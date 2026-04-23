ลุ้นระทึก! จับตาศาลฎีกา ชี้ชะตา 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมเสนอแก้ ม.112 พรุ่งนี้
ลุ้นระทึก! ศาลฎีกา เตรียมนัดพิจารณาคดี 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมจริยธรรมร้ายแรง เสนอแก้ ม.112 พรุ่งนี้ จับตา 10 สส.พรรคประชาชน
เป็นที่จับตาของสังคมและสื่อมวลชนอย่างมาก สำหรับคดีของ 44 อดีต สส. พรรคก้าวไกล จากกรณีร่วมลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งขณะนี้กระบวนการทางกฎหมายได้เข้าสู่ศาลฎีกาอย่างเป็นทางการแล้ว โดยศาลฎีกามีนัดพิจารณาคดีนัดสำคัญในวันที่ 24 เมษายน 2569
วาระสำคัญในวันที่ 24 เมษายนนี้ คือการที่ศาลฎีกาจะพิจารณาว่าจะ “รับคำร้อง” คดีนี้ไว้วินิจฉัยหรือไม่ หากศาลมีคำสั่งประทับรับคำร้อง สิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือ ศาลจะมีคำสั่งให้ 10 สส. ที่ปัจจุบันย้ายไปสังกัดพรรคประชาชน ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือไม่
ความคืบหน้าทางคดีในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 เพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยว่า การกระทำของอดีต สส. พรรคก้าวไกล ทั้ง 44 คน เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่
จุดเริ่มต้นของคดีจริยธรรม 44 อดีต สส. พรรคก้าวไกล สืบเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ที่ชี้ว่า การเสนอแก้ไขมาตรา 112 และการนำประเด็นดังกล่าวไปเป็นนโยบายหาเสียง เข้าข่ายการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49
คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่เพียงส่งผลให้พรรคก้าวไกลถูกยุบ และกรรมการบริหารพรรค 11 คน ถูกตัดสิทธิทางการเมืองนาน 10 ปี แต่ยังเป็น “สารตั้งต้น” ที่นำไปสู่การร้องเรียน ป.ป.ช. เพื่อเอาผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกับอดีต สส. ทั้ง 44 คน ในมุมมองทางกฎหมาย คดีนี้ไม่ใช่แค่การตีความเชิงนโยบาย แต่เป็นการพิจารณาว่า การกระทำทางการเมืองของกลุ่ม สส. ดังกล่าว ละเมิดมาตรฐานจริยธรรมขั้นร้ายแรงหรือไม่ ซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดคือการตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต
แม้คดีนี้จะครอบคลุมอดีต สส. ถึง 44 คน แต่ประเด็นทางการเมืองที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือ อนาคตของ สส. ในปัจจุบันจำนวน 10 คน ซึ่งย้ายไปสังกัดพรรคประชาชน (ฐานเสียงเดิมของพรรคก้าวไกล) ว่าจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ โดย สส. กลุ่มนี้ประกอบด้วย สส. แบบบัญชีรายชื่อ 8 คน ได้แก่
- ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
- ศิริกัญญา ตันสกุล
- รังสิมันต์ โรม
- วาโย อัศวรุ่งเรือง
- ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
- ณัฐวุฒิ บัวประทุม
- สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
- ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
นอกจากนี้ยังมี สส. แบบแบ่งเขตอีก 2 คน ได้แก่
- ธีรัจชัย พันธุมาศ สส.กทม.
- เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม.
หากในวันพรุ่งนี้ ศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา อาจส่งผลให้ สส. พรรคประชาชนทั้ง 10 คนนี้ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
