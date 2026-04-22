อังกฤษผ่านร่างกฎหมายประวัติศาสตร์ แบนบุหรี่ กับเยาวชนเกิดหลังปี 52
อังกฤษผ่านร่างกฎหมายประวัติศาสตร์ แบนเยาวชนที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 ไม่ให้ซื้อบุหรี่ เพื่อลดปัญหาสุขภาพจากยาสูบ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ประเทศอังกฤษได้ผ่านร่างแบนไม่ให้ประชาชนที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 ซื้อบุหรี่ได้ ถือเป็นการผ่านร่างกฎหมายครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษ ที่มุ่งป้องกันเยาวชนรุ่นใหม่จากการสูบบุหรี่
เมื่อกฎหมายนี้ได้รับพระบรมราชานุมัติ รัฐมนตรีก็จะมีอำนาจใหม่ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์นิโคติน รวมถึงเรื่องรสชาติและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเหล่านี้ด้วย
สำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เป็นผลกระทบมาจากบุหรี่ โดยทางการอังกฤษมองว่าเป็นปัญหาสุขภาพที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
เวส สตรีตติง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษกล่าวว่า การป้องกันนั้นดีกว่าการรักษา กฎหมายฉบับนี้จะช่วยชีวิตคนและช่วยผ่อนภาระของระบบสาธารณสุข และสร้างอังกฤษที่สุขภาพดีขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อังกฤษเข้ม! ออกกฎห้าม จำหน่ายบุหรี่ ให้กับเด็กเกิดหลังปี 2009 ตลอดชีวิต
- ไม่ใช่แค่เหล้า-บุหรี่ “เครื่องดื่มเดียว” ทำลายตับ คนไทยบริโภคทุกวัน
- สถานทูต โต้ไม่ใช่คนจีน กรณีรุมทำร้ายคนญี่ปุ่น แอบถ่ายสูบบุหรี่ผิดที่
