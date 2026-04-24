ข่าวการเมือง

ส่องรายชื่อ 10 สส. เสี่ยงถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลนัดชี้ชะตายื่นแก้ ม.112

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 09:02 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 09:02 น.
ส่องรายชื่อ 10 สส. พรรคประชาชน จาก 44 สส. เสี่ยงถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลฎีกานัดชี้ชะตารับคำร้อง ป.ป.ช. หรือไม่ กรณียื่นแก้ ม.112

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ

ก่อนที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หอบสำนวนยื่นศาลฎีกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 69 ที่ผ่าน โดยศาลฎีกาจะพิจารณาว่ารับคำร้องหรือไม่ รวมถึงคำสั่งเพิ่มเติมในวันที่ 24 เมษายนนี้นั้น

หากศาลมีคำสั่งรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะส่งให้ 10 สส. ของพรรคประชาชนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา โดย 10 สส. นั้นประกอบไปด้วย สส.บัญชีรายชื่อ 8 คน ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล นายรังสิมันต์ โรม นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์

ส่วน สส.แบบแบ่งเขตอีก 2 คน ได้แก่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.กรุงเทพมหานคร และ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ &quot;พยาธิใบไม้&quot; ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย ข่าว

ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ “พยาธิใบไม้” ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

