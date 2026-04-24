ข่าว

วันนี้วันเดียว! สตาร์บัค 1 แถม 1 ทุกเมนูทุกขนาด เช็กสาขาไหนร่วมรายการ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 10:03 น.
52
สตาร์บัคส์จัดโปรโมชั่น 1 แถม 1 วันนี้วันเดียว 24 เม.ย. 69

สตาร์บัคส์ จัดโปรแรง 1 แถม 1 เครื่องดื่มประเภทใดขนาดใดก็ได้ วันนี้วันเดียว (24 เม.ย. 69) เช็กสาขาและเงื่อนไขด่วนก่อนพลาดสิทธิ์

คอกาแฟเตรียมตัวให้พร้อม เพราะวันนี้ Starbucks Thailand จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงซื้อเครื่องดื่มสตาร์บัคส์แก้วโปรดประเภทใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 1 แก้ว รับฟรีทันทีอีก 1 แก้ว เฉพาะวันนี้ 24 เมษายน 2569 วันเดียวเท่านั้น สามารถใช้สิทธิ์ได้ตลอดทั้งวันที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขสตาร์บัคส์ 1 แถม 1

เพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึง สตาร์บัคส์ได้กำหนดเงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบก่อนพุ่งตัวไปที่ร้าน ดังนี้

  • จำกัดจำนวน ซื้อได้ท่านละ 2 แก้ว รับฟรี 2 แก้ว
  • เครื่องดื่มแก้วฟรีจะต้องมีราคาเท่ากับหรือน้อยกว่าแก้วที่ซื้อ
  • ไม่ร่วมรายการกับเครื่องดื่มบรรจุขวดทุกประเภท และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือส่วนลดสำหรับแก้วส่วนตัวได้

เช็กด่วนสาขาและบริการที่ไม่ร่วมรายการ

โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขาสนามบิน, ร้านสตาร์บัคส์ รีเสิร์ฟ เจ้าพระยา ริเวอร์ฟร้อนท์ ไอคอนสยาม ชั้น 7, เทอร์มินอล 21 อโศก, สยามพารากอน ชั้น G, เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1, ไบเทคบางนา, อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี, อิมแพคชาเลนเจอร์, เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช, จังซีลอน ป่าตอง, จังซีลอน 2, กะตะ เซ็นเตอร์ กะรน ภูเก็ต, อ่าวนาง คลิฟฟ์ บีช กระบี่, เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย, บานาน่า วอล์ค ภูเก็ต, ภูเก็ต หาดป่าตอง, เซ็นทรัล ภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต, เซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต ชั้น G, เซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต ชั้น 2, ดีบุกวอล์คเวย์, ราวาญาน่า มิกซ์มอลล์, เทอร์เทิล วิลเลจ, เขาหลัก, โฮมโปร เชิงทะเล, เวลา โอลด์ ทาวน์

รวมทั้งจุดให้บริการ ได้แก่ Drive Thru, Mobile Order-ahead & Pick Up at Store, Mobile Order to Table และการสั่งซื้อผ่าน Delivery ทุกประเภท

ใครที่กำลังมองหาเครื่องดื่มเย็น ๆ มาเติมพลังระหว่างวัน อย่าลืมชวนเพื่อนหรือคนใกล้ชิดไปใช้สิทธิ์กันได้ที่หน้าร้านสตาร์บัคส์ใกล้บ้านคุณ ย้ำอีกครั้งว่าโปรเด็ดแบบนี้มีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น!

วันนี้ 24 เมษายน 2569 สตาร์บัคส์จัดโปรโมชั่น 1 แถม 1
ภาพจาก Facebook : Starbucks Thailand

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 10:03 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 10:03 น.
52
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

