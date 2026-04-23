ตำรวจนัดส่งตัว “น้องกะทิ” คืนวันนี้ หลังเรียกเงินแสนเป็นค่าเลี้ยงดู
ตำรวจนัดส่งตัว น้องกะทิ สุนัขปอมเมอเรเนียนคืนวันนี้ เวลา 15.00 น. หลังเรียกเงินแสนเป็นค่าเลี้ยงดูช่วงที่เจ้าของล้มป่วย
จากกรณีที่ จ่าคิงส์ แตงทิม สะพานใหม่ พา น.ส.แพร อายุ 35 ปี ผู้เสียหายเดินทางเข้าร้องทุกข์พนักงานสอบสวน บช.ก. เพื่อร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกคนรู้จักยักยอกสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน ชื่อ “น้องกะทิ” ไป พร้อมเรียกเงินค่าเลี้ยงดูสูงถึง 100,000 บาท
โดยเมื่อช่วงเดือน ก.พ.2568 น.ส.แพร ล้มป่วยกะทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมอง แขนขาอ่อนแรง ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ช่วงแรกให้น้องสาวช่วยดูแลสุนัขให้ แต่น้องสาวก็ล้มป่วยด้วยโรคเดียวกัน ไม่มีใครดูแลสุนัขได้ จึงตัดสินใจติดต่อเพื่อนสนิทซึ่งมีบ้านพักอยู่ย่านรามอินทรา เพื่อขอฝากน้องกะทิไว้ชั่วคราว โดยตกลงกันว่าหากอาการดีขึ้นจะมารับคืนทันที
ตลอดเวลาที่รักษาตัวอยู่บ้านที่ จ.ตรัง น.ส.แพร โทรศัพท์สอบถามอาการน้องกะทิมาโดยตลอด จนกระทั่งเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาเมื่อร่างกายเริ่มฟื้นตัว จึงรีบเดินทางมาหาเพื่อนเพื่อขอรับสุนัขคืน แต่กลับถูกกีดกันไม่ให้พบ รวมทั้งแม่ของเพื่อนยื่นคำขาดว่า หากต้องการสุนัขคืน ต้องนำเงิน 100,000 บาทมาจ่าย อ้างเป็นค่าเลี้ยงดูและค่ารักษาสุนัขในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสูงเกินจริงและเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้งตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ได้ขานรับการประสานงานและดึงเรื่องเข้าสู่กระบวนการเจรจา โดยได้ติดต่อกับทางฝั่งคู่กรณีที่ยังครอบครองสุนัข “น้องกะทิ” อยู่ในขณะนี้ โดยนัดหมายคืนสุนัข 23 เม.ย. นี้ เวลา 15.00 น.ที่ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี เพื่อให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพบต่อหน้าพนักงานสอบสวน และดำเนินการตกลงเรื่องการส่งคืนน้องกะทิ ให้กับ น.ส.แพร เจ้าของที่แท้จริง
ทาง น.ส.แพร กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ตนเองจะไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเท่าคู่กรณี แต่ความผูกพันและการดูแลตลอด 10 ปีที่ผ่านมาคือเครื่องพิสูจน์ความรักที่มีต่อ “น้องกะทิ” และพร้อมจะดูแลลูกรักตัวนี้ตามกำลังความสามารถอย่างดีที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: