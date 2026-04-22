มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 15:47 น.
มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย "ห้ามสูบบุหรี่"

มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” หลังคนแห่ร้องเรียนกลิ่นเหม็นคลุ้งรบกวนผู้โดยสาร

เพจเฟซบุ๊ก World Forum ข่าวสารต่างประเทศ โพสต์ภาพและข้อความเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตักเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่ง ซึ่งกำลังสูบบุหรี่ในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้ไปที่ป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ที่มีข้อความระบุชัดเจนทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้กับนักท่องเที่ยว ระบุว่า

“นักท่องเที่ยวโพสต์คลิป เตือนห้ามสูบบุหรี่ในจุดห้ามสูบสนามบินประเทศไทย อาจถูกปรับ คลิปดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาแจ้งนักท่องเที่ยวรายหนึ่งและชี้ให้อ่านป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่

จุดดังกล่าวมีการร้องเรียนจำนวนมากเรื่องนักท่องเที่ยวมักสูบบุหรี่และได้กลิ่นบุหรี่แรงเมื่อเดินเข้าใกล้ ทางหน่วยงานสนามบินได้ติดป้ายเป็นจุดห้ามสูบบุหรี่”

โพสต์ข้อความเตือนนักท่องเที่ยวเรื่องการสูบบุหรี่จากเพจเฟซบุ๊ก
FB/ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มมมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งระบุว่า “ต้องปรับทันที ไม่ใช่เตือน ถ้าคุณแต่เตือน สนามบินจะกลายเป็นภูเก็ต 2 ที่ใครจะทำอะไรก็ได้” , “ที่ฟิลิปปินส์จับได้โดนปรับนะคะเขามีที่ให้สูบเป็นที่ แล้วห้ามเดิน ดูดบุหรีแบบที่ไทยนะคะ ไม่งั้นคุณโดนจับทันที” , “ปรับหนักๆ เลย ป้ายใหญ่เบ้อเริ่ม ตาบอดรึไง คุณพี่” เป็นต้น

สำหรับการสูบบุหรี่บริเวณนอกพื้นที่ที่จัดไว้ให้ในสนามบิน ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 ในข้อหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินสุวรรณภูมิตักเตือนนักท่องเที่ยว
FB/ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ
FB/ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ

มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย &quot;ห้ามสูบบุหรี่&quot; ข่าว

มึนได้อีก! เจ้าหน้าที่ ลากนักท่องเที่ยว มาตักเตือน พร้อมชี้ป้าย “ห้ามสูบบุหรี่”

ตร.ภูเก็ตเข้าสอบ นักท่องเที่ยวเล่นพาราเซล ร่วงตกน้ำเชือกขาดกลางอากาศ (คลิป)

แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย ข่าว

แฉ! กระเป๋ารถเมล์ ตะคอกผู้โดยสาร-ด่าคนแก่ จี้ ขสมก. เช็กวงจรปิด ลงโทษทางวินัย

กัน จอมพลัง ช่วยหนุ่ม 19 ปี ถูกรุ่นพี่ซ้อมกะโหลกยุบ ข่าว

หดหู่! หนุ่ม 19 ถูกรุ่นพี่รุมยำปางตาย นอนโคม่า สมองบวม-กะโหลกยุบ ไร้ความรู้สึก

พนักงานสุดซวย หลังรวบ &quot;อัจฉริยะ&quot; คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน ข่าว

พนักงานสุดซวย หลังรวบ “อัจฉริยะ” คาโต๊ะอาหาร ชิ่งหนีทิ้งบิล 2 พัน ต้องควักจ่ายแทน

แมงปอ ชลธิชา ฟาดแรง! ใจแคบโดยสันดาน-เสร่อ วงตลกแห่คอมเมนต์ ชาวเน็ตจับโยงสนั่น

อิหร่าน ยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าเสียหายหนัก ขณะกำลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ทนายรักษ์ และ ทนายธรรมราช ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังถูกสั่งจำคุก ข่าวดารา

ทนายรักษ์ ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังโดนคุก 2 ปี ลั่น ไม่ได้แพ้ทุกคดี

