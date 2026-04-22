“หนุ่ม กรรชัย” ควักเงินส่วนตัว 1 แสน จ่ายค่าดูแลหมาปอม “น้องกะทิ” แทนเจ้าของ
“หนุ่ม กรรชัย” จ่ายเงินให้ก่อน 1 แสนบาท ไถ่ตัว “น้องกะทิ” คืนสาวป่วย หลังฝากเลี้ยงแล้วโดนเรียกค่าดูแล พร้อมทำสัญญาพิสูจน์ใจ
22 เม.ย. 2569 ในรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย ได้พูดคุยกรณีคุณแพร เจ้าของสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน ชื่อ “กะทิ” ที่ฝากให้รุ่นพี่ช่วยดูแลชั่วคราวในช่วงที่ล้มป่วย แต่เมื่อหายป่วยกลับมาขอรับคืน กลับถูกเรียกเงิน 100,000 บาท โดยคุณแพรเริ่มเลี้ยงกะทิตั้งแต่อายุ 3 เดือน เลี้ยงมาเกือบ 10 ปี โดยอดีตแฟนเป็นคนซื้อมาให้ ดูแลอย่างดีเสมือนลูกตลอดมา
ในปี 2564 กะทิมีอาการฉี่ไม่ออก ซึ่งช่วงนั้นมีการประกาศเคอร์ฟิว คุณแพรไม่สามารถพากะทิออกไปส่งโรงพยาบาลเองได้ จึงโพสต์ขอความช่วยเหลือในกลุ่มสัตว์เลี้ยง ในตอนนั้น “คุณนิกกี้” เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ช่วยหารถพยาบาลมารับกะทิไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ และยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษา กะทิป่วยเป็นนิ่วและต้องรักษานานเกือบ 2 เดือน มีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 500,000 บาท หลังจากนั้นทั้งสองก็ติดต่อกันมาตลอด คุณนิกกี้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของกะทิมาอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปี
วันที่ 17 ก.พ. 2568 คุณแพรล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ ร่างกายซีกขวาใช้งานไม่ได้ ต้องเข้าห้อง ICU ช่วงแรก “คุณเพชร” น้องสาวรับดูแลกะทิเองควบคู่กับการดูแลพี่สาว จนวันที่ 15 ก.ย. 2568 คุณเพชรล้มป่วยด้วยอาการสโตรกเช่นกัน เนื่องจากความเครียดสะสมเพราะตรวจพบก้อนเนื้อ เมื่อทั้งพี่และน้องป่วย คุณแพรจึงติดต่อกลับไปหาคุณนิกกี้อีกครั้ง วันที่ 16 ก.ย. 2568 “คุณทีม” ลูกบุญธรรมของคุณนิกกี้มารับกะทิไป โดยตกลงกันชัดเจนว่าเป็นการฝากเลี้ยงชั่วคราวเท่านั้น
ปลายเดือน ต.ค. เมื่อทราบผลตรวจว่าก้อนเนื้อของคุณเพชรไม่ใช่มะเร็ง คุณแพรจึงแจ้งความประสงค์จะรับกะทิกลับ แต่ทางคุณทีมเริ่มบ่ายเบี่ยง อ้างอยากให้กะทิตรวจสุขภาพก่อนส่งคืน จนวันที่ 20 ธ.ค. 2568 คุณแพรได้พบกะทิเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งคุณทีมอ้างว่ายังคืนไม่ได้เพราะหมอนัดตรวจในวันรุ่งขึ้น วันที่ 8 ก.พ. 2569 คุณแพรแจ้งจะขอรับกะทิคืนจริง ๆ แต่คุณทีมกลับขาดการติดต่อและไม่ตอบข้อความอีกเลย
วันที่ 15 ก.พ. คุณแพรตัดสินใจเดินทางไปหาคุณทีมที่บ้าน ได้เจอกับแม่ของคุณทีม ซึ่งยื่นคำขาดว่าหากต้องการสุนัขคืนต้องนำเงิน 100,000 บาทมาจ่าย แม้คุณแพรจะพยายามเจรจาขอจ่าย 20,000 บาทก่อน แต่แม่ไม่ยินยอม ยืนยันต้องจ่ายเต็มจำนวน ก่อนเดินเข้าบ้านและล็อกประตูใส่ และเมื่อถามว่าหากหา 1 แสนมาให้ตอนนี้จะคืนหรือไม่ แม่ตอบเพียงว่า “ก็ต้องลองดู”
ทางฝั่งคุณนิกกี้ให้ข้อมูลในมุมของตัวเองว่า ตอนรับกะทิมา กะทิมีสภาพสะบักสะบอมและป่วยหลายอย่าง จึงเข้าสู่กระบวนการรักษาจนเกิดความผูกพัน ค่าใช้จ่ายสูงเพราะกะทิเป็นโรคหัวใจและมีอายุมากแล้ว ต้องเปิดแอร์ตลอด 24 ชั่วโมง และมียาที่ต้องกินหลายชนิด ส่วนคุณนิกกี้อ้างว่าเคยส่งบิลค่ารักษา 4,000 กว่าบาทให้คุณแพร แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ ขณะที่คุณแพรโต้แย้งว่าเคยขอเลขบัญชีแล้ว แต่คุณทีมบอกว่าคุณนิกกี้จัดการให้แล้ว ซึ่งมีประวัติแชตยืนยัน
ทนายพัฒน์ย้ำว่า หากเจตนาไม่คืนทรัพย์อาจเข้าข่ายยักยอกทรัพย์ซึ่งมีโทษจำคุก และการอ้างค่าใช้จ่ายเพื่อไม่คืนสุนัขทำไม่ได้ เพราะไม่มีการสัญญากันไว้แต่แรก ทนายพัฒน์, หนุ่ม กรรชัย และจ่าคิง เห็นตรงกันว่าสุนัขเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ ต้องคืนให้เจ้าของก่อน หากภายหลังพบว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ค่อยว่ากันไปตามกฎหมาย
สุดท้าย หนุ่ม กรรชัย เสนอจ่ายเงิน 100,000 บาทให้กับคุณทีมเอง เพื่อให้คุณทีมคืนกะทิให้คุณแพร โดยมีข้อแม้ว่าคุณแพรต้องทำสัญญาผ่อนชำระเงินคืน เพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณแพรมีความตั้งใจและศักยภาพในการดูแลกะทิ หากเลี้ยงดูได้ดีจริง จะยกเงินก้อนนี้ให้ทั้งหมด แต่หากเลี้ยงไม่ดีจะขอนำไปให้คนอื่นเลี้ยง ซึ่งคุณแพรและคุณเพชรตกลงและมั่นใจว่าสามารถเลี้ยงกะทิให้ดีได้
