ข้อมูลหลุด 3 แสนราย แฮกเกอร์ เจาะระบบสภาวิศวกร ขโมยที่อยู่บ้าน เบอร์โทร
มิจฉาชีพฉวยโอกาสช่วงสงกรานต์อัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ เจาะระบบสภาวิศวกร ขโมยข้อมูลส่วนตัวสมาชิกกว่า 3 แสนราย ดึงข้อมูลสำคัญทั้งที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ทำงาน
ชูเลิศ จิตเจือจุน วุฒิวิศวกรโยธา กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 โพสต์ข้อความแจ้งเตือนสมาชิกสภาวิศวกรว่า แฮกเกอร์เจาะระบบเซิร์ฟเวอร์ของสภาวิศวกร ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกกว่า 3 แสนรายตกไปอยู่ในมือของกลุ่มมิจฉาชีพเรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา สภาวิศวกรอัปเกรดระบบปฏิบัติการจาก COE Service 2 ไปเป็น COE Service 3 ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดช่องโหว่ในระบบ ปกติกรรมการผู้ชำนาญการสอบเลื่อนระดับจะเข้าดูข้อมูลได้เฉพาะสมาชิกที่ตนเองรับผิดชอบจำนวนหลักสิบราย แต่ความผิดพลาดของระบบเปิดโอกาสให้กรรมการผู้ชำนาญการเข้าดูข้อมูลสมาชิกได้ทุกคน
มิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่นี้ใช้ชื่อผู้ใช้งานกับรหัสผ่านของแอดมินเซิร์ฟเวอร์ร่วมกับชื่อผู้ใช้งานของกรรมการผู้ชำนาญการอีก 3 คน ดึงข้อมูลของสมาชิกทั้งหมดออกไป
ชูเลิศระบุว่ามิจฉาชีพนำชื่อผู้ใช้งานของเขาไปก่อเหตุ นอกจากนี้มิจฉาชีพยังใช้ชื่อผู้ใช้งานของวิศวกรชื่อดังระดับราชบัณฑิตเพื่อขโมยข้อมูลด้วย
ข้อมูลที่มิจฉาชีพได้ไปประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ทำงาน ข้อมูลระดับวิศวกร
ชูเลิศฝากเตือนสมาชิกสภาวิศวกรทั้ง 3 แสนรายให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต แก๊งคอลเซ็นเตอร์อาจโทรศัพท์ติดต่อมาบ่อยขึ้น คนกลุ่มนี้อาจใช้ข้อมูลทางวิศวกรรมมาสร้างเรื่องราวหลอกลวง เขาหวังให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อความปลอดภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์
อ้างอิง: เฟซบุ๊ก ชูเลิศ จิตเจือจุน
