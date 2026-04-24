เสี่ยแป้ง อัดคลิปร้องขอความเป็นธรรม อ้างถูกกลั่นแกล้ง แฉผู้ต้องขังเล่นมือถือได้

เสี่ยแป้ง อัดคลิปร้องขอความเป็นธรรม อ้างถูกกลั่นแกล้งในเรือนจำ วอนตรวจสอบเรือนจำบางขวาง แฉผู้ต้องขังเล่นมือถือและคอมพิวเตอร์ได้
ถ้ายังจำกันได้กับเสี่ยแป้ง หรือ นายเชาวลิต ทองด้วง นักโทษชายสร้างวีรกรรมหนีคุก ถูกพาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ก่อนจะสะเดาะโซ่ตรวจหนีไปเมื่อกลางดึกวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ก่อนไปจนมุมที่ประเทศอินโดนีเซียตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับคลิปเสียงจากเสี่ยแป้งร้องเรียนขอความเป็นธรรม ถูกกลั่นแกล้งในเรือนจำ โดยระบุว่า ฝากถึงผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพัทลุง อ้างว่าตนเองโดนกลั่นแกล้งทางคดี แกล้งให้ฎีกาขาดจากเรือนจำบางขวาง คำสั่งขาด จนต้องยื่นเรื่องใหม่และมีอีกหลายคดี ที่ไม่ให้ส่ง โดนแกล้งให้เสียสิทธิในการต่อสู้คดี ตอนนี้ขอย้ายไปอยู่เรือนจำอื่น อยู่เรือนจำบางขวางโดนกลั่นแกล้งจากเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ขอไปอยู่เรือนจำใกล้เคียงเช่นคลองเปรม อยากวอนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่เรือนจำบางขวาง
ส่วนในคลิปที่ 2 เสี่ยแป้งระบุว่ามีนักโทษคดีขาดเยอะมาก ที่โดนกลั่นแกล้งทางคดี โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของผู้ต้องขัง คิดแต่จะให้ผู้ต้องขังอยู่มาก ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนหรอกอยากอยู่เรือนจำที่ผู้ต้องหาน้อยๆ เพราะงบมากได้ค่าขายของเยอะ
และในคลิปที่ 3 เสี่ยแป้ง ระบุว่า เจ้าหน้าที่ในเรือนจำปล่อยให้ผู้ต้องขังเล่นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือตามข้อห้ามของกระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 72 ข้อ 6 แต่เจ้าหน้าที่เรือนจำภายในแดน 10 และ แดน 1 ปล่อยให้ ใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ใช้ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับคดียาเสพติด ที่จับมาจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีเอกสารมากมายที่เสี่ยแป้ง นาโหนด ได้ทำเรื่องร้องเรียนถึงหลายหน่วยงาน เพื่อขอความเป็นธรรมในการดำเนินการควบคุมผู้ต้องขังที่เสียสิทธิ
