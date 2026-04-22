10 สส. พรรคประชาชนลุ้น ศาลฎีกาพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดีแก้ ม.112
10 สส. พรรคประชาชนลุ้น ศาลฎีกาพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดีแก้ ม.112 หลังศาลนัดวันที่ 24 เมษายน คาดออกได้ 3 แนวทาง
จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หอบสำนวนยื่นศาลฎีกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 69 ที่ผ่าน โดยศาลฎีกาจะพิจารณาว่ารับคำร้องหรือไม่ รวมถึงคำสั่งเพิ่มเติมในวันที่ 24 เมษายนนี้นั้น
ล่าสุด นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน 1 ใน 44 สส.ในคดีดังกล่าว ระบุก่อนหน้านี้ว่า ในวันที่ 24 เม.ย.นี้ ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแล้ว โดยพรรคจะส่งทนายความไปรับฟังคำสั่งศาล เนื่องจากตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญของพรรคประชาชน
ส่วนทิศทางที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีอยู่ 3 ทาง คือ 1.ไม่ประทับรับฟ้องเลย 2.ศาลประทับรับฟ้อง โดยที่ไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น สส.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หรือศาลอาจมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ และ 3.ศาลสั่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไปแก้ไขคำร้องเพิ่มเติม
หากศาลฎีกา รับคำร้องโดยไม่มีคำสั่งอื่น จะทำให้ 10 สส.พรรคประชาชนที่ยังดำรงตำแหน่ง ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตามกระบวนการกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อสมดุลเสียงในสภาผู้แทนราษฎรและทิศทางการเมือง
หากศาลสั่งให้ สส.หยุดปฎิบัติหน้าที่จริง จะส่งผลให้รายชื่อ 10 สส.พรรคประชาชน ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย สส.บัญชีรายชื่อ 8 คน ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล นายรังสิมันต์ โรม นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส่วน สส.แบบแบ่งเขตอีก 2 คน ได้แก่ นายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.กรุงเทพมหานคร และ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กรุงเทพมหานคร
