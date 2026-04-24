D4vd ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก คาดล่วงละเมิดวัยรุ่นสาวก่อนฆ่าหั่นศพ
จากที่ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแอนเจลิส พบศพมนุษย์ในสภาพเน่าเปื่อย ถูกหั่นเป็นชิ้นส่วน อยู่ท้ายรถยนต์เทสลาคันหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในชื่อของ D4vd (เดวิด) หรือชื่อจริง เดวิด แอนโธนี่ เบิร์ก นักร้องหนุ่มดาวรุ่ง กระทั่งเมื่อวันพุธ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ทางการได้ยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตแล้วว่าคือ เซเลสเต ริวาส วัยรุ่นสาววัย 14 ปีที่เคยมีความสัมพันธ์กับ D4vd ก่อนที่จะมีการจับกุมตัวของ D4vd เมื่อช่วงวันที่ 17 เม.ย. 2569 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานเพิ่มเติมว่า D4vd ถูกกล่าวหาว่าครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กภายในโทรศัพท์มือถือและบัญชี iCloud ของเขา ภายหลังการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหมายค้น
พร้อมกล่าวหาเพิ่มเติมอีกด้วยว่า D4vd นั้นล่วงละเมิดทางเพศผู้ตายก่อนลงมือสังหารเธอและหั่นร่างของเธอ โดยอัยการระบุว่าเขาทำไปเพื่อ “ปกป้องอาชีพนักดนตรีของเขา”
ทั้งนี้ D4vd ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อหาเพิ่มเติมอย่างใด โดยการพิจารณาคดีในศาลจะมีขึ้นสองครั้งในวันพุธและวันศุกร์สัปดาห์หน้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: