เกินไปไหม! สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน
สาวร้องถูกเพื่อนสนิท ยักยอกหมาปอม “น้องกะทิ” หลังฝากเลี้ยงตอนป่วยสโตรก พอทวงคืนเจอแม่เพื่อนเรียกเงิน 1 แสนบาท
22 เม.ย.2569 ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) จ่าคิงส์ แตงทิม สะพานใหม่ พา น.ส.แพร อายุ 35 ปี ผู้เสียหายเดินทางเข้าร้องทุกข์พนักงานสอบสวน บช.ก. เพื่อร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกคนรู้จักยักยอกสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน ชื่อ “น้องกะทิ” ไป พร้อมเรียกเงินค่าเลี้ยงดูสูงถึง 100,000 บาท
น.ส.แพร เปิดเผยว่า “น้องกะทิ” เป็นสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน เพศผู้ ซึ่งอดีตสามีซื้อให้เป็นของขวัญเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ราคา 30,000-40,000 บาท เลี้ยงดูมาอย่างดีเสมือนลูก และเป็นสมาชิกสำคัญในครอบครัวมาโดยตลอด
เดือน ก.พ.2568 น.ส.แพร ล้มป่วยกะทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมอง แขนขาอ่อนแรง ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ช่วงแรกให้น้องสาวช่วยดูแลสุนัขให้ แต่น้องสาวก็ล้มป่วยด้วยโรคเดียวกัน ไม่มีใครดูแลสุนัขได้ จึงตัดสินใจติดต่อเพื่อนสนิทซึ่งมีบ้านพักอยู่ย่านรามอินทรา เพื่อขอฝากน้องกะทิไว้ชั่วคราว โดยตกลงกันว่าหากอาการดีขึ้นจะมารับคืนทันที
ตลอดเวลาที่รักษาตัวอยู่บ้านที่ จ.ตรัง น.ส.แพร โทรศัพท์สอบถามอาการน้องกะทิมาโดยตลอด จนกระทั่งเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาเมื่อร่างกายเริ่มฟื้นตัว จึงรีบเดินทางมาหาเพื่อนเพื่อขอรับสุนัขคืน แต่กลับถูกกีดกันไม่ให้พบ รวมทั้งแม่ของเพื่อนยื่นคำขาดว่า หากต้องการสุนัขคืน ต้องนำเงิน 100,000 บาทมาจ่าย อ้างเป็นค่าเลี้ยงดูและค่ารักษาสุนัขในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสูงเกินจริงและเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
น.ส.แพร กล่าวว่า “หนูคิดถึงน้องมาก อยู่ด้วยกันมาถึง 10 ปี เมื่อหายป่วยก็อยากกลับมาเจอเขา ไม่คิดว่าความไว้ใจจะทำให้เป็นแบบนี้”
น.ส.แพร เผยว่า ที่ผ่านมาได้เข้าแจ้งความข้อหายักยอกทรัพย์ไว้ที่ สน.มีนบุรี และ สน.หนองค้างพลู ซึ่งมีการเรียกตัวคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาไปแล้วเมื่อเดือน ก.พ.2569 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้น้องกะทิคืน และยังคงถูกกีดกันไม่ให้เจอหน้าสุนัขเช่นเดิม จึงอยากให้กองปราบฯ ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วย
