พรรคประชาชน เลื่อนแถลงใหญ่ ความคืบหน้าคดี 44 สส. ลงชื่อแก้ ม.112 โดยเลื่อนเป็นวันที่ 24 เม.ย. สอดรับกับสถานการณ์ของศาล
จากที่นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน นัดผู้สื่อข่าวเตรียมแถลงถึงแนวทางและรายละเอียดความคืบหน้าคดี 44 สส. ยื่นแก้ ม.112 ภายหลังจากที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ยื่นต่อศาลฎีกา ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พรรคประชาชน แจ้งว่า จะขอเลื่อนไปแถลงใหญ่ครั้งเดียวในวันที่ 24 เม.ย. 69 เวลา 15.30 น. ซึ่งเป็นช่วงระหว่างการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรค เพื่อความครบถ้วนของข้อมูล และสอดรับกับสถานการณ์ที่ศาลจะมีคำสั่งในวันเดียวกัน
ทั้งนี้มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าพรรคประชาชน เกี่ยวกับการจัดวางตำแหน่งผู้บริหารของพรรค ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในช่วงวันที่ 24-26 เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศาลฎีกานัดพิจารณารับคำร้องหรือไม่ กรณี 44 สส.พรรคก้าวไกล กรณียื่นแก้ ม.112 นั้น
เบื้องต้นมีรายงานว่านายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค จะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคปชน. คนใหม่ แทนที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ที่จะถอยลงไปนั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรค แทน นายศรายุทธ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน ที่ไขก๊อกลาออกไป