โปรดเกล้าฯ 3 นายทหาร ประดับเหรียญต่างประเทศ เชิดชูเกียรติจากฝรั่งเศส

10 สส. พรรคประชาชนลุ้น ศาลฎีกาพิจารณารับคำร้อง ป.ป.ช. คดีแก้ ม.112

แต่งอีกคู่! เต Three Man Down ยกขันหมากสู่ขอ พลอย หอวัง คนสำคัญร่วมเป็นผู้ใหญ่ในพิธี

&quot;แพรรี่&quot; เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง &quot;หมออั้ม&quot; กล่าวหาเรื่องชู้สาว ข่าว

“แพรรี่” เดือด ฟาดมนุษย์ป้าขี้เผือก ส่งจดหมายฟ้อง “หมออั้ม” กล่าวหาเรื่องชู้สาว

ป.ป.ช. ยืนยันชี้แจงได้ หลังถูกตั้งคำถามเรื่องสองมาตรฐาน เทียบคดี “ศักดิ์สยาม”

หนุ่ม กรรชัย เตรียมฟ้อง ปู มัณฑนา เพิ่ม ปมโพสต์ใส่ร้าย บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ฟ้องเพิ่ม ปู มัณฑนา หลังโดนโทษจำคุก ปมใส่ร้ายส่งคนป่วนศาล

อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย ข่าว

อย่างฮา ตำรวจเตือน อย่าขับรถเร็ว กล้องจับภาพ ส่งถึงบ้าน เมียเอาถึงตาย

สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน ข่าว

เกินไปไหม! สาวป่วย ฝากเพื่อนเลี้ยงหมา โดนโขกค่าเลี้ยงดู 1 แสน แลกเอาหมาคืน

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา ลั่น ถ้ายอมรับผิดชีวิตคงดีกว่านี้ บันเทิง

ลูกหมี รัศมี เปิดใจหลังชนะคดี ปู มัณฑนา โดนคุก 2 ปีคดีฉ้อโกง ไม่รอลงอาญา

“อัยยวัฒน์” ออกแถลงการณ์ แสดงความรับผิดชอบ “เลสเตอร์ซิตี้” ตกลีกวัน

ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว บันเทิง

ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว

พนักงานสวนสนุกโตเกียวเสียชีวิต ถูกเครื่องเล่นหนีบ ขณะเข้าตรวจบำรุง

เต๋า สมชาย ฟิตมาก ดาราไทยคนแรก พิชิตมาราธอนโลก คว้าเหรียญ Six Star Finisher

สั่งคุก ครูสอนนาฏศิลป์ คดี ม.112 ปมคอมเมนต์เฟซบุ๊ก

ลูกสาวแดนนี่ ศรีภิญโญ ขอนอนบนเตียงพ่อ บันเทิง

ภาพบีบหัวใจ ลูกสาวแดนนี่ ขอนอนเตียงพ่อ แทนความคิดถึง ชาวเน็ตส่งกำลังใจล้น

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยัน ไม่ใช่คลิป AI คดี “บิ๊กโจ๊ก” ติดสินบนทองคำ

อาลัย นักข่าวบันเทิงอาวุโส เสียชีวิตอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็ง-ติดเชื้อในกระแสเลือด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 15:47 น.| อัปเดต: 22 เม.ย. 2569 15:47 น.
50
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แมงปอ ชลธิชา ฟาดแรง! ใจแคบโดยสันดาน-เสร่อ วงตลกแห่คอมเมนต์ ชาวเน็ตจับโยงสนั่น

อิหร่าน ยิงใส่เรือบรรทุกสินค้าเสียหายหนัก ขณะกำลังผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ทนายรักษ์ และ ทนายธรรมราช ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังถูกสั่งจำคุก

ทนายรักษ์ ให้กำลังใจ ปู มัณฑนา หลังโดนคุก 2 ปี ลั่น ไม่ได้แพ้ทุกคดี

โปรดเกล้าฯ 3 นายทหาร ประดับเหรียญต่างประเทศ เชิดชูเกียรติจากฝรั่งเศส

