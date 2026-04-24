จบดราม่า “น้องกะทิ” เจ้าของรับตัวคืนแล้ว สัญญาหลังจากนี้จะดูแลดีที่สุด
จากกรณีที่ จ่าคิงส์ แตงทิม สะพานใหม่ พา น.ส.แพร อายุ 35 ปี ผู้เสียหายเดินทางเข้าร้องทุกข์พนักงานสอบสวน บช.ก. เพื่อร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกคนรู้จักยักยอกสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน ชื่อ “น้องกะทิ” ไป พร้อมเรียกเงินค่าเลี้ยงดูสูงถึง 100,000 บาท
โดยเมื่อช่วงเดือน ก.พ.2568 น.ส.แพร ล้มป่วยกะทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมอง แขนขาอ่อนแรง ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ช่วงแรกให้น้องสาวช่วยดูแลสุนัขให้ แต่น้องสาวก็ล้มป่วยด้วยโรคเดียวกัน ไม่มีใครดูแลสุนัขได้ จึงตัดสินใจติดต่อเพื่อนสนิทซึ่งมีบ้านพักอยู่ย่านรามอินทรา เพื่อขอฝากน้องกะทิไว้ชั่วคราว โดยตกลงกันว่าหากอาการดีขึ้นจะมารับคืนทันที
ตลอดเวลาที่รักษาตัวอยู่บ้านที่ จ.ตรัง น.ส.แพร โทรศัพท์สอบถามอาการน้องกะทิมาโดยตลอด จนกระทั่งเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาเมื่อร่างกายเริ่มฟื้นตัว จึงรีบเดินทางมาหาเพื่อนเพื่อขอรับสุนัขคืน แต่กลับถูกกีดกันไม่ให้พบ รวมทั้งแม่ของเพื่อนยื่นคำขาดว่า หากต้องการสุนัขคืน ต้องนำเงิน 100,000 บาทมาจ่าย อ้างเป็นค่าเลี้ยงดูและค่ารักษาสุนัขในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสูงเกินจริงและเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้ง ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะนัดรับตัวน้องกะทิเมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมานั้น
โดยเมื่อวานนี้ (23 เม.ย. 69) ผกก.สน.มีนบุรี ได้เป็นตัวแทนในการนัดหมายส่งมอบคืนสุนัข โดย น.ส.แพร ได้ปล่อยโฮและเข้าสวมกอดน้องกะทิหลังได้เจอหน้าครั้งแรกในรอบหลายเดือน
สรุปค่าใช้จ่าย โดยฝั่งคนรับฝากเลี้ยงได้แสดงบิลค่ารักษาพยาบาลตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นเงินประมาณ 17,000 บาท (ยังไม่รวมค่าอาหารและค่าดูแลอื่นๆ)
บทสรุปทางกฎหมาย ทั้งสองฝ่ายตกลงโอนเงินจำนวน 100,000 บาท ด้วยความสมัครใจ และดำเนินการเซ็นเอกสารถอนฟ้องทุกคดี ทั้งทางแพ่งและอาญาที่มีต่อกันทั้งหมด ซึ่งเงินก้อนนี้เป็นเงินที่ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรชื่อดังแสดงเจตนาให้เจ้าของสุนัขยืมไปจ่ายก่อน โดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าของต้องดูแลต้องกะทิให้ดีที่สุด หากทำตามสัญญาจะยกเงินก้อนนี้ให้ทันที
จากนี้ไปกะทิจะได้กลับไปอยู่บ้านเดิม พร้อมคำมั่นสัญญาจากเจ้าของว่าจะดูแลสมาชิกสี่ขาตัวนี้ให้ดีที่สุดสมกับที่รอคอยมานาน
