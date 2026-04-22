มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” หลังคนแห่ร้องเรียนกลิ่นเหม็นคลุ้งรบกวนผู้โดยสาร
เพจเฟซบุ๊ก World Forum ข่าวสารต่างประเทศ โพสต์ภาพและข้อความเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตักเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่ง ซึ่งกำลังสูบบุหรี่ในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้ไปที่ป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ที่มีข้อความระบุชัดเจนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้กับนักท่องเที่ยว ระบุว่า
“นักท่องเที่ยวโพสต์คลิป เตือนห้ามสูบบุหรี่ในจุดห้ามสูบสนามบินประเทศไทย อาจถูกปรับ คลิปดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาแจ้งนักท่องเที่ยวรายหนึ่งและชี้ให้อ่านป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่
จุดดังกล่าวมีการร้องเรียนจำนวนมากเรื่องนักท่องเที่ยวมักสูบบุหรี่และได้กลิ่นบุหรี่แรงเมื่อเดินเข้าใกล้ ทางหน่วยงานสนามบินได้ติดป้ายเป็นจุดห้ามสูบบุหรี่”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มมมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งระบุว่า “ต้องปรับทันที ไม่ใช่เตือน ถ้าคุณแต่เตือน สนามบินจะกลายเป็นภูเก็ต 2 ที่ใครจะทำอะไรก็ได้” , “ที่ฟิลิปปินส์จับได้โดนปรับนะคะเขามีที่ให้สูบเป็นที่ แล้วห้ามเดิน ดูดบุหรีแบบที่ไทยนะคะ ไม่งั้นคุณโดนจับทันที” , “ปรับหนักๆ เลย ป้ายใหญ่เบ้อเริ่ม ตาบอดรึไง คุณพี่” เป็นต้น
สำหรับการสูบบุหรี่บริเวณนอกพื้นที่ที่จัดไว้ให้ในสนามบิน ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 ในข้อหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่น
