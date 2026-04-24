จบดราม่า “น้องกะทิ” เจ้าของรับตัวคืนแล้ว สัญญาหลังจากนี้จะดูแลดีที่สุด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 08:47 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 08:47 น.
จากกรณีที่ จ่าคิงส์ แตงทิม สะพานใหม่ พา น.ส.แพร อายุ 35 ปี ผู้เสียหายเดินทางเข้าร้องทุกข์พนักงานสอบสวน บช.ก. เพื่อร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกคนรู้จักยักยอกสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน ชื่อ “น้องกะทิ” ไป พร้อมเรียกเงินค่าเลี้ยงดูสูงถึง 100,000 บาท

โดยเมื่อช่วงเดือน ก.พ.2568 น.ส.แพร ล้มป่วยกะทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมอง แขนขาอ่อนแรง ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ช่วงแรกให้น้องสาวช่วยดูแลสุนัขให้ แต่น้องสาวก็ล้มป่วยด้วยโรคเดียวกัน ไม่มีใครดูแลสุนัขได้ จึงตัดสินใจติดต่อเพื่อนสนิทซึ่งมีบ้านพักอยู่ย่านรามอินทรา เพื่อขอฝากน้องกะทิไว้ชั่วคราว โดยตกลงกันว่าหากอาการดีขึ้นจะมารับคืนทันที

ตลอดเวลาที่รักษาตัวอยู่บ้านที่ จ.ตรัง น.ส.แพร โทรศัพท์สอบถามอาการน้องกะทิมาโดยตลอด จนกระทั่งเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาเมื่อร่างกายเริ่มฟื้นตัว จึงรีบเดินทางมาหาเพื่อนเพื่อขอรับสุนัขคืน แต่กลับถูกกีดกันไม่ให้พบ รวมทั้งแม่ของเพื่อนยื่นคำขาดว่า หากต้องการสุนัขคืน ต้องนำเงิน 100,000 บาทมาจ่าย อ้างเป็นค่าเลี้ยงดูและค่ารักษาสุนัขในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสูงเกินจริงและเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้ง ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะนัดรับตัวน้องกะทิเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมานั้น

โดยเมื่อวานนี้ (23 เม.ย. 69) ผกก.สน.มีนบุรี ได้เป็นตัวแทนในการนัดหมายส่งมอบคืนสุนัข โดย น.ส.แพร ได้ปล่อยโฮและเข้าสวมกอดน้องกะทิหลังได้เจอหน้าครั้งแรกในรอบหลายเดือน

สรุปค่าใช้จ่าย โดยฝั่งคนรับฝากเลี้ยงได้แสดงบิลค่ารักษาพยาบาลตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นเงินประมาณ 17,000 บาท (ยังไม่รวมค่าอาหารและค่าดูแลอื่นๆ)

บทสรุปทางกฎหมาย ทั้งสองฝ่ายตกลงโอนเงินจำนวน 100,000 บาท ด้วยความสมัครใจ และดำเนินการเซ็นเอกสารถอนฟ้องทุกคดี ทั้งทางแพ่งและอาญาที่มีต่อกันทั้งหมด ซึ่งเงินก้อนนี้เป็นเงินที่ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรชื่อดังแสดงเจตนาให้เจ้าของสุนัขยืมไปจ่ายก่อน โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าของต้องดูแลต้องกะทิให้ดีที่สุด หากทำตามสัญญาจะยกเงินก้อนนี้ให้ทันที

จากนี้ไปกะทิจะได้กลับไปอยู่บ้านเดิม พร้อมคำมั่นสัญญาจากเจ้าของว่าจะดูแลสมาชิกสี่ขาตัวนี้ให้ดีที่สุดสมกับที่รอคอยมานาน

หนุ่ม กรรชัย เอาจริง! ลุยฟ้องอาญา ปู มัณฑนา ฐานบิดเบือนข้อเท็จจริง บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย เอาจริง! ลุยฟ้องอาญา ปู มัณฑนา ฐานบิดเบือนข้อเท็จจริง

17 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมความพร้อมต้อนรับ “หวังอี้” เข้าคารวะ คุยซื้อสินค้าเกษตรไทย

2 นาที ที่แล้ว
สตาร์บัคส์จัดโปรโมชั่น 1 แถม 1 วันนี้วันเดียว 24 เม.ย. 69 ข่าว

วันนี้วันเดียว! สตาร์บัค 1 แถม 1 ทุกเมนูทุกขนาด เช็กสาขาไหนร่วมรายการ

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เซียนกล้วย” เข้ามอบตัว ยืนยันไม่ได้ฆ่าแฟนสาวชาวลาว ในโรงแรมม่านรูด

22 นาที ที่แล้ว
&quot;หมอแม่&quot; อธิบายชัด ก่อนเจาะเลือด ต้องงดน้ำก่อนหรือไม่ ข่าว

ไขข้อข้องใจ! “หมอแม่” อธิบายชัด ก่อนเจาะเลือด ต้องงดน้ำก่อนหรือไม่

25 นาที ที่แล้ว
กัมพูชาสวมชุดไทยนำเพลงลาวดวงเดือนไปใช้ ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าเดือด เขมรสวมชุดไทย รำเพลงลาวดวงเดือน เจอจวกยับ ตั้งใจขโมยวัฒนธรรม

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบทหารมะกัน ใช้ข้อมูลภายใน แทงพนันจับกุม “มาดูโร่” กวาดเงิน 12 ล้าน

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องรายชื่อ 10 สส. เสี่ยงถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลนัดชี้ชะตายื่นแก้ ม.112

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า “น้องกะทิ” เจ้าของรับตัวคืนแล้ว สัญญาหลังจากนี้จะดูแลดีที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผลตรวจเลือด 2 รพ. ไม่พบ GHB ในร่างกายหญิงสาว อ้างถูกวางยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟีฟ่าไม่มีแผนดึง “อิตาลี” ร่วมบอลโลกแทน “อิหร่าน” ย้ำมาแข่งแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

D4vd ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก คาดล่วงละเมิดวัยรุ่นสาวก่อนฆ่าหั่นศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิธา” ยืนยันไม่ได้มีเจตนาล้มล้างการปกครอง ยื่นแก้ ม.112 ชี้ชะตา 44 สส. วันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสี่ยแป้ง อัดคลิปร้องขอความเป็นธรรม อ้างถูกกลั่นแกล้ง แฉผู้ต้องขังเล่นมือถือได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 24 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 24 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 24 4 69 ดูดวง

สัตว์เลี้ยงให้โชค! 7 ราศีเตรียมรับทรัพย์ สัตว์มงคลเข้าบ้านนำพาลาภลอยก้อนโต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด แม่ท้อง 9 เดือน รถชนดับ ลูกรอดแต่พิการ เรียกร้องไม่ได้ กฎหมายไม่คุ้มครอง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ยืดอกรับ นอนกับเด็ก 16 ตอนอายุ 30 แต่ไม่ผิดพรากผู้เยาว์ บันเทิง

พระเอกดัง ยืดอกรับ นอนกับเด็ก 16 ตอนอายุ 30 แต่ไม่ผิดพรากผู้เยาว์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฆาตกรรมสยอง! อดีตนางงามวัย 27 ถูกยิงเจาะหัวดับ คาอะพาร์ตเมนต์หรู เม็กซิโก ข่าวต่างประเทศ

ฆาตกรรมสยอง! อดีตนางงามวัย 27 ถูกยิงเจาะหัวดับ คาอะพาร์ตเมนต์หรู เม็กซิโก

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พ่ออดีตทหารยิงลูกชาย 11 ขวบดับ ก่อนปลิดชีพตาม สลดซ้ำ เพิ่งชนะเรียงความพ่อดีเด่น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัสเซลล์ แบรนด์ สารภาพเคยนอนกับเด็ก 16 ยันไม่ผิดกฎหมาย ข่าวต่างประเทศ

ช็อกวงการ! นักแสดงตลก รับเคยมีเซ็กซ์เด็ก 16 ฝ่ามรสุมคดีฉาว ถูกฟ้องข้อหาข่มขืน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์ สาว 22 สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่กี่ปี ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย อยู่ได้อีก 18 เดือน ข่าวต่างประเทศ

อุทาหรณ์ สาว 22 สูบบุหรี่ไฟฟ้า ไม่กี่ปี ป่วยมะเร็งปอดระยะสุดท้าย อยู่ได้อีก 18 เดือน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ข้อมูลหลุด 3 แสนราย แฮกเกอร์ เจาะระบบสภาวิศวกร ขโมยที่อยู่บ้าน เบอร์โทร

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ป่วยมะเร็งท้อแท้ ค่ายามุ่งเป้าเดือนละ 6 แสน รพ.รัฐ ก่อนแพทย์เข้ามาชี้แจงความจริง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ &quot;พยาธิใบไม้&quot; ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย ข่าว

ผู้ว่าฯ เลย แจงยิบ ปลาแค้มีตุ่มประหลาด คือ “พยาธิใบไม้” ยันปรุงสุกกินได้ปลอดภัย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนุ่ม กรรชัย เอาจริง! ลุยฟ้องอาญา ปู มัณฑนา ฐานบิดเบือนข้อเท็จจริง

หนุ่ม กรรชัย เอาจริง! ลุยฟ้องอาญา ปู มัณฑนา ฐานบิดเบือนข้อเท็จจริง

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569

“อนุทิน” เตรียมความพร้อมต้อนรับ “หวังอี้” เข้าคารวะ คุยซื้อสินค้าเกษตรไทย

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
กัมพูชาสวมชุดไทยนำเพลงลาวดวงเดือนไปใช้

ดราม่าเดือด เขมรสวมชุดไทย รำเพลงลาวดวงเดือน เจอจวกยับ ตั้งใจขโมยวัฒนธรรม

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569

รวบทหารมะกัน ใช้ข้อมูลภายใน แทงพนันจับกุม “มาดูโร่” กวาดเงิน 12 ล้าน

เผยแพร่: 24 เมษายน 2569
