใจสลาย หลังจากสูญเสียคนสำคัญในครอบครัว ล่าสุด กวาง พจนีย์ ศรีภิญโญ โพสต์ภาพของลูกสาว “น้องเอวา” ขอนอนบนเตียงนอนแทนที่ของแม่ แล้วขอให้แม่นอนที่ของเธอ เพราะคิดถึงคุณพ่อสุดที่รัก

“ให้หนูนอนที่นอนของพ่อแทนแม่ได้มั้ย แล้วแม่นอนที่นอนของหนูข้างล่าง คิดถึงแต่มันจะผ่านไปนะลูก คืนนี้พ่ออาจจะคงนอนกอดหนูเช่นกัน”

หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจ พร้อมส่งพลังให้ แม่กวาง และ น้องเอวา ล้นหลาม เช่น

“เห็นน้องแล้วนึกถึงตัวเองตอนเด็กๆที่พ่อเสียไป ก่อนพ่อเสีย ก็จะเป็นเราที่นอนหน้าเตียงพ่อแบบนี้ทุกคืน ได้ยินเสียงกรนขาดช่วงก็ลุกขึ้นมาดูพุงว่าพ่อยังหายใจอยู่ไหม จนวันที่พ่อเสีย คืนนั้นกลับมาก็ไปนอนบนที่นอนพ่อ เอาหน้าซุกหมอน สูดกลิ่นของพ่อที่ยังติดที่นอนอยู่

เข้มแข็งนะลูก น้องเอวา มันอาจจะใช้เวลานานมากๆเลยกว่าหนูจะทำใจได้ แต่พ่อไม่ได้ไปไหน เขายังอยู่ในใจหนู ร่างกายหนูครึ่งหนึ่งก็มีเลือดของเขาอยู่ ใช้ชีวิตที่เหลือแทนพ่อนะคะลูก ขอให้หนูกับคุณแม่เข้มแข็งและผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้อย่างราบรื่นนะคะ”

“แม่กวางและเอวา เข้มแข็งมาก เพราะรากฐานครอบครัวที่โอบกอดกันด้วยความรัก พ่อแดนนี่คงหมดห่วง เพราะมั่นใจว่าครอบครัวพ่อแข็งแกร่งพอ เอวาเป็นเด็กที่สดใส และรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ทั้งที่จิตใจตัวเองและแม่มันสลายแค่ไหน พ่อแดนนี่กับแม่ก็วางสร้างครอบครัวนี้ได้แข็งแกร่งจริง ๆ”

“แข็มแข็งทั้งแม่ทั้งลูก น้ำตาผมไหลเลยอ่านข้อความ”

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

